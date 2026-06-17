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    Guru Pushya Nakshatra: গুরু পুষ্য নক্ষত্রে মেষ, কন্যার লাভ কী? আসবে সুসংবাদ? রইল জ্যোতিষমত

    Shani and Vrihaspati Guru pushaya yog: শনি এবং বৃহস্পতির সংমিশ্রণের সাথে গুরু পুষ্য নক্ষত্র খুব উপকারী। এটি আপনার জীবনে স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে। মেষ এবং কন্যা রাশির জন্য এই যোগ সুবিধাগুলি কী কী?

    Published on: Jun 17, 2026 3:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    পুষ্য নক্ষত্রকে নক্ষত্রপুঞ্জের রাজা বলা হয়। এই নক্ষত্রে করা কাজ আপনার দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং বৃহস্পতির কারণে আপনি ভাগ্য পান। এখানে আমরা বৃহস্পতি এবং শনি উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে পারব কেন গুরু পুষ্য নক্ষত্র বিশেষ। আগামিকাল বৃহস্পতি, পুষ্য নক্ষত্রে যাচ্ছেন, এই নক্ষত্রের অধিপতি শনি, শনি সবচেয়ে ধীরগতির, স্থবির, স্থিতিশীল গ্রহ। শনি ধীরে ধীরে তার কাজ করে, তাই আপনি যদি এই যোগে কোনও কাজ করে থাকেন তবে এতে স্থিরতা থাকবে, যেমন আপনি মা লক্ষ্মীর পূজা করেন, তখন এটি একটি স্থিতিশীল সময়ে করা উচিত।

    গুরু পুষ্য নক্ষত্রে মেষ, কন্যার লাভ কী? আসবে সুসংবাদ? রইল জ্যোতিষমত
    গুরু পুষ্য নক্ষত্রে মেষ, কন্যার লাভ কী? আসবে সুসংবাদ? রইল জ্যোতিষমত

    এই যোগ, যে কোনও কাজ শুরু হওয়ার কারণে, আপনার কাজ স্থিতিশীল থাকে, এটি তাড়াতাড়ি শেষ হয় না। তাই আমরা এই নক্ষত্রে কেনাকাটা করি। আপনি যদি কোনও নতুন কাজ শুরু করেন তবে সেটিও দীর্ঘ সময় ধরে চলবে।

    গুরু পুষ্য যোগে কী করা উচিত নয়?

    এই নক্ষত্রে যে বিবাহ করা হয় না। কারণ শনির নক্ষত্রপুঞ্জে বিয়ে হয় না। এই নক্ষত্রের সময়, অর্থের লেনদেন করতে হবে না এবং এই নক্ষত্রে কারও কাছ থেকে ঋণ নেবেন না। প্রকৃতপক্ষে, বৃহস্পতি শিক্ষা, সম্পদ, সন্তান, বুদ্ধি ইত্যাদির কারক, তাই যখন তারা শনির সাথে থাকে, তখন এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে স্থিরতা থাকে।

    গুরু পুষ্য যোগ কীভাবে কন্যা রাশির জন্য উপকার করবে?

    এই যোগের মাধ্যমে, আপনি জীবনে শৃঙ্খলাবদ্ধ থেকে উপকৃত হবেন। আপনার ব্যবহারিক চিন্তাভাবনা আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আর্থিকভাবে, আপনি লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিনিয়োগের দিকেও আপনাদের বিশেষ নজর দিতে হবে। এমন কোনও কাজে জড়িয়ে পড়বেন না যেখানে কারোর প্রতি খারাপ কাজ করতে হয়, এই সময়ে ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। আপনি যদি অভাবী কাউকে সাহায্য করেন তবে আপনি উপকৃত হবেন। টাকা ধার দেওয়ার ক্ষেত্রে এই যোগ এড়িয়ে চলুন।

    গুরু পুষ্য যোগ কীভাবে মেষ রাশির লোকদের উপকার করবে?

    এই যোগব্যায়াম মেষ রাশির লোকদের জন্যও ভাল হবে। এই যোগব্যায়ামের কারণে আপনি ভাগ্য পাবেন। আপনার জন্য পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি ব্যবসায়ও ভাল মুনাফা পাচ্ছেন, আপনি যে চুক্তিটি চূড়ান্ত করার কথা ভাবছিলেন তা এই সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত করা হবে। সামগ্রিকভাবে, এই যোগ আপনার জন্য দুর্দান্ত ফলাফল নিয়ে আসছে। শনির সাড়েসাতি আপনার রাশিচক্রে চলছে, তাই আপনি একইভাবে শনির প্রভাবের অধীনে রয়েছেন, এখন আপনি বৃহস্পতির উপকারও পাবেন। তবে আপনার সিদ্ধান্তগুলি আপনাকে কিছুটা আঘাত করতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Guru Pushya Nakshatra: গুরু পুষ্য নক্ষত্রে মেষ, কন্যার লাভ কী? আসবে সুসংবাদ? রইল জ্যোতিষমত

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