September 2026 Monthly Rashifal: সেপ্টেম্বর ২০২৬র মেষ থেকে মীনের মাসিক রাশিফলে কোন বার্তা! রইল জ্যোতিষমত
আসছে সেপ্টেম্বর ২০২৬। একাধিক পার্বন, উৎসবের এই মাস ১২ রাশির কেমন কাটবে দেখে নিন।
মেষ রাশি: সেপ্টেম্বর মাসটি মেষ রাশির জন্য অনুকূল হতে চলেছে। এই সময়ে আপনি ভাগ্যের সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করা যেতে পারে এবং আপনি কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন। পরিবারে সুখ আসবে। বাড়িতে শুভ কাজ হতে পারে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। এই সময়টি শিক্ষার্থীদের জন্য ভাল হবে। লক্ষ্য অর্জনের সুযোগ থাকবে, যার সুবিধা আপনি নেবেন। আপনি কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন। স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।
বৃষ রাশি: এই সময়টি বৃষ রাশির জন্য মিশ্র ফলপ্রসূ বলে মনে করা হয়। এই সময়ে, আপনি শত্রুদের জয় করবেন। অর্থ বৃদ্ধি পাবে। ক্যারিয়ারের উন্নতির সুযোগ থাকবে। তবে এই সময়ে আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। আপনার কথা বা কথাবার্তার উপর সংযম রাখুন, অন্যথায় কেউ আঘাত পেতে পারে। ব্যবসা সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সামনে আসতে পারে। আপনি আপনার স্ত্রীর সমর্থন পাবেন। সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে, কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, ধীরে ধীরে পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে উঠবে।
মিথুন: সেপ্টেম্বর মাসটি মিথুন রাশির জন্য খুব শুভ এবং উপকারী হতে চলেছে। আপনার ভাগ্য পুরোপুরি সহায়ক হবে। ক্যারিয়ারের অগ্রগতির জন্য ভাল সুযোগ থাকবে। কাজের সাথে আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে, যা ফলপ্রসূ হবে। সম্পর্কের উন্নতি হবে। তবে, এই সময়ে আপনার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, অন্যথায় আর্থিক অবস্থার অবনতি হতে পারে। আবেগে ভেসে গিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। নতুন কাজ শুরু করার জন্য এটি একটি ভাল সময়। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন।
কর্কট: কর্কট রাশির জাতকদের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যবসায় কিছু উত্থান-পতনের মুখোমুখি হতে হতে পারে। বাকি মাসটি ভাল থাকবে। মাসের শুরুতে আর্থিক পরিস্থিতিতে ভাল পরিবর্তন আসবে। দীর্ঘ অমীমাংসিত কাজ করা যেতে পারে এবং ব্যবসায়ের অগ্রগতি অর্জন করা যেতে পারে। চাকরির সাথে সম্পর্কিত ভ্রমণগুলি উপকারী এবং মনোরম প্রমাণিত হবে। আর্থিক অবস্থা ভাল হবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরানো উপায় থেকে অর্থও আসবে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, যদিও ছোট জিনিসগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা এড়িয়ে চলুন। একটি রাখুন তর্ক থেকে দূরত্ব।
সিংহ রাশি: এই মাসটি সিংহ রাশির জন্য মিশ্র ফলপ্রসূ হতে চলেছে। মাসের শুরুতে আপনি ভাল ফলাফল পাবেন, তবে মাঝখানে পরিস্থিতি কিছুটা বিপরীত হতে পারে। অতএব, সাবধান হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আপনি আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন। বন্ধুর সহায়তায় আপনি ব্যবসায় অগ্রগতি পাবেন। সুখ এবং সম্পত্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কিনতে পারেন। তবে মন কিছুটা অস্থির হতে পারে। আপনি আপনার বুদ্ধির শক্তিতে ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন।
কন্যা রাশি: সেপ্টেম্বর মাস কন্যা রাশির জন্য ভাল ফলাফল দেবে। এই সময়ে, আপনি কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন, যা মনকে খুশি রাখবে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে একটি নতুন দায়িত্ব বা পদ পেতে পারেন। আপনি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আয় বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে। আপনি কোনও বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন। তবে, এই সময়ে অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সিদ্ধান্ত খুব সাবধানতার সাথে নিন। পরিবারে নতুন অতিথি আসবেন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। যানবাহন ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। কিছু ভাল খবর আসলে মন খুশি হবে। চাকরি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি শেষ হতে পারে।
তুলা রাশি: তুলা রাশির জাতকদের সেপ্টেম্বর মাসে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। এই সময়ে, আপনার কাজ বা কাজের ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া উচিত। সহকর্মীরা আপনাকে চাকরিতে সমর্থন করবে, যা গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের উন্নতি হবে। এই সময়ে অযথা কারও সাথে জড়িয়ে পড়া এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় আপনাকে আদালতে যেতে হতে পারে। আপনি যদি ব্যবসা করেন তবে বিনিয়োগ করবেন না এবং অর্থের বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন। অর্থ সঞ্চয়ের উপর জোর দিন, যাতে যে কোনও সমস্যা সহজেই মোকাবেলা করা যায়।
বৃশ্চিক রাশি: সেপ্টেম্বর মাসটি বৃশ্চিক রাশির জন্য মিশ্রিত বলে মনে করা হবে। এই সময়ে, আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন। আপনি কর্মক্ষেত্রে উন্নতি পেতে পারেন। তবে কিছু অপ্রত্যাশিত বড় ব্যয় আসতে পারে, যা মনকে বিপর্যস্ত করতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা থেকে বিচলিত হতে পারে। সাফল্য পেতে আরও চেষ্টা করতে হতে পারে। মাসের মাঝামাঝি সময়ে পারিবারিক সমস্যা শেষ হতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী দেখা যাবে। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। কোনও আটকে থাকা অর্থ ফেরত পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। প্রেম জীবন ভাল থাকবে। শারীরিক ও মানসিক সমস্যা হতে পারে।
ধনু রাশি: ধনু রাশির জন্য সেপ্টেম্বর মাস আনন্দদায়ক ফলাফল প্রদান করতে পারে। এই মাসে, আপনি জীবনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগের সাথে সম্পদ পেতে পারেন। কিছু ভাল খবরের আগমনে মন খুশি হতে পারে। যারা চাকরি করছেন তারা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। কোনও বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা করার লক্ষণ রয়েছে। প্রেমের সম্পর্ক দৃঢ় হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। সাহস এবং বীরত্ব রঙ বয়ে আনবে। যারা চাকরি করেন তারা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে পারেন।
মকর রাশি: সেপ্টেম্বর মাস মকর রাশির জন্য ভাল হবে। এই সময়ে আপনি অর্থ, কর্মজীবন এবং ব্যবসায় ভাল ফলাফল পাবেন। বিনিয়োগের সুযোগ থাকবে, যার পুরো সুবিধা আপনি পাবেন। পুরানো বিনিয়োগ থেকে আপনি ভাল রিটার্নও পেতে পারেন। চাকরিতে অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভ হতে পারে। প্রত্যাশিত ফলাফলে মন খুশি হবে। তবে, এই সময়ে আপনার বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করুন এবং আপনার স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না। দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। আপনি এই মাসে অর্থ সঞ্চয়ের ভাল সুযোগ পেতে পারেন। আপনি পিতামাতার সমর্থন পাবেন।
কুম্ভ: কুম্ভ রাশির জন্য সেপ্টেম্বর মাস মিশ্র ফল সরবরাহ করতে পারে। এই সময়ে, কখনও কখনও আপনি উপকৃত হবেন, কখনও উত্থান-পতন হতে পারে। উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা কর্মক্ষেত্রে আপনাকে সহযোগিতা করবেন। আপনি আদালতে বিজয় পেতে পারেন। তবে এই সময়ে যে কোনও ধরণের অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক থেকে দূরে থাকুন। আর্থিক অবস্থা ভাল হবে, তবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিস্থিতি খারাপ করতে পারে। কথাবার্তার উপর সংযম অনুশীলন করুন। গোপন শত্রুদের থেকে সতর্ক হওয়া দরকার। পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন করা যেতে পারে। নতুন কাজ শুরু করার জন্য সময় ভাল, তবে তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।
মীন: এই সময়টি মীন রাশির জন্য গড়পড়তা ফলপ্রসূ বলে মনে করা হবে। এই সময়ে, কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পেতে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। সম্পর্কের উত্থান-পতন হতে পারে। আপনার স্ত্রীর অনুভূতি উপেক্ষা করবেন না। আপাতত ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায়ের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত স্থগিত করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। প্রেমের সম্পর্ক ভাল হবে। মাসের শেষে, আপনি কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন, যা আপনার ক্যারিয়ারে আপনাকে উপকৃত করবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More