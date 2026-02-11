Edit Profile
    শনিদেব এবার শাস্তি নয়, ৪ রাশিকে দেবেন সৌভাগ্য! এই বছরই হবে সুখের বৃষ্টি, কাটবে অভাব

    ২০২৬ সালে শনিদেব তার বর্তমান নক্ষত্র ত্যাগ করে নতুন নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন। জ্যোতিষীদের মতে, শনির এই নক্ষত্র পরিবর্তন ১২টি রাশির জীবনেই বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে।

    Published on: Feb 11, 2026 1:11 PM IST
    By Suman Roy
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবকে ন্যায় ও কর্মফলের দেবতা বলা হয়। ২০২৬ সালে শনিদেব তার বর্তমান নক্ষত্র ত্যাগ করে নতুন নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন। জ্যোতিষীদের মতে, শনির এই নক্ষত্র পরিবর্তন (Shani Nakshatra Parivartan 2026) ১২টি রাশির জীবনেই বড় ধরণের প্রভাব ফেলবে। তবে ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই পরিবর্তনটি শাপে বর হতে চলেছে।

    শনিদেবের কৃপায় যে রাশিগুলির আর্থিক ও সামাজিক বাধা দূর হবে, দেখে নিন সেই তালিকা:

    ১. বৃষ রাশি (Taurus)

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য শনির নক্ষত্র পরিবর্তন অত্যন্ত শুভ। আপনার দশম ও নবম ভাবের ওপর শনির বিশেষ প্রভাবে কর্মক্ষেত্রে বড় ধরণের সাফল্য আসবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে চাকরির খোঁজ করছেন বা পদোন্নতির অপেক্ষায় আছেন, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কোনো বড় বিনিয়োগ লাভজনক হবে এবং পৈতৃক সম্পত্তি থেকে ধনাগমের যোগ রয়েছে।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini)

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য শনিদেব ভাগ্যের দুয়ার খুলে দেবেন। নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে আপনার দীর্ঘদিনের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দূর হবে। আপনার সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার জোরে কর্মক্ষেত্রে শত্রুদের পরাজিত করতে পারবেন। বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে এবং সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।

    ৩. তুলা রাশি (Libra)

    তুলা রাশি শনিদেবের অত্যন্ত প্রিয় রাশি। এই নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে আপনার জীবনের অমীমাংসিত সমস্যাগুলো মিটে যাবে। যারা নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য সময়টি অনুকূল। সন্তানদের পক্ষ থেকে কোনো সুখবর পেতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য ফিরবে এবং আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে।

    ৪. ধনু রাশি (Sagittarius)

    ধনু রাশির জাতকদের জন্য শনির এই পরিবর্তন অর্থ ও বৈভব নিয়ে আসবে। আপনার আত্মবিশ্বাস আগের চেয়ে অনেক বাড়বে। সরকারি কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই সময়টি পুরস্কার বা বড় কোনো সুযোগ পাওয়ার। ধর্মীয় কাজে আগ্রহ বাড়বে এবং পরিবারের বড়দের আশীর্বাদে ব্যবসায়িক শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

    শনির অশুভ প্রভাব এড়াতে বিশেষ প্রতিকার:

    যাদের রাশিতে বর্তমানে শনির অশুভ দশা চলছে বা যারা শনিদেবের পূর্ণ আশীর্বাদ পেতে চান, তারা শনির নক্ষত্র পরিবর্তনের এই সময়ে নিচের প্রতিকারগুলো করতে পারেন:

    • প্রতি শনিবার শনি মন্দিরে গিয়ে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালান।
    • দুঃস্থ ও অসহায় মানুষকে কালো তিল, ছাতা বা জুতো দান করুন।
    • নিয়মিত 'শনি চালিশা' পাঠ করুন এবং হনুমানজির আরাধনা করুন।
