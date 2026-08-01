শ্রাবণে শনির গতিবিধি পরিবর্তন হতে চলেছে! ৬ রাশির সুসময় আসছে, কারা লাকি?

শ্রাবণে শনির গতিবিধি পরিবর্তন হতে চলেছে! ৬ রাশির সুসময় আসছে, কারা লাকি?
২০ আগস্ট ২০২৬ এ, শনি, মীন রাশিতে রেবতী নক্ষত্রের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম পর্যায়ে প্রবেশ করবে। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই পরিবর্তনটি বিশেষত বৃষ, মিথুন, তুলা, ধনু, মকর এবং কুম্ভের লোকদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
চলছে শ্রাবণ মাস। এদিকে নিজের গতি বদলে দিতে চলেছেন শনি দেবও। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, ২০ আগস্ট শনি রেবতী নক্ষত্রের প্রথম পর্যায়ে প্রবেশ করবে। শনি খুব ধীর গতিতে চলে। তাই তাঁর প্রতিটি পরিবর্তনকে বিশেষ বলে মনে করা হয়। বলা হচ্ছে যে এবার শনির এই পরিবর্তন কিছু রাশিচক্রের জন্য সুসংবাদ আনতে পারে। চাকরি, ব্যবসা এবং অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
শনির অবস্থার পরিবর্তন কবে?
পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, ২০ আগস্ট, ২০২৬ এ, শনি রেবতী নক্ষত্রের দ্বিতীয় পর্ব থেকে বেরিয়ে আসবে এবং প্রথম পর্যায়ে আসবে। শনি বর্তমানে মীন রাশিতে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে এই পরিবর্তন অনেক মানুষের কাজ ও জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। এই ৬ টি রাশিচক্র বৃষ রাশিচক্রের উপকার পেতে পারে-
বৃষ
যদি কোনও কাজ দীর্ঘ সময় ধরে আটকে থাকে তবে এটি এখন গতি বাড়িয়ে তুলতে পারে। যারা কাজ করেন তারা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্যও লাভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হতে পারে।
মিথুন
আপনি আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায়ও লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। ঘরের পরিবেশও ভালো থাকবে।
তুলা
অফিসে আপনার কাজ প্রশংসিত হতে পারে। পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার প্রত্যাশা করুন। আপনি যদি কোনও নতুন কাজ শুরু করতে চান তবে সময়টি ভাল বলে মনে করা হয়।
ধনু
পড়াশোনা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং বিদেশ সম্পর্কিত কাজে সুসংবাদ পাওয়া যায়। স্থগিত কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থ নিয়ে চলমান উদ্বেগও কমতে পারে।
মকর
শনি আপনার রাশিচক্রের প্রভু। সেজন্য এই পরিবর্তনকে আপনাদের জন্য বিশেষ বলে মনে করা হচ্ছে। আপনি চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই সুবিধা পেতে পারেন। পুরনো কাজগুলি সম্পূর্ণ হবে এবং আত্মবিশ্বাসও বাড়বে।
কুম্ভ
আয় বাড়ার সুযোগ থাকতে পারে। সমাজে সম্মান ও সম্মান বাড়বে। আপনি যদি নতুন চাকরি শুরু করতে চান তবে সময়টি সহায়ক হতে পারে। আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকেও পূর্ণ সমর্থন পাবেন।একটি ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে, যে শনি দেব ভগবান শিবের একজন মহান ভক্ত। তাই শ্রাবণে শিবের আরাধনা করলে শনির আশীর্বাদও পাওয়া যায়।
- প্রতি সোমবার শিবলিঙ্গে জল এবং বেল পাতা নিবেদন করুন।
- 'ওম নমঃ শিবায়' মন্ত্র উচ্চারণ করুন।
- শনিবার অশ্বত্থ গাছের নিচে সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বালান।
- কালো তিল, কালো উরাদ বা আয়রন পনির দান করুন।
- হনুমান চালিসা পাঠ করুন।
দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করুন।
এটি শনিকে খুশি করার একটি ভাল উপায় হিসাবেও বিবেচিত হয়।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More