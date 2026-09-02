অবশেষে শনিদেব ও দেবগুরুর সুসম্পর্ক, তাতেই নবপঞ্চম রাজযোগ! বিরাট সুফল পাবে ৩ রাশি
এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে শনিদেব ও দেবগুরু বৃহস্পতির বিশেষ অবস্থানের দরুন নির্মিত হয়েছে পরম ভাগ্যদায়ী নবপঞ্চম রাজযোগ। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, শনিদেবের স্থায়িত্ব ও কর্মের ফল এবং দেবগুরুর জ্ঞান ও সৌভাগ্যের মেলবন্ধন জাতকদের জীবনযাত্রার মান বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে কর্মফলদাতা শনিদেব (Saturn) এবং জ্ঞান ও সৌভাগ্যের কারক গ্রহ দেবগুরু বৃহস্পতি (Jupiter)-র পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি ও শুভ কোণ তৈরি হওয়াকে পরম রাজকীয় ঘটনা মানা হয়। গ্রহমণ্ডলীর এই দুই পরম বলশালী গ্রহ যখন একে অপরের থেকে পঞ্চম ও নবম ভাবে অবস্থান করেন, তখন মহাকাশে অত্যন্ত শুভ ও ধনবর্ষী ‘নবপঞ্চম রাজযোগ’ (Navpancham Rajyog) গঠিত হয়।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে শনিদেব ও দেবগুরু বৃহস্পতির বিশেষ অবস্থানের দরুন নির্মিত হয়েছে পরম ভাগ্যদায়ী নবপঞ্চম রাজযোগ। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, শনিদেবের স্থায়িত্ব ও কর্মের ফল এবং দেবগুরুর জ্ঞান ও সৌভাগ্যের মেলবন্ধন জাতকদের জীবনযাত্রার মান বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এই শুভ রাজযোগের প্রভাবে বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থমকে থাকা কাজের গতি বৃদ্ধি পাওয়া, অফিসে পদোন্নতি (Promotion), ব্যবসায় নজিরবিহীন লাভ এবং আটকে থাকা বিপুল অর্থ উদ্ধারের পথ প্রশস্ত হবে। শনি ও গুরুর এই মহা-সংযোগে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।
১. শনি ও গুরুর গঠিত নবপঞ্চম রাজযোগের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি ও দেবগুরু বৃহস্পতির শুভ যোগকে স্থায়ী উন্নতি ও কেরিয়ারের ভাগ্যবদল মানা হয়:
- কর্মের সুফল ও সৌভাগ্যের উদয়: শনিদেবের ন্যায়নিষ্ঠ কর্মের সুফল এবং দেবগুরু বৃহস্পতির পরম আশীর্বাদ একযোগে মিললে জাতক অল্প পরিশ্রমেও বড় ধরনের সফলতা অর্জন করতে পারেন।
- কেরিয়ার, আইনি জয় ও ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি: ব্যাঙ্কিং, শিক্ষা খাত, বিচার বিভাগ, আইটি, রিয়েল এস্টেট, প্রপার্টি ডিলিং, সরকারি চাকরি এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই শুভ যোগে বাম্পার আর্থিক লাভ পান।
২. নবপঞ্চম রাজযোগে কপাল খুলবে যে ৩ রাশির
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শনি ও গুরুর এই নবপঞ্চম রাজযোগ ভাগ্যস্থান ও কর্মভাবকে চরম বলীয়ান করবে। অফিসে বসেরা আপনার কাজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন এবং বহুল প্রতীক্ষিত পদোন্নতি (Promotion) বা ইনসেনティブ হাতে পেতে পারেন। নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য এটিই সেরা সময়। আয়ের একাধিক নতুন উৎস খুলে যাওয়ায় ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স চোখে পড়ার মতো বাড়বে।
খ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থাকা দীর্ঘদিন ধরে চলা অর্থনৈতিক চাপ ও মানসিক দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। নবপঞ্চম রাজযোগের সুপ্রভাবে যৌথ ব্যবসায় বড় চুক্তি সই হতে পারে। নতুন প্রপার্টি, জমি বা গাড়ি কেনার শুভ সুযোগ তৈরি হবে। সমাজে আপনার মান-সম্মান ও পদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।
গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির অধিপতি হলেন স্বয়ং শনিদেব। ফলে মকর রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ পরম বরদানস্বরূপ প্রমাণিত হবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত আইনি ঝামেলা বা বিবাদের অবসান ঘটে আপনার পক্ষে রায় আসতে পারে। কাজের সূত্রে লাভজনক সফরের যোগ রয়েছে, যা ভবিষ্যতে বিপুল ধনলাভ এনে দেবে।
৩. শনিদেব ও দেবগুরু বৃহস্পতির পূর্ণ কৃপা লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
নবপঞ্চম রাজযোগের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং গ্রহদের আশীর্বাদ বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে চলতে পারেন:
- শ্রীহরি বিষ্ণু ও শনিদেবের আরাধনা: প্রতি বৃহস্পতিবারে ভগবান শ্রীহরি বিষ্ণুকে হলুদ ফুল নিবেদন করুন এবং প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় অশ্বত্থ গাছের নিচে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালান।
- বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে ‘ওঁ ব্রং বৃহস্পতয়ে নমঃ’ এবং সন্ধ্যায় ‘ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে মানসিক স্থায়িত্ব ও ভাগ্য বৃদ্ধি পায়।
- দান-ধ্যান: বৃহস্পতিবারে চনার ডাল বা হলুদ বস্ত্র এবং শনিবারে কালো ছোলার ডাল বা সর্ষের তেল দুঃস্থদের দান করা পরম কল্যাণকর।
২০২৬-এর এই সময়ে শনি ও দেবগুরু বৃহস্পতির নবপঞ্চম রাজযোগ মেষ, তুলা ও মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, আত্মবিশ্বাস ও কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্যের এক অনবদ্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক লক্ষ্য ও দূরদর্শিতার সাথে পদক্ষেপ নিলে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী প্রগতি সুনিশ্চিত করবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More