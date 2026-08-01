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    শনির বক্রি চালের শুভ প্রভাব! ভাগ্য খুলবে এই ৪ রাশির, শুরু হবে উন্নতির নতুন অধ্যায়

    জ্যোতিষ মতে, বক্রি গতিতে শনিদেব আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং বক্রি অবস্থানকালে তিনি জাতকের পূর্ববর্তী পরিশ্রমের ফল প্রদান করেন। যাঁরা সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন, বক্রি শনি তাঁদের রাজকীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্য এনে দেন।

    Published on: Aug 1, 2026, 14:11:10 IST
    By Suman Roy
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    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবকে কর্মফল দাতা ও ন্যায়ের কারক গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। পঞ্জিকা ও জ্যোতিষীয় গণনা অনুযায়ী, শনিদেব যখনই নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেন বা উল্টো চালে অর্থাৎ বক্রি (Vakri) গতিতে চলতে শুরু করেন, তখনই সমস্ত ১২টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনেই এর ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা রয়েছে যে শনির বক্রি দশা কেবল দুঃখ ও কষ্ট নিয়ে আসে। তবে জ্যোতিষশাস্ত্র বলে, বক্রি শনি সবসময় অশুভ ফল দেন না; বরং সঠিক কুণ্ডলীতে তা অলৌকিক ও সুবর্ণ সুযোগের দরজা খুলে দিতে পারে।

    শনির বক্রি চালের শুভ প্রভাব! ভাগ্য খুলবে এই ৪ রাশির, শুরু হবে উন্নতির নতুন অধ্যায়
    শনির বক্রি চালের শুভ প্রভাব! ভাগ্য খুলবে এই ৪ রাশির, শুরু হবে উন্নতির নতুন অধ্যায়

    বক্রি শনির এই বিশেষ প্রভাবের ফলে মূলত চারটি নির্দিষ্ট রাশির ওপর শনিদেবের পরম কৃপাদৃষ্টি বজায় থাকবে। এর প্রভাবে এই রাশিগুলির জীবনে আটকে থাকা কাজ দ্রুত গতি পাবে, ক্যারিয়ারে নতুন উচ্চতা স্পর্শ করার সুযোগ মিলবে এবং অপ্রত্যাশিত ধনলাভের সম্ভাবনা তৈরি হবে। শনির বক্রি গতির জ্যোতিষ বিশ্লেষণ এবং শুভ প্রভাব প্রাপ্ত চার রাশির ভাগ্যফল জেনে নিন।

    জ্যোতিষ মতে, বক্রি গতিতে শনিদেব আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং বক্রি অবস্থানকালে তিনি জাতকের পূর্ববর্তী পরিশ্রমের ফল প্রদান করেন। যাঁরা সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন, বক্রি শনি তাঁদের রাজকীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্য এনে দেন।

    শুভ প্রভাবের শীর্ষে থাকা ৪টি রাশি

    শনির বক্রি চালের ফলে মূলত চারটি রাশির জাতক-জাতিকারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন:

    • মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বক্রি শনি ক্যারিয়ার ও কর্মক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য এনে দেবে। এতদিন ধরে যে কাজে বাধা আসছিল, তা এবার মসৃণভাবে শেষ হবে। সমাজে মান-সম্মান ও পদের বৃদ্ধি ঘটবে। প্রপার্টি বা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ থেকে বড় মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
    • মিথুন রাশি: মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত ভাগ্যশালী প্রমাণিত হবে। আয়ের নতুন পথ উন্মুক্ত হবে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কোনো বড় শুভ চুক্তি সই হতে পারে। পারিবারিক জীবন আনন্দময় থাকবে এবং দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত কোনো স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।
    • তুলা রাশি: তুলা রাশির জাতকদের ওপর শনিদেবের কৃপা বহুগুণ বেড়ে যাবে। কর্মস্থলে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ পেতে পারেন। আটকে থাকা বকেয়া টাকা হঠাৎ ফেরত আসায় আর্থিক চিন্তা অনেকটাই কেটে যাবে।
    • ধনু রাশি: ধনু রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়ে সবক্ষেত্রেই ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। বিদেশ যাত্রা বা উচ্চশিক্ষার চেষ্টা সফল হতে পারে। নতুন কোনো ব্যবসার সূচনা করতে চাইলে সময়টি দারুণ অনুকূল। আত্মবিশ্বাস ও শারীরিক সতেজতা বজায় থাকবে।

    শনির শুভত্ব বজায় রাখতে সহজ জ্যোতিষীয় উপায়

    বক্রি শনির এই রাজকীয় কৃপা ও শুভ প্রভাব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধরে রাখতে কয়েকটি সহজ শাস্ত্রীয় প্রতিকার মেনে চলা উচিত:

    ১. প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় শনি মন্দিরে গিয়ে সর্ষের তেলের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করুন এবং নীলাঞ্জনা সমাভাসং মন্ত্র জপ করুন।

    ২. শনিবার দিন অশ্বত্থ (পিপল) গাছের গোড়ায় জল ঢালুন এবং প্রদীপ জ্বেলে সাতবার পরিক্রমা করুন।

    ৩. দুঃস্থ, অসহায় ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাধ্যমতো খাবার, পোশাক বা সর্ষের তেল দান করুন, কারণ এতে শনিদেব অত্যন্ত প্রীত হন।

    শনির বক্রি গতি মানেই ভয় নয়; এটি ন্যায়পরায়ণ ও কঠোর পরিশ্রমী মানুষদের জন্য এক বিশেষ সুবর্ণ সুযোগ। সঠিক জ্যোতিষীয় পরামর্শ, ভক্তি এবং সৎ পথের মাধ্যমে এই শুভ যোগকে কাজে লাগিয়ে জীবনে সাফল্য ও সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছানো সম্ভব।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/শনির বক্রি চালের শুভ প্রভাব! ভাগ্য খুলবে এই ৪ রাশির, শুরু হবে উন্নতির নতুন অধ্যায়

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