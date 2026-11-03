shani gochar: শনিদেবের গোচর বদলে দেবে ভাগ্য! আগামী ৯৭ দিন সমৃদ্ধির ফোয়ারা ৪ রাশির

shani gochar: শনিদেবের গোচর বদলে দেবে ভাগ্য! আগামী ৯৭ দিন সমৃদ্ধির ফোয়ারা ৪ রাশির
শনি গোচর ২০২৬ আসছে।
যখনই শনির গতি পরিবর্তন হয়, এটি ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করে। কেউ উপকার পায় এবং কেউ কিছুটা বেশি অসুবিধা পায়। ন্যায় ও কর্মের দেবতা বলা শনিদেব, সময়ে সময়ে পরিস্থিতি পরিবর্তন করে। এই সময়ে, শনি উল্টো দিকে ঘুরছেন। এদিকে, তিনি গত মাসে উত্তরা ভাদ্রপদ নক্ষত্রে প্রবেশ করেছিলেন। শনিদেব আগামী ৯৭ দিন এই নক্ষত্রপুঞ্জে থাকবেন। এর অর্থ হ'ল প্রায় ৩ মাস ধরে, শনির এই পরিবর্তিত অবস্থান রাশিচক্রের লক্ষণগুলিকে প্রভাবিত করবে। এরফলে লাকি রাশিগুলি কী কী পাবে, তা দেখে নিন।
বৃষ
আগামী ৯৭ দিনের জন্য, এই রাশির জাতক জাতিকারা কাজের চাপ কম অনুভব করতে পারেন। যদি আগামী কয়েক দিনের জন্য জিনিসগুলি হাতের বাইরে চলে যায় বলে মনে হয়, তবে পরিস্থিতি এখন আরও ভাল হবে। অন্যদিকে, যদি কোনও কাজ দীর্ঘ সময় ধরে আটকে থাকে তবে এটি সঠিক গতিও পাবে। ব্যবসায়ীরাও একটি নতুন পথ দেখতে পাবেন যা বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে। ধৈর্য্যের সাথে আপনার কাজ চালিয়ে যান।
তুলা
এই রাশির লোকেরাও শনির পরিবর্তিত অবস্থান থেকে উপকৃত হবেন। ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার একটি উপায় থাকবে। অফিসের অনেক লোক কাজের জন্য সমর্থন করবেন। এমন পরিস্থিতিতে আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং ব্যক্তিত্বেরও উন্নতি হবে। এরই মধ্যে একটি নতুন চাকরি সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব পাওয়া যেতে পারে। পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। একই সময়ে, অর্থ সম্পর্কিত পরিস্থিতি পরিবর্তন হবে। পরিবারের সাথে একটি ভাল সময় কাটাতে চলেছে।
মকর
মকর রাশির লোকেরাও শনির এই নক্ষত্রপুঞ্জের ট্রানজিট থেকে প্রচুর সুবিধা পাবেন। কাজের অবস্থার উন্নতি হবে। কাজের প্রশংসা করা হবে। সিনিয়ররা সম্পূর্ণ সমর্থন করবে। ব্যবসায়ীরা নতুন প্রকল্প থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন লোকেরা যোগ দিতে পারেন যারা ভবিষ্যতে কাজটি আরও প্রসারিত করতে পারেন। যদি আয়ের আরও পথ খুলে যায় তবে বাকি আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন হবে।
কুম্ভ
এই পরিবর্তনের সুফল কুম্ভ রাশির মানুষও অনুভব করতে চলেছেন। যদি চারদিক থেকে কেবল উত্তেজনা থাকে তবে এখন স্বস্তি পাওয়ার সময়। এতে একটি সর্বাত্মক সুবিধা হতে চলেছে। যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন তারা একটি ভাল সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায়ও লাভবান হতে চলেছে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
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- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More