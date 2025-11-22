২৮ নভেম্বর থেকে শনিদেবের সাড়েসাতিতে প্রভাবিত রাশিগুলির জীবনে কোন পরিবর্তন আসবে?

মীন রাশিতে শনির ২৮ নভেম্বর থেকে ট্রানজিট হতে চলেছে। এই সময় বহু রাশির জাতক জাতিকার জীবনে অনেক পরিবর্তন আনবে। কিছু রাশির লোকেরা উপকৃত হবেন এবং কেউ কেউ সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন।
২০২৫ সালের মার্চ মাসে, শনি মীন রাশিতে এসেছিল। এই সময়ে আপনার জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তাই সময় এসেছে এগিয়ে যাওয়ার। আসুন জেনে নেওয়া যাক শনির মার্গী গতির ফলে তার সাড়েসাতীতে থাকা রাশিগুলির জন্য সময় কেমন কাটবে? তাদের জীবনে কী পরিবর্তন আসবে।
সিংহ
সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারা জীবনে সুখ পাবেন। এই রাশির লোকেরা তাদের রূপ এবং শক্তিতে ফিরে আসবে। এই লোকদের ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও যতটা সম্ভব অপছন্দের মানুষের সাথে কম কথা বলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কারণ তাদের কথাগুলি ভুল বোঝাবুঝি হবে।
মীন
মীন রাশির লোকদের শাসক গ্রহ হল বৃহস্পতি। এই সময়ে কেরিয়ার সম্পর্কিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনার জীবনে ভাল সম্ভাবনা থাকবে। সামগ্রিকভাবে, এই রাশির জাক জাতিকারা শনির মার্গী থাকার ফলে উপকৃত হবেন। জীবনে কিছু সমস্যা থাকবে, এ ছাড়াও, এই রাশির লোকেরা এই সময়ে ইতিবাচক বোধ করবে, জীবনে লাভের সম্ভাবনাও থাকবে।
কুম্ভ
কুম্ভ রাশির অধিপতি হলেন শনি। এই রাশির লোকেরা এই মুহুর্তে আর্থিক সুবিধা নাও পেতে পারেন, এই রাশির লোকেরা ভবিষ্যতে উপকৃত হবেন। আগামী দিনে তাদের জীবনে ভালো পরিবর্তন আসবে। এই রাশির লোকেরা আটকে থাকা অর্থ ফেরত পাবেন, চাকরি এবং ব্যবসায়িক পরিস্থিতি ভাল থাকবে।
মীন
মীন রাশির জন্য এটি একটি ভাল সময় হবে। যারা তাদের ক্যারিয়ারে এগিয়ে যেতে চান তারা শনির মার্গী থাকার ক্ষেত্রে ভাল সুবিধা পাবেন। শনির সাড়েসাতীর দ্বিতীয় পর্ব এই রাশিতে শেষ হতে চলেছে, এই রাশিচক্রের শনির সাড়েসাতী ২০২৭ সালে শেষ হবে।
মেষ রাশির মানুষের উপর মঙ্গল গ্রহের প্রভাব পড়েছে। শনির উত্তরণের কারণে মেষ রাশির জাতকদের প্রেম জীবন ভাল থাকবে। এই সময়ে কোনও বিষয়ে আপনার মেজাজ হারাবেন না। কাউকে অসম্মান করবেন না, আপনার জীবন আর্থিকভাবে ভাল হবে। নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হতে পারে।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
