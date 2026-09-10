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মাথার উপর থাকবে শনিদেবের হাত! ৪ রাশির জীবনে শুরু হবে স্বর্ণযুগ, উত্তরা ভাদ্ৰপদ নক্ষত্রে পৌঁছে বিরাট কৃপা করবেন তিনি

শনিদেব সম্প্রতি তাঁর নিজস্ব নক্ষত্র ‘উত্তরা ভাদ্ৰপদ’ (Uttara Bhadrapada Nakshatra)-এ সঞ্চার করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে উত্তরা ভাদ্ৰপদ নক্ষত্রের অধিপতি গ্রহ স্বয়ং শনিদেব এবং এর রাশি হলো দেবগুরু বৃহস্পতির মীন রাশি।

Published on: Sep 10, 2026, 11:21:58 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবকে কর্মফলদাতা, বিচারক এবং ধৈর্যের প্রতীক বলে গণ্য করা হয়। সৌরজগতের সবচেয়ে ধীরগতির এই গ্রহটির রাশি পরিবর্তনের পাশাপাশি নক্ষত্র পরিবর্তনেরও অসামান্য বৈদিক গুরুত্ব রয়েছে। যখন ন্যায় ও কর্মের দেবতা শনিদেব কোনো শুভ নক্ষত্রে প্রবেশ করেন, তখন তার শুভ প্রভাব মানবজীবনের কেরিয়ার, আর্থিক গতিপথ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার ওপর অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

মাথার উপর থাকবে শনিদেবের হাত! ৪ রাশির জীবনে শুরু হবে স্বর্ণযুগ
মাথার উপর থাকবে শনিদেবের হাত! ৪ রাশির জীবনে শুরু হবে স্বর্ণযুগ

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, শনিদেব সম্প্রতি তাঁর নিজস্ব নক্ষত্র ‘উত্তরা ভাদ্ৰপদ’ (Uttara Bhadrapada Nakshatra)-এ সঞ্চার করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে উত্তরা ভাদ্ৰপদ নক্ষত্রের অধিপতি গ্রহ স্বয়ং শনিদেব এবং এর রাশি হলো দেবগুরু বৃহস্পতির মীন রাশি। নিজ নক্ষত্রে শনিদেবের এই আগমন অত্যন্ত শক্তিশালী ও শুভ রাজযোগের সৃষ্টি করে। এর ফলে বৃষ, তুলা, মকর ও কুম্ভ—এই ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থমকে থাকা কাজের মীমাংসা, চাকুরিতে কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি, ব্যবসায় নজিরবিহীন সাফল্য এবং হঠাৎ বিপুল অর্থলাভের সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হতে চলেছে। শনিদেবের এই বিশেষ নক্ষত্র গোচরে কোন ৪ রাশির জীবনে স্বর্ণযুগ শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে উত্তরা ভাদ্ৰপদ নক্ষত্রে শনি গোচরের বিশেষ তাৎপর্য

জ্যোতিষশাস্ত্রে নিজ নক্ষত্র উত্তরা ভাদ্ৰপদে শনিদেবের অবস্থানকে অত্যন্ত বলীয়ান ও কল্যাণকর মানা হয়:

  • স্থায়িত্ব ও দূরদর্শিতা: উত্তরা ভাদ্ৰপদ নক্ষত্র গভীর প্রজ্ঞা, আধ্যাত্মিকতা ও স্থায়িত্বের প্রতীক। নিজ নক্ষত্রে শনিদেব অবস্থান করায় জাতকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং কঠিন পরিশ্রম করার মনস্তত্ত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
  • রিয়েল এস্টেট, প্রযুক্তি ও বাণিজ্যে বাম্পার প্রবৃদ্ধি: প্রপার্টি কেনাবেচা, কনস্ট্রাকশন, তথ্যপ্রযুক্তি, ওকালতি, ব্যাঙ্কিং এবং বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই গোচরকালে রেকর্ড সফলতা অর্জনে সক্ষম হন।

উত্তরা ভাদ্ৰপদ নক্ষত্রে শনি গোচরে যে ৪ রাশির খুলবে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার

ক) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য একাদশ বা আয়ভাব লাভজনক স্থানে শনিদেবের শুভ প্রভাব পড়বে। নিজ নক্ষত্রে শনির এই আগমন বৃষ রাশির জাতকদের আয়ের একাধিক নতুন মাধ্যম উপহার দেবে। পুরোনো কোনো বড় বিনিয়োগ বা শেয়ার বাজার থেকে হঠাৎ মোটা অঙ্কের অর্থলাভের যোগ রয়েছে। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের শুভ নজর পাবেন এবং পদোন্নতির পথ সুগম হবে।

খ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির ষষ্ঠ ভাব অর্থাৎ শত্রু ও বিবাদভাবে শনিদেবের এই নক্ষত্র সঞ্চার ঘটবে। এই সময়কালে আপনার শত্রুরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হবে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘদিনের কোনো আইনি বা প্রপার্টি সংক্রান্ত বিবাদ আপনার পক্ষে মিটে যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন ও লাভজনক প্রজেক্টের কাজ পেতে পারেন, যা আর্থিক অবস্থা মজবুত করবে।

গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং শনিদেব। ফলে পরাক্রম বা তৃতীয় ভাবে নিজ নক্ষত্রে শনির এই অবস্থান মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের আত্মবিশ্বাস ও সাহস বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। দীর্ঘদিন ধরে থমকে থাকা সরকারি বা প্রশাসনিক কাজ সহজে সম্পন্ন হবে। চাকুরিজীবীরা নতুন ও আকর্ষণীয় কাজের অফার পেতে পারেন, যা পদমর্যাদা এক ধাক্কায় বাড়িয়ে দেবে।

ঘ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের দ্বিতীয় ভাব বা ধনভাবে শনিদেবের সঞ্চার বজায় থাকবে। নিজ নক্ষত্রে শনির অবস্থানের ফলে আপনার জমাকৃত অর্থের পরিমাণ চোখে পড়ার মতো বৃদ্ধি পাবে। বকেয়া টাকা আচমকা ফেরত পেতে পারেন। পরিবারে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাবে এবং সমাজে আপনার সম্মান ও প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

শনিদেবের পূর্ণ কৃপা লাভ ও শুভ ফল বাড়াতে সহজ প্রতিকার

উত্তরা ভাদ্ৰপদ নক্ষত্রে শনিদেবের গোচরের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং কর্মফলদাতার আশীর্বাদ বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:

  • শনিদেবের আরাধনা ও তেল নিবেদন: প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় শনি মন্দিরে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালান এবং শনিদেবকে কালো তিল বা নীল অপরাজিতা ফুল অর্পণ করুন।
  • অশ্বত্থ গাছের পুজো: শনিবারে সন্ধ্যায় অশ্বত্থ বা অশ্বত্থ গাছের নিচে জল অর্পণ করে প্রদীপ জ্বালালে শনিদেব পরম প্রসন্ন হন।
  • অসচ্ছলদের সাহায্য ও দান: অসহায়, দুঃস্থ বা শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কালো কম্বল, ছাতা বা অন্ন দান করলে শনিগ্রহের অশুভ প্রভাব কাটে।

উত্তরা ভাদ্ৰপদ নক্ষত্রে শনিদেবের এই সঞ্চার বৃষ, তুলা, মকর ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক প্রাচুর্য, আত্মবিশ্বাস ও কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্যের এক ঐতিহাসিক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। ধৈর্য, সততা ও পরিশ্রমের সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টি আপনার জীবনে স্থায়ী শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/মাথার উপর থাকবে শনিদেবের হাত! ৪ রাশির জীবনে শুরু হবে স্বর্ণযুগ, উত্তরা ভাদ্ৰপদ নক্ষত্রে পৌঁছে বিরাট কৃপা করবেন তিনি

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