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২৭ বছর পর শনিদেবের মহাপ্রবেশ! উত্তরা ভাদ্রপদে এসে ৪ রাশিকে তুলে ধরবেন তিনি, তালিকায় আপনি থাকছেন কি না জানুন

আগামী ৯ অক্টোবর ২০২৬, শুক্রবার সন্ধে ৭টা ২৮ মিনিটে শনিদেব তাঁর নিজস্ব নক্ষত্র উত্তরা ভাদ্রপদে-এ (Uttara Bhadrapada Nakshatra) বক্র গতিতে পুনঃপ্রবেশ করতে চলেছেন। প্রায় ২৭ বছর পর শনিদেবের নিজ নক্ষত্রে এই প্রত্যাবর্তনকে জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মানা হচ্ছে।

Published on: Sep 3, 2026, 12:49:51 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে কর্মফলদাতা, ন্যায়বিচারের দেবতা ও শৃঙ্খলার কারক গ্রহ হলেন শনিদেব। জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, শনিদেবের গতিবিধি, রাশি পরিবর্তন কিংবা নক্ষত্র গোচর মানবজীবনের পেশাগত জীবন, স্থায়িত্ব এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্জনের ওপর অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

২৭ বছর পর শনিদেবের মহাপ্রবেশ! উত্তরা ভাদ্রপদে এসে ৪ রাশিকে তুলে ধরবেন তিনি
২৭ বছর পর শনিদেবের মহাপ্রবেশ! উত্তরা ভাদ্রপদে এসে ৪ রাশিকে তুলে ধরবেন তিনি

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ৯ অক্টোবর ২০২৬, শুক্রবার সন্ধে ৭টা ২৮ মিনিটে শনিদেব তাঁর নিজস্ব নক্ষত্র উত্তরা ভাদ্রপদে-এ (Uttara Bhadrapada Nakshatra) বক্র গতিতে পুনঃপ্রবেশ করতে চলেছেন। প্রায় ২৭ বছর পর শনিদেবের নিজ নক্ষত্রে এই প্রত্যাবর্তনকে জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মানা হচ্ছে। শনিদেব এই নক্ষত্রে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত অবস্থান করবেন। স্বনক্ষত্রে শনিদেবের আগমনে জাতকদের কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাবে, থমকে থাকা কাজ গতি পাবে এবং কঠোর পরিশ্রমের সঠিক ফল মিলবে। এই বিশেষ নক্ষত্র গোচরের শুভ প্রভাবে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের কেরিয়ারে উন্নতি, পদোন্নতি, ব্যবসায় নতুন সুযোগ এবং স্থায়ী আর্থিক প্রগতির সুবর্ণ পথ খুলতে চলেছে। শনিদেবের স্বনক্ষত্রে গমনে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।

১. শনিদেবের স্বনক্ষত্রে প্রবেশের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবের নিজ নক্ষত্র উত্তরা ভাদ্রপদে-এ অবস্থানকে কর্মের সুফল ও স্থায়িত্ব পাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় মানা হয়:

  • কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি: শনিদেব স্বনক্ষত্রে থাকলে কাজের প্রতি আনুগত্য, ধৈর্য ও দায়িত্ববোধ বাড়িয়ে দেন, যার ফলে দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজ দ্রুত শেষ হতে শুরু করে।
  • কেরিয়ার ও ব্যবসা ক্ষেত্রে স্থায়ী সমৃদ্ধি: রিয়েল এস্টেট, টেকনিক্যাল ক্ষেত্র, লজিস্টিকস, মেটাল, মিনিরালস, আইটি, প্রশাসনিক চাকরি এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা শনিদেবের এই গোচরকালে দুর্দান্ত সম্মান ও স্থায়ী মুনাফা অর্জন করতে পারেন।

২. শনিদেবের নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে যে ৪ রাশির কপাল খুলবে

ক) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির নিজস্ব অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং শনিদেব। ফলে শনিদেবের এই নক্ষত্র পরিবর্তন মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ী প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে পদস্থ কর্মকর্তাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন এবং বড় দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা আয়ের নতুন পথ খুঁজে পাবেন এবং ব্যবসায় ধীরে ধীরে বিস্তার ঘটবে।

খ) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য উত্তরাभाद्रपद নক্ষত্রে শনির প্রবেশ কেরিয়ারে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। চাকুরিজীবীদের পদোন্নতি বা কাঙ্ক্ষিত নতুন রোলে কাজ করার পথ খুলতে পারে। যাঁরা চাকরি বদলের কথা ভাবছেন, তাঁরা আকর্ষণীয় প্রস্তাব পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন ডিল ও ক্লায়েন্ট পাওয়ার মাধ্যমে লাভবান হবেন।

গ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতকদের জন্য শনির এই নক্ষত্র গোচর কর্মক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে। চাকরিতে দায়িত্ব বাড়ার সাথে সাথে আপনার পদ ও মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া প্রার্থীরা কঠোর পরিশ্রমের ইতিবাচক ফল পাবেন। ব্যবসায় পুরোনো পরিচিত মানুষদের সাহায্যে নতুন সুযোগ মিলবে।

ঘ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতকদের জন্য শনিদেবের এই পরিবর্তন কেরিয়ার ও ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই শুভ সংকেত দিচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা ও মেধার সঠিক মূল্যায়ন হবে। বেতন বৃদ্ধি বা প্রমোশনের জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা নতুন প্রজেক্ট পেতে পারেন এবং যৌথ ব্যবসায় নতুন লাভের পথ উন্মুক্ত হবে।

৩. শনিদেবের পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

শনিদেবের স্বনক্ষত্র গমনের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং গ্রহরাজের আশীর্বাদ বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:

  • শনি দেবের পুজো ও প্রদীপ জ্বালানো: প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় অশ্বত্থ গাছের নিচে বা শনি মন্দিরে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালান।
  • শনি বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন 'ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ' মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে মানসিক স্থায়িত্ব বাড়ে এবং জীবনের যাবতীয় বাধা কেটে যায়।
  • দান-ধ্যান: শনিবার দুঃস্থ মানুষদের কালো অড়হর ডাল, সর্ষের তেল, কম্বল বা জুতো দান করা অত্যন্ত কল্যাণকর।

২০২৬-এর ৯ অক্টোবর স্বনক্ষত্র উত্তরাभाद्रपद-এ শনিদেবের মহাগোচর মকর, বৃষ, মিথুন ও তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, আত্মবিশ্বাস ও কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্যের এক অনবদ্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। ধৈর্য, সঠিক কৌশল ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী প্রগতি সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/২৭ বছর পর শনিদেবের মহাপ্রবেশ! উত্তরা ভাদ্রপদে এসে ৪ রাশিকে তুলে ধরবেন তিনি, তালিকায় আপনি থাকছেন কি না জানুন

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