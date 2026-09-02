ষষ্ঠ ও অষ্টম ভাবের গ্রহগত প্রভাব বাড়ছে! ৫ রাশিকে সেপ্টেম্বর জুড়ে থাকতে হবে খুব সাবধানে
সেপ্টেম্বরের এই গ্রহ গোচর যেমন কিছু রাশির জন্য সাফল্য নিয়ে আসবে, তেমনই বিশেষ ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য তৈরি করতে পারে কঠিন চ্যালেঞ্জ।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রতিটি মাসের গ্রহের অবস্থান এবং রাশি পরিবর্তন মানবজীবনের শুভ ও অশুভ দিককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসটি গ্রহমণ্ডলীয় গতিবিধির দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল হতে চলেছে। এ মাসে সূর্য, মঙ্গল, বুধ, শুক্র ও দেবগুরু বৃহস্পতির অবস্থান ও নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে বেশ কিছু গ্রহযোগ তৈরি হচ্ছে।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের এই গ্রহ গোচর যেমন কিছু রাশির জন্য সাফল্য নিয়ে আসবে, তেমনই বিশেষ ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য তৈরি করতে পারে কঠিন চ্যালেঞ্জ। ষষ্ঠ ও অষ্টম ভাবের গ্রহগত প্রভাবের কারণে কাজকর্মে বিলম্ব, হুটহাট সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে আর্থিক ক্ষতি, পরিবারের সদস্যদের সাথে মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেপ্টেম্বরের এই সংবেদনশীল গ্রহ পরিস্থিতিতে কোন ৫ রাশির জাতকদের কঠিন সময়ের মুখোমুখি হতে হতে পারে এবং কী কী সতর্কতা মানা জরুরি—জেনে নিন।
১. সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর গ্রহ পরিস্থিতির জ্যোতিষীয় তাৎপর্য
জ্যোতিষশাস্ত্রে সেপ্টেম্বর মাসের গ্রহ বিন্যাসকে বেশ কয়েকটি রাশির জন্য ধৈর্য ও পরীক্ষার সময় মানা হচ্ছে:
- কর্মক্ষেত্রে বাধা ও অনাবশ্যক মানসিক চাপ: অফিসে সহকর্মী বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে অনাবশ্যক বিবাদ, কাজের অবমূল্যায়ন কিংবা সহকর্মীদের চক্রান্তের কারণে মানসিক ক্লান্তি দেখা দিতে পারে।
- অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যয় ও স্বাস্থ্য সংকট: ভুল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে টাকা আটকে যাওয়া, অনাকঙ্ক্ষিত চিকিৎসা খরচ এবং রক্তচাপ বা মানসিক উদ্বেগের মতো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
২. সেপ্টেম্বরে যে ৫ রাশিকে চরম সতর্ক থাকতে হবে
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সেপ্টেম্বরের গ্রহ গোচর কিছু মানসিক অস্থিরতা তৈরি করতে পারে। কাজের চাপ বাড়ার ফলে স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে কথা বলার সময় সংযম বজায় রাখুন, তা না হলে অনাবশ্যক বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। নতুন বড় কোনো অর্থ বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত এ মাসে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
খ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই মাসটি অর্থ ও পরিবারের দিক থেকে সতর্কতার বার্তা দিচ্ছে। পারিবারিক বিষয়ে মতপার্থক্য বাড়তে পারে। লেনদেনের ক্ষেত্রে অসাবধানতা অবলম্বন করলে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। গাড়ি চালানো এবং দূরবর্তী সফরের সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।
গ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়টি ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজগুলোর অগ্রগতি ধীর গতিতে হবে, যা আপনার বিরক্তির কারণ হতে পারে। আইনি ঝামেলা বা কোনো নতুন চুক্তিতে সই করার আগে প্রতিটি শর্ত ভালোভাবে পড়ে নেওয়া দরকার। অনাবশ্যক খরচে লাগাম দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
ঘ) বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির জাতকদের কাজের জায়গায় বসের সাথে মতপার্থক্য বাড়তে পারে। কেরিয়ারে হুটহাট আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত নিলে পরবর্তীতে পস্তাতে হতে পারে। শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া দরকার, বিশেষ করে পেটের সমস্যা বা রক্তচাপের ওঠানামা নিয়ে অবহেলা করবেন না।
ঙ) মীন রাশি (Pisces): মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এ মাসে অলসতা ও সিদ্ধান্তহীনতা বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কোনো শুভ কাজ বা পরিকল্পনা শেষ মুহূর্তে আটকে যেতে পারে। বন্ধুদের সাথে আর্থিক লেনদেন করা থেকে বিরত থাকুন। এই মাসে ধর্মীয় কাজে মন দিলে মানসিক স্থিরতা বজায় থাকবে।
৩. অশুভ গ্রহপ্রভাব কাটাতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
গ্রহের অশুভ প্রভাব কমাতে এবং অহেতুক সংকট থেকে মুক্ত থাকতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করা যেতে পারে:
- শ্রী হনুমান ও শনিদেবের আরাধনা: প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার হনুমান চালিশা বা সুন্দরকাণ্ড পাঠ করুন। সংকটমোচন হনুমানজির কৃপায় যাবতীয় বাধা কেটে যায়।
- শিবলিঙ্গে জলাভিষেক: প্রতিদিন সকালে বা প্রতি সোমবারে পরিষ্কার জলে সামান্য কাঁচা দুধ ও কালো তিল মিশিয়ে শিবলিঙ্গে অভিষেক করুন এবং ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ মন্ত্র জপ করুন।
- দান-ধ্যান: দুঃস্থ বা অসহায় মানুষদের চাল, কালো তিল, মসুর ডাল বা সর্ষের তেল দান করলে গ্রহদের অশুভ প্রভাব অনেকাংশে প্রশমিত হয়।
সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর গ্রহ গোচর মেষ, মিথুন, সিংহ, বৃশ্চিক ও মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সচেতনতা ও বিচক্ষণতার সাথে চলার একটি কড়া বার্তা। আবেগের বশে বা তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত না নিয়ে ধৈর্য, সততা এবং সতর্কতার সাথে পরিস্থিতি সামলালে এই কঠিন সময় সহজে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More