Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

সেপ্টেম্বরে অতি শুভ মালব্য রাজযোগ! ৩ রাশির জন্য অপেক্ষায় রাজকীয় বৈভব, অবশেষে ফিরছে শান্তি

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ শুক্র দেব নিজের স্বক্ষেত্র অর্থাৎ স্বরাশি বৃষে/তুলায় অথবা উচ্চ রাশি মীনে প্রবেশ করে অবস্থান করার ফলে মহাকাশে সৃষ্টি হতে চলেছে এই বিরল 'মালব্য রাজযোগ'।

Published on: Aug 28, 2026, 20:25:02 IST
By Suman Roy
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে পঞ্চমহাপুরুষ রাজযোগের অন্যতম শুভ ও প্রভাবশালী যোগ হলো ‘মালব্য রাজযোগ’ (Malavya Raj Yoga)। এই শুভ রাজযোগের সৃষ্টি করেন ধন, সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য, প্রেম, আকর্ষণ এবং বিলাসবহুল জীবনযাত্রার প্রতীক গ্রহ শুক্র (Venus)।

সেপ্টেম্বরে অতি শুভ মালব্য রাজযোগ! ৩ রাশির জন্য অপেক্ষায় রাজকীয় বৈভব
সেপ্টেম্বরে অতি শুভ মালব্য রাজযোগ! ৩ রাশির জন্য অপেক্ষায় রাজকীয় বৈভব

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ শুক্র দেব নিজের স্বক্ষেত্র অর্থাৎ স্বরাশি বৃষে/তুলায় অথবা উচ্চ রাশি মীনে প্রবেশ করে অবস্থান করার ফলে মহাকাশে সৃষ্টি হতে চলেছে এই বিরল 'মালব্য রাজযোগ'। জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের স্বরাশি বা উচ্চ রাশিতে লগ্ন বা কেন্দ্র ভাবে অবস্থানকালে এই রাজযোগ গঠিত হয়। সেপ্টেম্বরের শুরুতে গঠিত হতে যাওয়া এই শক্তিশালী রাজযোগের সুপ্রভাবে বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আকস্মিক অর্থলাভ, ক্যারিয়ারে প্রগতি, নতুন যানবাহন বা গৃহ কেনার স্বপ্নপূরণ এবং রাজকীয় বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের সুবর্ণ সুযোগ আসবে। সেপ্টেম্বরে গঠিত মালব্য রাজযোগে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।

১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে ‘মালব্য রাজযোগের’ বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে মালব্য রাজযোগকে ঐশ্বর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কারক যোগ মানা হয়:

  • রাজকীয় সুখ ও বৈভব: এই রাজযোগের শুভ প্রভাবে জাতকের জীবনে ধন-সম্পদের অভাব দূর হয়। বস্তুগত আনন্দ, আন্তর্জাতিক স্তরে সুনাম এবং বিলাসবহুল জীবনযাত্রার পথ উন্মুক্ত হয়।
  • সৃজনশীলতা ও ব্যবসায় সাফল্য: মিডিয়া, ফ্যাশন, বিনোদন, রিয়েল এস্টেট, প্রসাধনী, অটোমোবাইল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা মালব্য রাজযোগের প্রভাবে বাম্পার উন্নতি লাভ করেন।

২. সেপ্টেম্বরে মালব্য রাজযোগে কপাল খুলবে যে ৩ রাশির

ক) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির নিজস্ব অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং শুক্রদেব। ফলে সেপ্টেম্বরে গঠিত মালব্য রাজযোগ তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম বরদানস্বরূপ হতে চলেছে। আপনার ব্যক্তিত্বে এক অভূতপূর্ব আকর্ষণ ফুটে উঠবে। কাজের জায়গায় আপনার সুচিন্তিত ভাবনার প্রশংসা হবে এবং পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির খবর মিলতে পারে। আয়ের একাধিক বিকল্প পথ খুলে যাওয়ায় ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স চোখে পড়ার মতো বাড়বে।

খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মালব্য রাজযোগের প্রভাব একাদশ ভাব অর্থাৎ আয় ও লাভের স্থানে শুভ প্রভাব ফেলবে। ফলে আর্থিক দিক দিয়ে এই সময়টি সেরা প্রমাণিত হতে চলেছে। পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে অপ্রত্যাশিত মোটা অঙ্কের মুনাফা হাতে আসতে পারে। নতুন কোনো ব্যবসা শুরু বা কাজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এটি উপযুক্ত সময়। পরিবারে আনন্দ ও উৎসবের আমেজ থাকবে।

গ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ দশম ভাব অর্থাৎ কর্মভাব বা ক্যারিয়ারের স্থানে স্থান পাবে। এর ফলে অফিসে আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা বসদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি হবে, যা ভবিষ্যতে উচ্চপদের সুযোগ করে দেবে। ব্যবসায়ীরা বড় কোনো নতুন ক্লায়েন্টের সাথে লাভজনক চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারবেন। জমি-জায়গা বা নতুন গাড়ি কেনার বহুদিনের স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।

৩. মালব্য রাজযোগের পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

শুক্র দেবের পূর্ণ আশীর্বাদ এবং মালব্য রাজযোগের শুভ ফল বহুগুণ বাড়াতে কিছু সহজ নিয়ম পালন করতে পারেন:

  • দেবী লক্ষ্মীর পূজা: প্রতি শুক্রবারে মা লক্ষ্মীর পূজা করুন এবং শ্রীসূক্ত পাঠ করুন। দেবী লক্ষ্মীকে পদ্মফুল বা গোলাপ ফুল অর্পণ করা অত্যন্ত শুভ।
  • সাদা বস্তু দান: শুক্রবারে দুঃস্থ বা অসহায় মানুষকে চাল, চিনি, দুধ বা সাদা রঙের বস্ত্র দান করুন।
  • শুক্র মন্ত্র জপ: প্রতিদিন ‘ওঁ শুঁ শুক্রায় নমঃ’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে মানসিক স্থায়িত্ব ও ধনসম্পদ অর্জিত হয়।

সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ গঠিত মালব্য রাজযোগ তুলা, কর্কট ও সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ভাগ্য বদলের এক অনবদ্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক লক্ষ্য, দূরদর্শিতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী ধনসম্পদ ও রাজকীয় সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/সেপ্টেম্বরে অতি শুভ মালব্য রাজযোগ! ৩ রাশির জন্য অপেক্ষায় রাজকীয় বৈভব, অবশেষে ফিরছে শান্তি

Choose sun sign to read horoscope

  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes