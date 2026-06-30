shani and ketu shadashtak yog: শনিদেব ও কেতু এক মহাযোগ আসছে! কপাল খুলবে ৩ রাশির
শনি ও কেতুর ষড়ষ্টক যোগ রয়ে গেছে। এই যোগব্যায়াম অনেক রাশিচক্রের জন্য ভাল এবং অনেক রাশিচক্রের জন্য ঝামেলাপূর্ণ হতে পারে।
কেতু তার সহজাত বৈরাগ্যের স্বভাব ত্যাগ করে না; বস্তুত, তিনিই 'মোক্ষ' বা মুক্তির দাতা। কেতু একদিকে যেমন বাধা সৃষ্টি করে ও জাগতিক আসক্তি কমিয়ে দেয়, তেমনই আপনাকে আপনার প্রকৃত লক্ষ্যের দিকেও ধাবিত করে। বর্তমানে কেতু সিংহ রাশিতে এবং শনি মীন রাশিতে অবস্থান করছে। যখন এই দুটি গ্রহ একে অপরের সাপেক্ষে ষষ্ঠ ও অষ্টম ঘরে অবস্থান করে, তখন 'ষড়াষ্টক যোগ' গঠিত হয়। আসুন এই অবস্থানের তাৎপর্য বুঝে নেওয়া যাক। শনি ন্যায়বিচারের প্রতীক, আর কেতু আধ্যাত্মিকতার নির্দেশক।
শনি এবং কেতুর এই সংমিশ্রণ থেকে উপকৃত হতে পারেন এবং ক্ষতির মুখেও পড়তে হতে পারে অনেককে। ষড়ষ্টক যোগ যদি ভালো অবস্থায় থাকে, তাহলে সাফল্য পাওয়া যায়, আয়ু বাড়ে। আপনার ঋণের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তবে আপনি যদি খারাপ পরিস্থিতিতে থাকেন তবে অনেক সমস্যা রয়েছে।
সিংহ
কেতু এবং শনির এই সংমিশ্রণটি সিংহ রাশির জন্য ভাল হবে। ভাগ্য পাবেন। আপনি আপনার বাবার সাথে সম্পর্কিত অর্থ পেতে পারেন। বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে।
মিথুন
এই যোগ, মিথুন রাশির জন্যও ভাল। আদালতের মামলায় আপনি স্বস্তি পাবেন, আপনি যদি কারও উপর থাকেন তবে আপনি আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকবেন।
মেষ
মেষ রাশির জাতকদের জন্যও চাকরিতে ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। অফিসে ভালো সুবিধা পেতে পারেন। আপনি যে টাকা হারিয়েছেন তা ফেরত পাবেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More