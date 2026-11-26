শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
Shani Margi: শনি মার্গী ২০২৬-র ডিসেম্বরে ৬ রাশির জীবনে আনবে সৌভাগ্যের ফোয়ারা, লিস্টে…
শনি মার্গী ২০২৬: ১১ ডিসেম্বর, শনি তার পশ্চাদমুখী গতি পরিবর্তন করে সরাসরি সোজা হবে। 'মার্গী' মানে সরাসরি সোজা গতি।
ন্যায়ের দেবতা তথা দণ্ডনায়ক হিসাবে পরিচিত শনি তার পশ্চাদপদ গতি পরিবর্তন করে ১১ ডিসেম্বর, ২০২৬ তারিখে মীন রাশিতে সরাসরি হবে। শনি ২৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখে পশ্চাদপদ হয়ে যায়, এবং প্রায় ১৩৮ দিনের মধ্যে তার গতি পরিবর্তিত হবে। শনির সরাসরি গতি ৯ আগস্ট, ২০২৭ পর্যন্ত চলবে। শনিকে কর্ম, ন্যায়, শৃঙ্খলা এবং স্থিতিশীলতার উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কথা আছে শনির সরাসরি গতি জাতক জাতিকাদের আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন করতে এবং পুরনো দায়িত্ব পূরণে সাহায্য করে। দেখে নেওয়া যাক এই সময় লাকি কারা!
১. মেষ: শনির সাড়াসাতির প্রথম ধাপ মেষ রাশিতে চলছে। সাড়াসাতির প্রথম পর্যায়ে, শনি জাতকের জন্য আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি করে। সাড়াসাতির প্রথম পর্যায়ে শনির সরাসরি গতি মেষ রাশির জন্য স্বস্তি বয়ে আনবে। এই সময়ে, আপনার অপেক্ষমাণ কাজগুলো গতি পেতে পারে। ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নত হবে। বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। আর্থিক লাভও থাকবে। যারা কর্মরত তাঁরা আয় বৃদ্ধি দেখতে পারেন এবং নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন।
২. বৃষ: বৃষ রাশির জন্য শনির সোজা গতি ভালো ফল দেবে। এই সময়ে, শনির করুণা আর্থিক লাভ আনতে পারে। ভালো বিনিয়োগের সুযোগ আসবে। আপনি আপনার ব্যবসা বাড়াতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন। সিনিয়র কর্মকর্তারা আপনার কাজের প্রশংসা করতে পারেন। যারা এই সময়ে চাকরি খুঁজছেন তারা সফল হতে পারেন। আপনি পরিবারের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন।
৩. কর্কট: কর্কট রাশির বাসিন্দাদের জন্য, শনির সরাসরি গতি শুধু আপনার কাজই নয়, আপনার ভাগ্যকেও সমর্থন করবে। উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীরা সফল হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির মাধ্যমে আপনি নতুন অর্জন করতে পারেন। কিছু ভালো খবর পেলে আপনি খুশি থাকবেন। আপনি প্রত্যাশিত ব্যবসায় লাভ পাবেন। আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত যাত্রায় যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। আপনার পিতামাতার কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পাবেন।
৪. তুলা: শনির সরাসরি গতি তুলা রাশির জাতকদের জন্য আর্থিক লাভ আনতে পারে। যদি এই সময়ে আপনার টাকা কোথাও আটকে থাকে, আপনি প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা ফিরে পেতে পারেন। আপনি আপনার কাজে অগ্রগতি করবেন। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে নতুন অর্জন অর্জন করবেন। যদি আপনি চাকরি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করেন, তাহলে ভালো সুযোগ আসতে পারে। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা ভালো খবর পেতে পারেন। আপনি আদালত ও আইনি বিষয়ে সফল হতে পারেন। ব্যবসায়ীরা অংশীদারিত্ব থেকে উপকৃত হবেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
৫. বৃশ্চিক: শনির সরাসরি গতি শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকূল হবে। এই সময়ে আপনার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। বস্তুগত আরাম বৃদ্ধি পেতে পারে। সঞ্চয়ের ভালো সুযোগ সৃষ্টি হবে। পরিবারে শুভ বা শুভ ঘটনা ঘটতে পারে। আপনার পেশাগত অবস্থান শক্তিশালী হবে এবং ব্যবসা বাড়ানোর সুযোগ আসবে। আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে মানসম্মত সময় কাটাবেন।
৬. কুম্ভ: শনির সরাসরি গতি কুম্ভ রাশির জন্য উপকারী হবে। এই সময়ে আপনি মানসিক স্বস্তি অনুভব করবেন। ভালো খবর পেলে আপনি খুশি থাকবেন। আপনার আত্মবিশ্বাস ও সাহস বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক পরিকল্পনা সফল হবে। আপনার কর্মস্থল কাজ প্রশংসিত হতে পারে। কাজের বাধা দূর হবে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক বলে দাবি করি না। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)