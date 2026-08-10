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    ২০ অগস্ট শনির নক্ষত্র পরিবর্তন! বিপদের মুখে ৩ রাশি, জানুন প্রতিকার ও সতর্কবার্তা

    ২০ অগস্ট শনির এই নক্ষত্র গোচর (Shani Nakshatra Gochar) বেশ কিছু রাশির জন্য নতুন সুযোগ নিয়ে এলেও, বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে চরম অস্থিরতা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে।

    Published on: Aug 10, 2026, 13:43:18 IST
    By Suman Roy
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    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবকে কর্মফলদাতা ও বিচারের দেবতা বলে মনে করা হয়। মানুষের ভালো-মন্দ কাজের ওপর ভিত্তি করে তিনি ফল প্রদান করেন। তাই শনি গ্রহের রাশি পরিবর্তনের মতোই শনির নক্ষত্র পরিবর্তনও জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক মহাজাগতিক ঘটনা। আগামী ২০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে শনিদেব তাঁর নক্ষত্র পরিবর্তন করতে চলেছেন।

    ২০ অগস্ট শনির নক্ষত্র পরিবর্তন! বিপদের মুখে ৩ রাশি, জানুন প্রতিকার ও সতর্কবার্তা
    ২০ অগস্ট শনির নক্ষত্র পরিবর্তন! বিপদের মুখে ৩ রাশি, জানুন প্রতিকার ও সতর্কবার্তা

    ২০ অগস্ট শনির এই নক্ষত্র গোচর (Shani Nakshatra Gochar) বেশ কিছু রাশির জন্য নতুন সুযোগ নিয়ে এলেও, বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে চরম অস্থিরতা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে। এই সময়ে তাঁদের কর্মক্ষেত্র, অর্থ ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। কোন কোন রাশির ওপর শনির এই পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব পড়তে পারে এবং এর শাস্ত্রীয় প্রতিকার কী, জেনে নিন।

    ১. ২০ আগস্ট শনির নক্ষত্র গোচর: কঠিন পরীক্ষার মুখে যে ৩টি রাশি

    ক) কর্কট রাশি (Cancer):

    কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শনির এই নক্ষত্র পরিবর্তন মানসিক ও শারীরিক বিচারে বেশ সংবেদনশীল হতে পারে।

    • পারিবারিক ও আর্থিক সমস্যা: পরিবারে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে অনাবশ্যক বিবাদ বা দূরত্বের সৃষ্টি হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালো করে চিন্তাভাবনা করা দরকার, অন্যথায় সঞ্চিত অর্থ হঠাৎ কোনো কাজে খরচ হয়ে যেতে পারে।
    • প্রতিকার: শনিবার সন্ধ্যায় শনি মন্দিরে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালান এবং নিয়মিত 'ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ' মন্ত্র জপ করুন।

    খ) কন্যা রাশি (Virgo):

    কন্যা রাশির জাতকদের জন্য শনির নক্ষত্র গোচর কর্মক্ষেত্র ও ব্যবসায়িক বিচারে কিছু বাধা নিয়ে আসতে পারে।

    • কর্মক্ষেত্র ও স্বাস্থ্যের প্রভাব: অফিসে সহকর্মী বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বিবাদে জড়ানো থেকে বিরত থাকুন। কাজের অতিরিক্ত চাপের কারণে মানসিক ক্লান্তি ও অনিদ্রার সমস্যা দেখা দিতে পারে। ব্যবসায় নতুন কোনো বড় আর্থিক ঝুঁকি না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
    • প্রতিকার: শনিবার কোনো দরিদ্র বা দুস্থ মানুষকে কালো তিল, ছাতা বা জুতো দান করুন।

    গ) মীন রাশি (Pisces):

    মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের ওপর শনির নক্ষত্র পরিবর্তনের প্রভাবে অপ্রয়োজনীয় আইনি জটিলতা ও আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি থাকতে পারে।

    • অর্থ ও ভ্রমণের সতর্কতা: এই সময়ে কাউকে টাকা ধার দেওয়া বা জমি-বাড়িতে না বুঝে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন। দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণে চোট-আঘাত বা মালামাল হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সাবধানে গাড়ি চালান।
    • প্রতিকার: প্রতি শনিবার হনুমান চালিশা পাঠ করুন এবং অনাথ আশ্রমে বা দুস্থদের অন্ন দান করুন।

    ২. শনির নক্ষত্র গোচরের কুপ্রভাব কাটাতে অত্যন্ত কার্যকর জ্যোতিষীয় নিয়ম

    • নম্রতা ও সত্যতা বজায় রাখা: শনিদেব ন্যায়ের প্রতীক। তাই এই সময়ে অলসতা ত্যাগ করে কঠোর পরিশ্রম করা এবং নীতি-নৈতিকতা বজায় রাখা উচিত।
    • বজরংবলীর উপাসনা: শনিদেবের অশুভ প্রভাব ও দশা কাটাতে বজরংবলীর উপাসনা সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিকার হিসেবে বিবেচিত হয়।
    • পশুপাখির সেবা: শনিবার কালো কুকুরকে তেল মাখানো রুটি অথবা কাক ও পাখিদের শস্যদানা খাওয়ালে শনিদেবের কৃপা মেলে।

    শনির নক্ষত্র পরিবর্তন সাময়িক বাধা নিয়ে এলেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সময়মতো সঠিক জ্যোতিষীয় প্রতিকার মেনে চললে এবং ইষ্টদেবের কৃপা থাকলে শনির এই প্রতিকূল প্রভাব কাটিয়ে জীবনে সুখ ও সাফল্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/২০ অগস্ট শনির নক্ষত্র পরিবর্তন! বিপদের মুখে ৩ রাশি, জানুন প্রতিকার ও সতর্কবার্তা

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