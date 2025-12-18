Edit Profile
    বছরের শেষেও শনিদেবের মেজাজ তুঙ্গে, লাভ পাবেন ৩ রাশির জাতক

    ২০২৫ সালের মার্চ মাসে শনিদেব কুম্ভ রাশি ত্যাগ করে মীন রাশিতে প্রবেশ করেছেন। এই পরিবর্তনের ফলে এবং আগামী কয়েক মাসে শনির বিভিন্ন নক্ষত্র পরিবর্তনের প্রভাবে বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকার জীবনে সাফল্যের স্বর্ণযুগ শুরু হতে চলেছে।

    Published on: Dec 18, 2025 9:54 AM IST
    By Suman Roy
    বর্তমানে ২০২৫ সালের শেষ লগ্নে আমরা অবস্থান করছি। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবকে 'কর্মফলদাতা' বলা হয়। শনি অত্যন্ত ধীরগতিতে চলেন, তাই কোনো রাশিতে তাঁর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়। ২০২৫ সালের মার্চ মাসে শনিদেব কুম্ভ রাশি ত্যাগ করে মীন রাশিতে প্রবেশ করেছেন। এই পরিবর্তনের ফলে এবং আগামী কয়েক মাসে শনির বিভিন্ন নক্ষত্র পরিবর্তনের প্রভাবে বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকার জীবনে সাফল্যের স্বর্ণযুগ শুরু হতে চলেছে।

    শনিদেবের কৃপায় নিকট ভবিষ্যতে কোন কোন রাশির ভাগ্য ফিরবে, জেনে নিন।

    শনিদেবের বিশেষ আশীর্বাদ: সৌভাগ্যের তুঙ্গে ৩ রাশি

    জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, শনিদেবের বর্তমান অবস্থান এবং তাঁর শুভ দৃষ্টির প্রভাবে নিম্নলিখিত রাশিগুলো বিশেষ লাভবান হবে:

    ১. বৃষ রাশি (Taurus)

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য শনিদেব হলেন 'যোগকারক' গ্রহ। শনি বর্তমানে এই রাশির একাদশ ঘরে (আয় ও লাভের স্থান) অবস্থান করছেন।

    • প্রভাব: নিকট ভবিষ্যতে আপনার আয়ের উৎস বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হবে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করতে চাইছেন, তাদের জন্য শনিদেবের আশীর্বাদ ফলপ্রসূ হবে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভের যোগ রয়েছে।

    ২. কর্কট রাশি (Cancer)

    কর্কট রাশির জাতকদের জন্য শনি নবম ঘরে (ভাগ্য স্থান) অবস্থান করছেন। এর ফলে ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন এই রাশির জাতকরা।

    • প্রভাব: কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রমের স্বীকৃতি মিলবে। পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। যারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যেতে চাইছেন, তাদের স্বপ্ন সফল হতে পারে। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কাজে আপনার আগ্রহ বাড়বে, যা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে।

    ৩. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio)

    বৃশ্চিক রাশির জাতকদের ওপর শনির বিশেষ দৃষ্টি থাকবে যা ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। বিশেষ করে কর্মজীবন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আপনি লাভবান হবেন।

    • প্রভাব: পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে মোটা অংকের রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। শনিদেবের কৃপায় আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। শত্রু দমন করে আপনি আপনার লক্ষ্যে স্থির থাকতে পারবেন। পারিবারিক কোনো বিবাদ মিটে গিয়ে ঘরে শান্তি ফিরবে।

    কেন শনিদেবের কৃপা পাওয়া জরুরি?

    জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবকে শৃঙ্খলার প্রতীক মনে করা হয়। তিনি মানুষকে ধৈর্য এবং পরিশ্রমের শিক্ষা দেন। শনিদেবের শুভ প্রভাবে জীবন থেকে বিশৃঙ্খলা দূর হয় এবং দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য আসে। ২০২৫ সালের এই সময়ে যারা সৎ পথে পরিশ্রম করছেন, শনিদেব তাদের দুহাত ভরে দেবেন।

    শনিদেবের অশুভ প্রভাব এড়াতে কিছু সহজ প্রতিকার

    যদি আপনার রাশিতে শনির দশা বা সাড়ে সাতি চলে, তবে ভয় না পেয়ে এই কাজগুলো করতে পারেন:

    • প্রতি শনিবার হনুমান চালিসা পাঠ করুন।
    • অভাবী মানুষকে কালো তিল, তেল বা কালো বস্ত্র দান করুন।
    • অসহায় বা বয়স্ক মানুষের সেবা করুন; শনিদেব এতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।
