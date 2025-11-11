Edit Profile
    Shani Margi Effect: জুলাই পর্যন্ত সোনায় বাঁধানো ভাগ্য! ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়বে এই ৫ রাশির, কৃপা শনিদেবের

    Shani Margi Effect Astrology: ২৮ নভেম্বরে শেষ হচ্ছে শনির বক্রী দশা। এর পর থেকে জুলাই পর্যন্ত শনি মার্গীর ফলে কিছু রাশি উপকৃত হতে চলেছে। কারা সেই রাশি দেখে নিন।

    Published on: Nov 11, 2025 3:00 PM IST
    By Sanket Dhar
    কর্মফলদাতা শনিদেব আগামী ২৮ নভেম্বর মীন রাশিতে থেকেই মার্গী (সরাসরি) হতে চলেছেন। বর্তমানে তিনি বক্রী (বিপরীত গতি) অবস্থায় আছেন। শনি মার্গী হওয়ার এই অবস্থাটি পরের বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত বজায় থাকবে। শনি গ্রহের এই গতি পরিবর্তনের ফলে যে সমস্ত রাশি দীর্ঘদিন ধরে কাজে বাধা, বিলম্ব বা কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছিলেন, তাদের জীবনে বড় ধরনের স্বস্তি আসতে চলেছে। বিশেষ করে নতুন বছরের প্রথম ছয় মাস কয়েকটি রাশির জন্য দারুণ শুভ ও ফলদায়ক প্রমাণিত হবে। পেশাগত জীবনে উন্নতি, সম্পর্কের উন্নতি এবং আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

    শনি মার্গীতে জুলাই পর্যন্ত সোনায় বাঁধানো ভাগ্য!
    শনি মার্গীতে জুলাই পর্যন্ত সোনায় বাঁধানো ভাগ্য!

    কোন কোন রাশি লাভবান?

    ১. বৃষ: বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত শুভ। তাদের বহু পুরনো ও কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। অপ্রত্যাশিতভাবে বড় ধরনের আর্থিক লাভ হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। তারা আরও বেশি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়ে উঠবেন। কর্মজীবনে তারা উচ্চপদস্থদের কাছ থেকে নিরাপত্তা ও সম্পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করবেন।

    ২. কর্কট: কর্কট রাশির জাতকদের এই সময় একাধিক বিষয় বা লক্ষ্যের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এর ফলস্বরূপ, তারা তাদের প্রচেষ্টার স্পষ্ট ও ইতিবাচক ফলাফল দেখতে শুরু করবেন। এই সময় জ্ঞান বৃদ্ধি, মানসিক স্পষ্টতা অর্জন এবং জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনার দারুণ সুযোগ তৈরি হবে।

    ৩. কন্যা: কন্যা রাশির জাতকদের জন্য শনিদেবের মার্গী অবস্থান বিশেষভাবে অনুকূল হবে। তারা কর্মক্ষেত্রে ও ব্যক্তিগত জীবনে কর্তৃত্ব ও সম্মান লাভ করবেন। যারা ব্যবসা করেন, তাদের জন্য সময়টি খুব ভালো। কঠোর এবং ধারাবাহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা ব্যবসায় বড় অঙ্কের মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

    ৪. বৃশ্চিক: বৃশ্চিক রাশির জাতকদের ব্যক্তিগত জীবনে বড়সড় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে। বিশেষত, জীবনসঙ্গীর সাথে যদি কোনো মতভেদ বা ভুল বোঝাবুঝি চলে আসছিল, তা এই সময়ে দূর হবে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ ও শক্তিশালী হবে।

    ৫. মকর: মকর রাশির জাতকদের পেশাগত জীবনে দারুণ উন্নতির যোগ তৈরি হচ্ছে। এই সময় তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রুদের উপর জয় লাভ করতে পারবেন এবং কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। এছাড়াও, ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক শুভ যোগ তৈরি হওয়ায় তারা আনন্দ ও শান্তি লাভ করবেন। এই সময়কালে শনিদেবের আশীর্বাদে এই রাশিগুলির জীবনে অগ্রগতি, উন্নতি এবং দীর্ঘদিনের সমস্যা থেকে মুক্তি আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

