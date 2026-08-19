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    সামনের মাসে ৩টি দুর্লভ রাজযোগের যোগফল! কপাল খুলবে ৪ রাশির, আকস্মিক ধনলাভের সম্ভাবনা

    জ্যোতিষ শাস্ত্রে পঞ্চমহাপুরুষ রাজযোগের অন্তর্ভুক্ত এই মালব্য ও ভদ্র রাজযোগ এবং ধনদাত্রী মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদধন্য লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ একই সাথে গঠিত হওয়া এক বিরল ঘটনা। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে এই দুর্লভ ত্রিমুখী রাজযোগের প্রভাবে বেশ কয়েকটি রাশির ভাগ্য সম্পূর্ণ বদলে যেতে চলেছে।

    Published on: Aug 19, 2026, 13:01:10 IST
    By Suman Roy
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    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসটি গ্রহ ও নক্ষত্রের অবস্থানের বিচারে এক অত্যন্ত পবিত্র ও ঐতিহাসিক সময় হতে চলেছে। এই বিশেষ মাসে মহাকাশে তিন-তিনটি অত্যন্ত শুভ ও রাজকীয় গ্রহযোগের বিরল মেলবন্ধন ঘটবে। শুক্র গ্রহের প্রভাবে তৈরি হবে ‘মালব্য রাজযোগ’ (Malavya Rajyog), বুধের স্বক্ষেত্রগত অবস্থানের কারণে গঠিত হবে ‘ভদ্র রাজযোগ’ (Bhadra Rajyog) এবং শুক্র-বুধের শুভ সংযোগে সৃষ্টি হবে চমৎকার ‘লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ’ (Lakshmi Narayan Rajyog)।

    সামনের মাসে ৩টি দুর্লভ রাজযোগের যোগফল! কপাল খুলবে ৪ রাশির, হবে আকস্মিক অর্থলাভ
    সামনের মাসে ৩টি দুর্লভ রাজযোগের যোগফল! কপাল খুলবে ৪ রাশির, হবে আকস্মিক অর্থলাভ

    জ্যোতিষ শাস্ত্রে পঞ্চমহাপুরুষ রাজযোগের অন্তর্ভুক্ত এই মালব্য ও ভদ্র রাজযোগ এবং ধনদাত্রী মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদধন্য লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ একই সাথে গঠিত হওয়া এক বিরল ঘটনা। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে এই দুর্লভ ত্রিমুখী রাজযোগের প্রভাবে বেশ কয়েকটি রাশির ভাগ্য সম্পূর্ণ বদলে যেতে চলেছে। বিশেষ করে ক্যারিয়ার, ব্যবসা, সম্পত্তি ও আর্থিক ক্ষেত্রে ৪টি রাশি পেতে চলেছে অলৌকিক উন্নতি। সেপ্টেম্বরে ত্রি-রাজযোগের প্রভাবে কোন কোন ৪ রাশির জীবনে সোনালী দিন আসতে চলেছে এবং তাদের ওপর কী প্রভাব পড়বে—জেনে নিন।

    ১. সেপ্টেম্বরের ৩টি বিরল রাজযোগ এবং এর প্রভাব

    • মালব্য রাজযোগ: দৈত্যগুরু শুক্র যখন তার নিজস্ব রাশি (বৃষ বা তুলা) কিংবা তুঙ্গী রাশি মীনে কেন্দ্রভাবে অবস্থান করে, তখন মালব্য রাজযোগ গঠিত হয়। এটি জীবনে রাজকীয় সুখ, বিলাসবহুল গাড়ি, বাড়ি, সৌন্দর্য ও প্রচুর অর্থের জোগান দেয়।
    • ভদ্র রাজযোগ: গ্রহরাজ বুধ যখন তার নিজস্ব রাশি মিথুন বা কন্যায় কেন্দ্রস্থানে থাকে, তখন ভদ্র রাজযোগের সৃষ্টি হয়। এটি জাতক-জাতিকাকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ব্যবসায়িক সাফল্য, সাংবাদিকতা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে অতুলনীয় খ্যাতি এনে দেয়।
    • লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ: বুধ (বুদ্ধির প্রতীক) ও শুক্র (ঐশ্বর্যের প্রতীক) যখন একই রাশিতে সহাবস্থান করে, তখন লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ গঠিত হয়। এটি সমাজে সম্মান, সম্পদ বৃদ্ধি ও ব্যবসায় রাজকীয় লাভ নিশ্চিত করে।

    ২. ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে যে ৪ রাশির ভাগ্যে ধনবর্ষণ হবে

    ক) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সেপ্টেম্বর মাসটি এক সোনালী অধ্যায়ের সূচনা করবে। কারণ রাশিপতি শুক্রের কৃপায় মালব্য ও লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগের সরাসরি শুভ প্রভাব পড়বে আপনার ওপর। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব ও পদোন্নতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বড় কোনো বিদেশি চুক্তি বা বড় প্রজেক্ট পেতে পারেন। আর্থিক পরিস্থিতি এতটাই মজবুত হবে যে পুরনো ঋণ শোধ করে নতুন সম্পত্তি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

    খ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশিতেই গঠিত হতে চলেছে শক্তিশালী ভদ্র রাজযোগ এবং লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ। বুধের কৃপায় আপনার বুদ্ধি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও বাচনভঙ্গি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবে। যাঁরা গণমাধ্যম, গবেষণা, আইটি, শেয়ার বাজার বা ব্যবসার সাথে যুক্ত, তাঁদের উপার্জন কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। অবিবাহিতদের বিবাহের ভালো প্রস্তাব আসতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে কোনো বিরোধ চললে তা আপনার পক্ষে মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির জাতকদের জন্য এই তিন রাজযোগের শুভ প্রভাব ভাগ্যস্থান ও কর্মভাবে শুভ পরিবর্তন আনবে। ভাগ্যের পূর্ণ সঙ্গ পাওয়ায় আটকে থাকা সব কাজ দ্রুত গতিতে শেষ হতে শুরু করবে। যাঁরা বিদেশে পড়াশোনা বা চাকরির চেষ্টা করছেন, তাঁদের স্বপ্ন সফল হতে পারে। নতুন আয়ের উৎস তৈরি হবে, যা আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেবে। হঠাৎ করেই আকস্মিক অর্থলাভের যোগ তৈরি হচ্ছে।

    ঘ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য রাজযোগের এই বিশেষ সংযোগ ক্যারিয়ার ও আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত ফলদায়ক হবে। শনিদেবের প্রিয় এই রাশির জাতকরা দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে শুরু করবেন। শেয়ার বাজার, লটারি বা যেকোনো ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ থেকে বিপুল মুনাফা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক জীবনে দীর্ঘদিনের অশান্তি মিটে গিয়ে সুখ-শান্তির পরিবেশ তৈরি হবে।

    ৩. সুফল পেতে সাধারণ কিছু জ্যোতিষীয় প্রতিকার

    এই ৩টি রাজযোগের সর্বোচ্চ শুভ ফল পেতে কিছু সহজ নিয়ম মেনে চলা যেতে পারে:

    • মা লক্ষ্মীর আরাধনা: প্রতি শুক্রবার শ্রীসূক্ত পাঠ করা এবং দেবী লক্ষ্মীর চরণে সাদা বা লাল ফুল নিবেদন করা শুভ।
    • বুধের উপাসনা: বুধবার গণেশজিকে দুর্বা ঘাস নিবেদন করা এবং সবুজ রঙের বস্ত্র বা শাকসবজি দুঃস্থদের দান করলে বুধের অশুভ প্রভাব দূর হয়।

    জ্যোতিষ মতে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসটি কেবল একটি সাধারণ সময় নয়, বরং এই ৪টি রাশির জন্য ভাগ্য পরিবর্তনের এক জাদুকরী সুযোগ। সঠিক পরিকল্পনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে এই শুভ সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারলে সফলতা আপনার হাতের মুঠোয় আসবে।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/সামনের মাসে ৩টি দুর্লভ রাজযোগের যোগফল! কপাল খুলবে ৪ রাশির, আকস্মিক ধনলাভের সম্ভাবনা

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