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    শনির রাশিতে প্রবেশ করছে মঙ্গল! অগস্টে শনি-মঙ্গল যোগে কঠিন পরিস্থিতির মুখে ৩ রাশি

    শনি ও মঙ্গলের এই সংযোগ জ্যোতিষবিচারে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও উগ্র বলে বিবেচিত হয়। এই বিশেষ গ্রহ-সংযোগের কারণে আগস্ট মাসে কিছু রাশির ওপর শুভ প্রভাব পড়লেও, বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকারা মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে কঠিন চ্যালেঞ্জ ও বাধার সম্মুখীন হতে পারেন।

    Published on: Aug 6, 2026, 12:21:08 IST
    By Suman Roy
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    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, শনি ও মঙ্গলের মতো দুটি অত্যন্ত প্রভাবশালী ও তেজস্বী গ্রহের অবস্থান বদল বা সংযোগ (Yuti) মানবজীবনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবকে কর্মফলদাতা ও বিচারের দেবতা মনে করা হয়, অন্যদিকে মঙ্গল হলেন শক্তি, সাহস, ক্ৰোধ এবং ভূমির কারক গ্রহ। পঞ্জিকার গণনা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের আগস্ট মাসে মঙ্গলের স্থান পরিবর্তনের ফলে শনির সাথে মঙ্গলের বিশেষ সংযোগ বা যুতি তৈরি হতে চলেছে।

    শনির রাশিতে প্রবেশ করছে মঙ্গল! অগস্টে শনি-মঙ্গল যোগে কঠিন পরিস্থিতির মুখে ৩ রাশি
    শনির রাশিতে প্রবেশ করছে মঙ্গল! অগস্টে শনি-মঙ্গল যোগে কঠিন পরিস্থিতির মুখে ৩ রাশি

    শনি ও মঙ্গলের এই সংযোগ জ্যোতিষবিচারে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও উগ্র বলে বিবেচিত হয়। এই বিশেষ গ্রহ-সংযোগের কারণে আগস্ট মাসে কিছু রাশির ওপর শুভ প্রভাব পড়লেও, বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে কঠিন চ্যালেঞ্জ ও বাধার সম্মুখীন হতে হতে পারে। অমঙ্গল এড়াতে কোন কোন রাশির সাবধান থাকা দরকার এবং কী কী প্রতিকার মেনে চলা উচিত, তাজেনে নিন।

    ১. শনি-মঙ্গল যুতির প্রভাব ও ৩ রাশির বিশেষ সতর্কবার্তা

    ক) মেষ রাশি (Aries):

    মেষ রাশির অধিপতি গ্রহ স্বয়ং মঙ্গল। ফলে শনির সাথে মঙ্গলের এই যুতি মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের মানসিক চাপ ও ক্ৰোধ বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

    • কর্মক্ষেত্র ও পারিবারিক জীবন: রাগের মাথায় নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত অফিসে আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে। সহকর্মী বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বিবাদে জড়ানো থেকে বিরত থাকুন। পরিবারে অযথা বাদানুবাদ এড়িয়ে চলুন এবং গাড়ি চালানো বা ভ্রমণের সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করুন।
    • প্রতিকার: মঙ্গলবার ও শনিবার হনুমান চালিশা পাঠ করুন এবং লাল রঙের বস্তু যেমন—মুসুর ডাল দান করুন।

    খ) সিংহ রাশি (Leo):

    সিংহ রাশির জাতকদের জন্য শনি ও মঙ্গলের এই অশুভ সংযোগ আর্থিক ও শারীরিক বিচারে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিচ্ছে।

    • আর্থিক ও স্বাস্থ্য সংকট: ব্যবসায় হুট করে কোনো বড় অংকের টাকা বিনিয়োগ করবেন না, এতে ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। আর্থিক লেনদেনে অস্বচ্ছতা থাকলে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। এ ছাড়া পুরনো কোনো শারীরিক অসুস্থতা বা পেটের সমস্যা নতুন করে দেখা দিতে পারে।
    • প্রতিকার: শনিদেবকে তুষ্ট করতে শনিবার সর্ষের তেলের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করুন এবং দরিদ্র মানুষকে অন্ন ও বস্ত্র দান করুন।

    গ) কর্কট রাশি (Cancer):

    কর্কট রাশির জাতকদের ওপর শনি ও মঙ্গলের বিপরীতমুখী দৃষ্টির কারণে পারিবারিক ও পেশাগত জীবনে কিছুটা অস্থিরতা তৈরি হতে পারে।

    • দাম্পত্য ও আইনি সমস্যা: বিবাহিত জীবনে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি বা মনের অমিল বাড়তে পারে। অংশীদারিত্বের (Partnership) ব্যবসায় সঙ্গীর সাথে স্বচ্ছতা বজায় রাখুন। আইনি কোনো বিষয়ে জলঘোলা হলে ধৈর্য ধরুন এবং তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।
    • প্রতিকার: প্রতিদিন সকালে শিবলিঙ্গে কাঁচা দুধ ও জল অর্পণ করুন এবং 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র জপ করুন।

    ২. শনি-মঙ্গল অশুভ যুতিতে সর্বজনীন কিছু পালনীয় নিয়ম

    • ক্রোধ ও অহংকার নিয়ন্ত্রণ: শনি ও মঙ্গলের প্রভাব মানুষকে খিটখিটে ও উগ্র করে তোলে। তাই এই সময়ে তর্ক-বিতর্ক ও রাগ থেকে দূরে থাকাই মঙ্গলজনক।
    • সততা ও নিয়ম মেনে চলা: শনিদেব ন্যায়ের প্রতীক, তাই কোনো বেআইনি কাজ বা কাউকেও ঠকানোর চেষ্টা করলে এই গ্রহ-যুতির কুপ্রভাব বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে।
    • হনুমান ও শিব উপাসনা: শনি ও মঙ্গলের যৌথ কুপ্রভাব কাটাতে বজরংবলীর উপাসনা ও শিবের জলাভিষেককে সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকরী শাস্ত্রীয় প্রতিকার মনে করা হয়।

    গ্রহের অবস্থান বদল আমাদের জীবনের পথ চলায় নানা ওঠাপড়া নিয়ে আসে। জ্যোতিষীয় সতর্কতাগুলো মেনে সতর্কভাবে পদক্ষেপ নিলে এবং ইষ্টদেবের কৃপা থাকলে শনি-মঙ্গলের এই কঠিন জ্যোতিষীয় যোগের প্রতিকূল প্রভাব কাটিয়ে জীবনে সুখ ও শান্তি বজায় রাখা সম্ভব।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/শনির রাশিতে প্রবেশ করছে মঙ্গল! অগস্টে শনি-মঙ্গল যোগে কঠিন পরিস্থিতির মুখে ৩ রাশি

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