Shani Nakshatra transit 2026: শনিদেবের কৃপা বর্ষণ হতে চলেছে কুম্ভ সহ বহু রাশিতে! লাকির লিস্টে আর কারা?
শনিদেবের নক্ষত্র গোচরের ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন।
কর্ম এবং ন্যায়ের দেবতা শনি, জুলাই মাসে তার গতি পরিবর্তন করতে চলেছে। শনির গতিবিধির পরিবর্তন দেশ ও বিশ্বের পাশাপাশি মানব জীবনকেও প্রভাবিত করে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ২ জুলাই, ২০২৬ এ, শনি রেবতী নক্ষত্রের দ্বিতীয় পদে (পর্ব) প্রবেশ করবে এবং ১৯ আগস্ট পর্যন্ত এই নক্ষত্র পদে থাকবে।
রেবতী নক্ষত্রের অধিপতি হলেন বুধ। শনি এবং বুধের মধ্যে বন্ধুত্বের অনুভূতি রয়েছে, যার কারণে এই ট্রানজিটটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। শনির নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন তিনটি ভাগ্যবান রাশিচক্রের ভাগ্যকে বিপরীত করতে পারে এবং ভাগ্যক্রমে আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করা যেতে পারে। শনির নক্ষত্রের ট্রানজিট থেকে কোন রাশি উপকৃত হবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
কর্কট- কর্কট রাশির জন্য শনির এই ট্রানজিট নবম ভাগ্যে থাকবে। নবম ঘরকে ভাগ্যের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ন্যায়বিচারের দেবতার দর্শন আপনার মুনাফা ঘরে অর্থাৎ ষষ্ঠ ঘরে থাকবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, শনির ট্রানজিট থেকে আপনার জন্য আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্যাপক উন্নতি হবে। মানসিক চাপ দূর হবে। আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন হবে। আপনি ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন।
কন্যা রাশি - শনির ট্রানজিট কন্যা রাশির লোকদের জন্য খুব বিশেষ হতে চলেছে। শনির ট্রানজিট আপনার রাশিচক্রের সপ্তম ঘরে থাকবে। চাকুরীজীবী ব্যক্তিরা অগ্রগতির জন্য নতুন সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বক্তৃতা কার্যকর হবে এবং লোকেরা আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে এবং মন খুশি থাকবে।
কুম্ভ- শনি কুম্ভ রাশির প্রভু। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শনির কৃপা কুম্ভ রাশির উপর বিশেষ। আপনার চারপাশের নেতিবাচক শক্তি শনির ট্রানজিট থেকে সরিয়ে ফেলা হবে। জমি, ভবন ও যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়বে এবং ব্যয় লাগাম দেওয়া হবে। আপনার ব্যক্তিত্ব চিত্তাকর্ষক হবে।
শনি কৃপা পাওয়ার সহজ উপায়- শনি দেবকে খুশি করার জন্য, নিয়মিত শনি চালিসা পাঠ করা উচিত। শনির কৃপা পেতে শনিবার শনি মন্দির পরিদর্শন করা উপকারী বলে মনে করা হয়। ধারণা করা হয়, কালো কাপড় ও কালো বিউলির ডাল দান করে সন্তুষ্ট হন শনি দেব।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
