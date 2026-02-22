Edit Profile
    Shani Gochar 2026 Lucky Zodiacs: শনিদেবের কৃপায় আজ থেকেই সোনালী সময় শুরু এই রাশির জাতকদের! আসবে টাকা, শান্তি

    শনির নক্ষত্র পরিবর্তন সামগ্রিকভাবে সমাজে শৃঙ্খলা এবং ন্যায়ের বার্তা নিয়ে আসে। যাঁদের রাশিতে শনি শুভ অবস্থানে রয়েছেন, তাঁরা এই সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলে সঠিক পরিকল্পনা এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনি জীবনের মোড় ঘুরে যেতে পারে।

    Published on: Feb 22, 2026 7:16 AM IST
    By Ayan Das
    জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবকে কর্মফলদাতা এবং ন্যায়ের দেবতা হিসেবে গণ্য করা হয়। শনি যখনই তাঁর রাশি বা নক্ষত্র পরিবর্তন করেন, তখন সরাসরি ১২টি রাশির জাতক-জাতিকার জীবনে পড়ে প্রভাব। জ্যোতিষ গণনায় দেখা যাচ্ছে যে, শনিদেব আজ তাঁর নক্ষত্র পরিবর্তন করতে চলেছেন। শনির এই অবস্থান পরিবর্তন কয়েকটি নির্দিষ্ট রাশির জন্য অত্যন্ত শুভ এবং ভাগ্যবান হতে চলেছে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হওয়া থেকে শুরু করে আর্থিক উন্নতির যোগ - সবই রয়েছে এই তালিকায়।

    শনির নক্ষত্র পরিবর্তনের গুরুত্ব

    শনি বর্তমানে কুম্ভ রাশিতে অবস্থান করছেন। কিন্তু নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে তার চারিত্রিক প্রভাবে পরিবর্তন আসে। জ্যোতিষীদের মতে, শনির নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে 'শশ রাজযোগ' বা শুভ প্রভাবের সৃষ্টি হয়, যা মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা, ধৈর্য এবং পরিশ্রমের সুফল বয়ে আনে। আজ থেকে শনি যে নক্ষত্রে প্রবেশ করছেন, সেখানে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থানে থাকবেন। তার ফলে কয়েকটি রাশির জাতকরা বিশেষ আশীর্বাদ পেতে চলেছেন।

    কোন কোন রাশির ভাগ্য খুলতে চলেছে?

    ১) মেষ রাশি:

    মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই গোচর অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে চলেছে। বিশেষ করে যাঁরা কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁদের জন্য সুখবর আসতে পারে। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগের জন্য এটি উপযুক্ত সময়। পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে এবং হঠাৎ কোনও উৎস থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

    ২) বৃষ রাশি:

    শনির কৃপায় বৃষ রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা সরকারি কাজ মিটে যেতে পারে। আপনার পরিশ্রমের সঠিক মূল্যায়ন করবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। যাঁরা অবিবাহিত, তাদের বিবাহের যোগ তৈরি হতে পারে। শরীর-স্বাস্থ্য আগের তুলনায় অনেক ভালো থাকবে।

    ৩) কন্যা রাশি:

    কন্যা রাশির জাতকদের জন্য শনির এই পরিবর্তন অর্থিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আসবে। ঋণমুক্তি ঘটার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আইনি কোনও মামলায় জড়িয়ে থাকলে রায় আপনার পক্ষে আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত শুভ; প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে।

    ৪) ধনু রাশি:

    শনির শুভ প্রভাবে ধনু রাশির জাতকদের বিদেশ যাত্রার স্বপ্নপূরণ হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভের আশা রয়েছে। বন্ধুদের সহায়তায় নতুন কোনও প্রজেক্টে কাজ শুরু করতে পারেন। মানসিক প্রশান্তি বজায় থাকবে এবং আধ্যাত্মিক কাজে মন বসবে।

    ৫) কুম্ভ রাশি:

    যেহেতু শনি বর্তমানে এই রাশিতেই রয়েছেন, তাই নক্ষত্র পরিবর্তনে এই রাশির জাতকরা সরাসরি উপকৃত হবেন। আপনার ব্যক্তিত্বে এক ধরনের গাম্ভীর্য ও আকর্ষণ আসবে। সমাজে মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে। তবে মনে রাখবেন, শনিদেব পরিশ্রমীদের পছন্দ করেন, তাই আলস্য ত্যাগ করলে অভাবনীয় সাফল্য পাবেন।

    শনিদেব নিয়ে সতর্কতা ও প্রতিকার

    শনিদেব যেমন শুভ ফল দেন, তেমনি যাঁরা অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকেন, তাঁদের দণ্ডও দেন। এই সময়ে ভাগ্যের পূর্ণ সহায়তা পেতে কয়েকটি প্রতিকার মেনে চলা জরুরি।

    ১) প্রতি শনিবার শনি মন্দিরে সরষের তেলের প্রদীপ জ্বালান।

    ২) অসহায় ও দরিদ্র মানুষকে খাদ্য বা বস্ত্র দান করুন।

    ৩) 'ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ' মন্ত্রটি জপ করুন।

    ৪) বড়দের সম্মান করুন এবং মিথ্যে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন।

