কাল থেকে অশুভ ষড়অষ্টক যোগ! ৩ রাশিকে থাকতে হবে চরম সতর্ক, বাড়বে উদ্বেগ আর কাজের চাপ

কাল থেকে অশুভ ষড়অষ্টক যোগ! ৩ রাশিকে থাকতে হবে চরম সতর্ক, বাড়বে উদ্বেগ আর কাজের চাপ
২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে মহাকাশে গ্রহদের বিশেষ অবস্থানের কারণে গঠিত হতে চলেছে পরম সতর্কতামূলক এই ‘ষড়অষ্টক যোগ’।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহমণ্ডলীর অবস্থান এবং তাদের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি মানবজীবনের বিভিন্ন দিককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। জ্যোতিষ গণনায় যেমন কিছু রাজযোগ অত্যন্ত শুভ ফল প্রদান করে, তেমনই গ্রহদের অশুভ কোণ বা অবস্থান তৈরি হলে জীবনে নানান বাধা-বিপত্তি ও মানসিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। তেমনই একটি অশুভ যোগ হলো ‘ষড়অষ্টক যোগ’ (Shadashtak Yog)।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে মহাকাশে গ্রহদের বিশেষ অবস্থানের কারণে গঠিত হতে চলেছে পরম সতর্কতামূলক এই ‘ষড়অষ্টক যোগ’। জ্যোতিষশাস্ত্রে দুটি গ্রহ যখন একে অপরের থেকে ষষ্ঠ (৬ষ্ঠ) এবং অষ্টম (৮ম) ভাব বা রাশিতে অবস্থান করে, তখন এই যোগের সৃষ্টি হয়। ষষ্ঠ ভাব থেকে রোগ, ঋণ ও শত্রু বিবেচনা করা হয় এবং অষ্টম ভাব থেকে আকস্মিক সংকট, বাধা ও আয়ু হিসাব করা হয়। ফলে ২ সেপ্টেম্বরের পর গঠিত হতে চলা এই সংবেদনশীল যোগের প্রভাবে বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের কর্মক্ষেত্র, আর্থিক লেনদেন এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ষড়অষ্টক যোগে কোন ৩ রাশির জাতকদের কঠিন সময়ের মুখোমুখি হতে হতে পারে এবং কী কী প্রতিকার মানা জরুরি—তা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলো।
১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে ষড়অষ্টক যোগের প্রভাব ও তাৎপর্য
জ্যোতিষশাস্ত্রে ষড়অষ্টক যোগকে অশুভ এবং মানসিক অস্থিরতার অনুঘটক মনে করা হয়:
- কর্মক্ষেত্রে বাধা ও অসন্তোষ: অফিসে সহকর্মী বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে অনাবশ্যক বিবাদ, কাজের অবমূল্যায়ন কিংবা গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট হাতছাড়া হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।
- আর্থিক ক্ষতি ও স্বাস্থ্য সংকট: এই যোগের প্রভাবে ভুল সিদ্ধান্তের কারণে টাকা আটকে যাওয়া, অনাকাঙ্ক্ষিত চিকিৎসা খরচ এবং রক্তচাপ বা মানসিক উদ্বেগের মতো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।
২. ২ সেপ্টেম্বরের পর ষড়অষ্টক যোগে যে ৩ রাশিকে চরম সতর্ক থাকতে হবে
ক) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই ষড়অষ্টক যোগ কেরিয়ার ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে। অফিসে গোপন শত্রুরা আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে পারে, তাই নিজের কাজ ও কথার ওপর বিশেষ নজর রাখুন। শেয়ার বাজার বা নতুন কোনো প্রজেক্টে বড় বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কাজের অতিরিক্ত চাপের কারণে মানসিক ক্লান্তি দেখা দিতে পারে।
খ) বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই অশুভ যোগ ষষ্ঠ ও অষ্টম ভাবের টানাপোড়েন তৈরি করবে। ব্যবসায়িক অংশীদার বা কাজের জায়গায় বসের সাথে মতপার্থক্য বাড়তে পারে। লেনদেনের ক্ষেত্রে অসাবধানতা অবলম্বন করলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। গাড়ি চালানো এবং দূরবর্তী সফরের সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।
গ) কন্য রাশি (Virgo): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়টি ধৈর্য এবং সংযমের পরীক্ষা নেবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজের অগ্রগতি ধীর গতিতে হবে, যা আপনার বিরক্তির কারণ হতে পারে। আইনি ঝামেলা বা চুক্তিপত্রে সই করার আগে প্রতিটি শর্ত ভালোভাবে পড়ে নেওয়া দরকার। শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় তর্কে না জড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
৩. ষড়অষ্টক যোগের অশুভ প্রভাব কাটাতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
এই অশুভ যোগের প্রভাব কমাতে এবং গ্রহদোষ থেকে মুক্ত থাকতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করা যেতে পারে:
- শ্রী হনুমান ও শনিদেবের আরাধনা: প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার হনুমান চালিশা বা বজরং বাণ পাঠ করুন। সংকটমোচন হনুমানজির কৃপায় যাবতীয় বাধা কেটে যায়।
- শিবলিঙ্গে জলাভিষেক: প্রতিদিন সকালে বা প্রতি সোমবারে পরিষ্কার জলে সামান্য কালো তিল ও দুধ মিশিয়ে শিবলিঙ্গে অভিষেক করুন এবং ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ মন্ত্র জপ করুন।
- দান-ধ্যান: দুঃস্থ বা অসহায় মানুষদের চাল, কালো তিল, ছোলার ডাল বা সর্ষের তেল দান করলে গ্রহদের অশুভ প্রভাব অনেকাংশে প্রশমিত হয়।
২ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ গঠিত হতে চলা এই ‘ষড়অষ্টক যোগ’ মিথুন, বৃশ্চিক ও কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সচেতনতা ও বিচক্ষণতার সাথে চলার একটি বার্তা। আবেগের বশে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে ধৈর্য, সততা এবং সতর্কতার সাথে পরিস্থিতি সামলালে এই কঠিন সময় সহজে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More