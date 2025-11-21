শনি বদলাচ্ছেন ঘর, মেষ, কুম্ভ-সহ এই রাশির জীবনে বড় পরিবর্তন আসবে
২৮ নভেম্বর শনি তার বিপরীত আন্দোলন ছেড়ে সরাসরি পদক্ষেপ নিতে চলেছে। পঞ্জিকা অনুসারে, এটি একটি বড় পরিবর্তন হিসাবে বিবেচিত হয়। সমস্ত ১২টি রাশিচক্র শনির উত্তরণে প্রভাবিত হবে। কিছু রাশির চিহ্নগুলি শুভ ফলাফল পাবে এবং কিছু রাশিচক্রের চিহ্নগুলি অশুভ ফলাফল পাবে। এই সময়ে, শনি মীন রাশিতে থাকে এবং মীন রাশিতে সরাসরি পদক্ষেপ নেবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, শনির পথের কারণে সমস্ত ১২টি রাশিচক্রের অবস্থা কেমন হবে। মেষ রাশি থেকে মীন রাশি পর্যন্ত পরিস্থিতি পড়ুন...
মেষ রাশি- শনি আপনার দ্বাদশ ঘরে থাকবে। এতদিন পর্যন্ত যে খরচ বাড়ছিল, মনের ওপর চাপ ছিল, তা থেকে মুক্তি পাবে। বিদেশে কাজ, চাকরি বা দূরবর্তী স্থানে স্থানান্তরের মতো বিষয়গুলিতে আপনি উপকৃত হবেন। ক্যারিয়ারের উন্নতি হবে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় আরও ভাল করতে সক্ষম হবে।
বৃষ - শনি আপনার একাদশ ঘরে থাকবে, যা আর্থিক লাভের ঘর। টাকা ফেরত দেওয়া হবে। চাকরিতে উন্নতির সুযোগ থাকবে। ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন। শিক্ষার্থীদের শুধু বিভ্রান্তি এড়াতে হবে।
মিথুন - শনি আপনার দশম ঘরে সরাসরি পদক্ষেপ নেবে। ক্যারিয়ার শক্তিশালী হবে। বেকাররা চাকরি পাবেন। যারা চাকরি পরিবর্তন করতে চান, তাদের জন্য সময়টাই ভালো। ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পড়াশোনা করতে হবে।
কর্কট - শনি আপনার নবম ঘরে থাকবে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। বকেয়া কাজ শেষ হবে। চাকরিতে অগ্রগতি হবে। ব্যবসায় পুরনো লোকসান পূরণ হতে শুরু করবে। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেন তাদের জন্য সময়টি ভাল।
সিংহ রাশি - শনি আপনার অষ্টম ঘরে থাকবে। যারা গবেষণা, বিজ্ঞান, বিশ্লেষণে কাজ করেন তারা উপকৃত হবেন। আপনি বিদেশ ভ্রমণ এবং ভিসার মতো বিষয়ে সাফল্য পাবেন। ব্যবসায় তাড়াহুড়ো করে লোকসান হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
কন্যা রাশি - শনি আপনার সপ্তম ঘরে থাকবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। চাকরিতে আপনার কঠোর পরিশ্রম প্রশংসিত হবে। ব্যবসা ধীরে ধীরে চলবে। আপনার স্ত্রীর সাথে ছোট ছোট জিনিস নিয়ে চাপ বাড়াবেন না। পড়াশোনায় অবিরাম মনোযোগ প্রয়োজন।
তুলা রাশি - শনি আপনার ষষ্ঠ ঘরে সরাসরি পদক্ষেপ নেবে। যদি আদালতে মামলা চলতে থাকে, তাহলে জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। টাকা ফেরত দেওয়া হবে। চাকরিতে সহকর্মীদের সাথে বিরোধ এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায় কর্মচারীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলুন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
বৃশ্চিক রাশি- শনি আপনার পঞ্চম ঘরে থাকবে। যারা পরিকল্পিতভাবে কাজ করেন তারা ভাল সুবিধা পাবেন। চাকরি ও ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই স্থিতিশীলতা থাকবে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভাল ফলাফল পাবে। শিশুদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।
ধনু রাশি - শনি আপনার চতুর্থ ঘরে সরাসরি পদক্ষেপ নেবে। ঘরে ও বাইরে শান্তি বিরাজ করবে। সম্পত্তি কেনা-বেচা করে সাফল্য পেতে পারেন। নতুন গাড়ি কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিতে অলসতা ক্ষতির কারণ হবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সময় বাড়াতে হবে।
মকর রাশি- শনি আপনার তৃতীয় ঘরে থাকবে। স্থগিত কাজ দ্রুত শেষ হবে। অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। বন্ধুদের সহযোগিতা পাবেন। চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই আপনাকে নিজে কাজ করতে হবে। শিক্ষার্থীরা কেবল কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই সাফল্য পাবে।
কুম্ভ রাশি - শনি আপনার দ্বিতীয় ঘরে থাকবে। আর্থিক লাভের বড় সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে পরিবেশ ভাল থাকবে। চাকরির প্রতি সম্মান বাড়বে। ব্যবসায় আপনি কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। শিক্ষার্থীদের নেতিবাচক চিন্তাভাবনা থেকে দূরে থাকতে হবে।
মীন রাশি - মীন রাশির জন্য এটি সবচেয়ে বড় পরিবর্তন কারণ শনি আপনার নিজের রাশিচক্রে থাকবে। বকেয়া কাজ শেষ হবে। ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাবেন। ব্যবসা যত বেশি সক্রিয় হবে, তত বেশি লাভ পাবেন। শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টা খুবই ভালো। পেট সংক্রান্ত সমস্যা থেকে সাবধান থাকুন।
