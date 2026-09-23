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মীনে শনিদেবের মার্গী গতি! উলটো চাল শেষ হতেই ৪ রাশির জীবনে ফিরবে সুদিন, হবে বাম্পার অর্থলাভ

মীন রাশিতে শনিদেবের এই সোজা চালে ফেরা বা মার্গী হওয়া রাশিচক্রে বিশাল বড় রদবদল নিয়ে আসবে। জ্যোতিষবিদদের মতে, শনি মার্গী হওয়ার ফলে বিশেষ করে ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে এতদিন ধরে চলা বাধা-বিপত্তি, অহেতুক মানসিক চাপ এবং কাজের ধীরগতি চিরতরে কেটে যাবে।

Published on: Sep 23, 2026, 14:59:18 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবকে কর্মফলদাতা, বিচারক এবং সুশৃঙ্খল ন্যায়বিচারের প্রতীক বলে গণ্য করা হয়। নবগ্রহের মধ্যে শনিদেব সবচেয়ে ধীর গতিতে পথ চলেন এবং মানবজীবনের কৃতকর্ম অনুযায়ী শুভ ও অশুভ ফল প্রদান করেন। শনিদেবের চাল বা গতির পরিবর্তন জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। বৈদিক পঞ্চাঙ্গ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, শনিদেব মীন রাশিতে তাঁর বক্রী (Retrograde) বা উল্টো চাল শেষ করে সোজা পথে অর্থাৎ মার্गी (Direct) গতিতে চলতে শুরু করতে চলেছেন।

মীনে শনিদেবের মার্গী গতি! উলটো চাল শেষ হতেই ৪ রাশির জীবনে ফিরবে সুদিন
মীনে শনিদেবের মার্গী গতি! উলটো চাল শেষ হতেই ৪ রাশির জীবনে ফিরবে সুদিন

মীন রাশিতে শনিদেবের এই সোজা চালে ফেরা বা মার্গী হওয়া রাশিচক্রে বিশাল বড় রদবদল নিয়ে আসবে। জ্যোতিষবিদদের মতে, শনি মার্গী হওয়ার ফলে বিশেষ করে ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে এতদিন ধরে চলা বাধা-বিপত্তি, অহেতুক মানসিক চাপ এবং কাজের ধীরগতি চিরতরে কেটে যাবে। চাকুরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধি, ব্যবসায়ীদের আটকে থাকা অর্থ উদ্ধার এবং নতুন প্রপার্টি বা গাড়ি কেনার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হতে চলেছে। বিশেষ করে মেষ, বৃষ, মকর ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকারা শনিদেবের মার্গী গতিতে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন। মীনে শনি মার্গী হওয়ায় কোন ৪ রাশির জীবনে গোল্ডেন টাইম শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।

১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মীনে শনি মার্গীর বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় মানদণ্ডে শনিদেব যখন বক্রী অবস্থান থেকে সোজা গতি লাভ করেন, তখন আটকে থাকা কাজের গতি বহুগুণ বেড়ে যায়:

  • কাজে প্রগতি ও বাধা মুক্তি: বক্রী শনির প্রভাবে কাজের ক্ষেত্রে যে বিলম্ব বা জটিলতা তৈরি হয়েছিল, তা এবার দ্রুত মিটে যাবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।
  • রিয়েল এস্টেট, প্রপার্টি ও আয়ের বৃদ্ধি: ল্যান্ড-প্রপার্টি, প্রফেশনাল সার্ভিস, টেকনোলজি, আইটি, আইনি পরামর্শ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা শনি মার্গী হওয়ায় নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করবেন।

২. শনিদেবের মার্গী গতিতে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবে যে ৪ রাশির

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জন্য শনিদেবের সোজা চালে ফেরা চরম স্বস্তির বার্তা নিয়ে আসবে। কাজের জায়গায় সহকর্মীদের সাথে চলতে থাকা বিবাদ মিটে যাবে। চাকুরিজীবীরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ভূয়সী প্রশংসা পাবেন এবং বড় দায়িত্ব বা পদোন্নতির ইঙ্গিত মিলতে পারে। ব্যবসায়ীদের জমানো অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং বিদেশে ব্যবসা সম্প্রসারণের সুবর্ণ পথ সুগম হবে।

খ) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির একাদশ ভাব অর্থাৎ লাভ স্থানে শনিদেব মার্গী হওয়ায় বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই সময়কালটি অর্থনৈতিকভাবে দারুণ ফলদায়ক প্রমাণিত হবে। আয়ের একাধিক নতুন উৎস তৈরি হবে। শেয়ার বাজার বা পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে বড় অঙ্কের আকস্মিক রিটার্ন মিলতে পারে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা শুভ কাজ বা সরকারি প্রজেক্ট দ্রুত বাস্তবায়িত হবে।

গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির অধিপতি স্বয়ং শনিদেব। ফলে মীনে শনির সোজা গতি মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের পরাক্রম ও সাহস বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। নতুন চাকরির চমৎকার অফার পেতে পারেন। রিয়েল এস্টেট, জমি-জমা বা নতুন যানবাহন কেনার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সমাজে আপনার সম্মান ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।

ঘ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির অধিপতিও গ্রহরাজ শনিদেব। কুম্ভ রাশির দ্বিতীয় ভাব অর্থাৎ ধন ভাবে শনিদেব মার্গী হওয়ায় আর্থিক সংকট ও টানাটানি থেকে চিরতরে মুক্তি পাবেন। বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার পথ সুগম হবে। ব্যবসায় দারুণ প্রবৃদ্ধি ও লাভ দেখা যাবে। পরিবারে পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি মানসিক শান্তি ফিরে আসবে।

৩. শনিদেবের পূর্ণ কৃপা ও শুভ ফল বৃদ্ধির সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

মীনে শনিদেবের মার্গী গতির শতভাগ শুভ সুফল পেতে এবং শনিদেবের অশেষ কৃপা লাভ করতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম মেনে চলা যেতে পারে:

  • সর্ষের তেলের প্রদীপ ও অশ্বত্থ পুজো: প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় অশ্বত্থ গাছের নিচে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালান এবং শনি চালিসা পাঠ করুন।
  • শ্রী হনুমান সাধনা: প্রতিদিন বা প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার শ্রী হনুমান চালিসা অথবা সুন্দরকাণ্ড পাঠ করা পরম কল্যাণকর। শ্রী হনুমানের ভক্তদের ওপর শনিদেব সর্বদা কৃপাদৃষ্টি রাখেন।
  • মেহনতী ও দুঃস্থদের সাহায্য: শনিবার অসচ্ছল বা দরিদ্র মানুষদের কালো কম্বল, চামড়ার জুতো বা কালো তিল দান করলে শনিদেব পরম প্রসন্ন হন।

মীন রাশিতে শনিদেবের সোজা চালে ফেরা বা মার্গী হওয়া মেষ, বৃষ, মকর ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, স্থায়িত্ব ও কেরিয়ারে বিপুল অগ্রগতির এক ঐতিহাসিক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টিতে জীবনে চিরস্থায়ী সুখ ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/মীনে শনিদেবের মার্গী গতি! উলটো চাল শেষ হতেই ৪ রাশির জীবনে ফিরবে সুদিন, হবে বাম্পার অর্থলাভ

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