সেপ্টেম্বরে ৪টি প্রধান গ্রহের গোচর! খুলবে ৪ রাশির ভাগ্য, হবে অপূরণীয় ধনলাভ ও কেরিয়ারে বিরাট উন্নতি

সেপ্টেম্বরে ৪টি প্রধান গ্রহের গোচর! খুলবে ৪ রাশির ভাগ্য, হবে অপূরণীয় ধনলাভ ও কেরিয়ারে বিরাট উন্নতি
একই মাসে চার-চারটি প্রভাবশালী গ্রহের গোচরের ফলে মহাকাশে ‘বুধাদিত্য রাজযোগ’, ‘ভদ্র রাজযোগ’, ‘মালব্য রাজযোগ’ এবং ‘লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ’-এর মতো একাধিক বিরল গ্রহযোগ তৈরি হবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র এবং পঞ্চাঙের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসটি আকাশমণ্ডলে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের বিচারে অত্যন্ত অনন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা জানাচ্ছে, এই সেপ্টেম্বরে একে একে সূর্য, বুধ, শুক্র এবং মঙ্গল—এই চারটি প্রধান গ্রহের গতিপথে বড় ধরণের রদবদল বা রাশি পরিবর্তন (Planetary Transits) ঘটতে চলেছে।
একই মাসে চার-চারটি প্রভাবশালী গ্রহের গোচরের ফলে মহাকাশে ‘বুধাদিত্য রাজযোগ’, ‘ভদ্র রাজযোগ’, ‘মালব্য রাজযোগ’ এবং ‘লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ’-এর মতো একাধিক বিরল গ্রহযোগ তৈরি হবে। গ্রহমণ্ডলীর এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সুপ্রভাবে নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে নতুন নতুন সুযোগের দুয়ার উন্মোচিত হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ গতি পাবে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রভূত উন্নতি হবে এবং কর্মক্ষেত্রে বহু কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জিত হবে। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে ৪ ग्रहों এই মহা-গোচরে কোন কোন ৪ রাশির জীবনে সোনালী দিন আসতে চলেছে—তা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলো।
১. সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ প্রধান গ্রহগুলোর গোচর সূচি
ফিউচার পঞ্চাঙের গণনা অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর পর গ্রহের রাশি পরিবর্তন ঘটবে:
- ২ সেপ্টেম্বর (শুক্র গোচর): শুক্র গ্রহ নিজের স্বরাশি বৃষতে প্রবেশ করবে।
- ৭ সেপ্টেম্বর (বুধ গোচর): বুধ দেব নিজের স্বরাশি ও উচ্চ রাশি কন্যায় প্রবেশ করবে।
- ১৭ সেপ্টেম্বর (সূর্য গোচর): সূর্যদেব কন্যাস সংক্রান্তিতে বুধের রাশি কন্যায় গোচর করবেন।
- ১৮ সেপ্টেম্বর (মঙ্গল গোচর): শক্তির কারক গ্রহ মঙ্গল কর্কট রাশিতে প্রবেশ করবে।
- ২৬ সেপ্টেম্বর (বুধের পুনঃগোচর): মাসের শেষে বুধ দেব শুক্রের রাশি তুলাতে প্রবেশ করবেন।
২. চার গোচরে কপাল খুলবে যে ৪ রাশির
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সেপ্টেম্বর মাসটি ক্যারিয়ারে অগ্রগতি এবং নতুন সুযোগ এনে দেবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সক্রিয়তা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ব্যবসায়ীরা নতুন লাভজনক ডিল বা পার্টনারশিপের প্রস্তাব পেতে পারেন। আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিক অবস্থার চোখে পড়ার মতো উন্নতি ঘটবে।
খ) কর্কট রাশি (Cancer): ১৮ সেপ্টেম্বরে মঙ্গলের গোচর কর্কট রাশির জাতকদের মধ্যে এক অদ্ভুত নতুন শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও সাহসের সঞ্চার করবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের দায়িত্ব বাড়লেও ভবিষ্যতের জন্য এটি বিশেষ ফলদায়ক হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা সরকারি বা ব্যক্তিগত কাজে গতি আসবে এবং আকস্মিক ধনলাভের শুভ পথ উন্মুক্ত হবে।
গ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বুধ ও শুক্রের এই গ্রহ গোচর অত্যন্ত চমৎকার ফল বয়ে আনবে। ব্যবসা ও চাকরি সূত্রে নতুন নতুন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ তৈরি হবে। আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং সঠিক সিদ্ধান্তের জোরে ব্যবসায় বড় ধরণের লাভ মিলবে। অর্থের টানাটানি দূর হবে এবং একাধিক উৎস থেকে আয়ের সম্ভাবনা তৈরি হবে।
ঘ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সেপ্টেম্বর মাসটি ক্যারিয়ার এবং আর্থিক বিষয়ে বিরাট ইতিবাচক রূপান্তর নিয়ে আসছে। অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করা হবে, মিলতে পারে পদোন্নতি। নতুন কোনো ব্যবসা শুরু বা সম্প্রসারণের কথা ভাবলে এটিই উপযুক্ত সময়। শেয়ার বাজার, প্রপার্টি বা পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে অপ্রত্যাশিত মুনাফা হাতে আসতে পারে।
৩. গ্রহ গোচরের শুভ প্রভাব দ্বিগুণ করার সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
এই চার প্রধান গ্রহের শুভ নজর বজায় রাখতে এবং গ্রহদোষ এড়াতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় উপায় পালন করতে পারেন:
- সূর্য ও মঙ্গলের কৃপায়: প্রতিদিন সকালে সূর্যদেবকে তামার পাত্রে জল ও লাল ফুল দিয়ে অর্ঘ্য দিন এবং মঙ্গলবারে হনুমান চালিশা পাঠ করুন।
- বুধ ও শুক্রের কৃপায়: প্রতি বুধবারে গণেশজিকে কচি দুর্বা ঘাস নিবেদন করুন এবং শুক্রবারে সাদা বস্তু (যেমন—চাল বা চিনি) দান করুন।
জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় বিচারে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসটি মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এক পরম আশীর্বাদস্বরূপ। সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এবং সৎ পরিশ্রমের সাথে সময়টির সদ্ব্যবহার করলে জীবনে স্থায়িত্ব, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি সুনিশ্চিত হবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More