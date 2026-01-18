Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ২০ জানুয়ারি শনি দেবের কৃপায় ভাগ্যের চাকা খুলে যাবে এই ৪ রাশির! হাতে হুহু করে আসবে টাকা

    ২০ জানুয়ারি শনি দেব তাঁর রাশি পরিবর্তন করবেন। যা জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ হবে। আসলে ২০ তারিখে দুপুর ১২টা বেজে ১৩ মিনিটে শনি উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে প্রবেশ করবে। এই নক্ষত্রের অধিপতি শনিদেব নিজেই।

    Published on: Jan 18, 2026 5:01 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২০ জানুয়ারি শনি দেব তাঁর রাশি পরিবর্তন করবেন। যা জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ হবে। আসলে ২০ তারিখে দুপুর ১২টা বেজে ১৩ মিনিটে শনি উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে প্রবেশ করবে। এই নক্ষত্রের অধিপতি শনিদেব নিজেই।

    ২০ জানুয়ারি শনি দেবের কৃপায় ভাগ্যের চাকা খুলে যাবে এই ৫ রাশির! হাতে হুহু করে আসবে টাকা
    ২০ জানুয়ারি শনি দেবের কৃপায় ভাগ্যের চাকা খুলে যাবে এই ৫ রাশির! হাতে হুহু করে আসবে টাকা

    জ্যোতিষীদের মতে, নতুন বছরে শনি দেবের প্রথম নক্ষত্রের গোচর তার নিজস্ব নক্ষত্রে থাকাকে একটি বিরল ঘটনা বলে মনে করা হয়। এর প্রভাবে ১২টি রাশির কিছু রাশি শুভ এবং কিছু রাশি অশুভফল লাভ করবে। এই রাশির উপর শনিদেবের বিশেষ আশীর্বাদ থাকবে। জাতক-জাতিকারা আর্থিক লাভ, সাফল্য, বিদেশ ভ্রমণ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।

    মিথুন রাশি

    আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সহায়তায়, আপনি সময় মতো একটা বড় কাজ সম্পন্ন করতে সফল হবেন। একজন বিশেষ ব্যক্তি আপনার দরজায় কড়া নাড়বে এবং আপনার মন খুশি থাকবে। আপনার প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনি কাঙিক্ষত সাফল্য পাবেন। চাকরিজীবীদের জন্য, এই সময়টা দায়িত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি সম্মানও বৃদ্ধি করবে। সময় আগের চেয়ে অনেক ভালো যাবে এবং আপনি অনেক নতুন মানুষের সঙ্গেও যোগাযোগ করবেন।

    কর্কট রাশি

    সমাজে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আনন্দের সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। নতুন চাকরির ইচ্ছা পূরণ হতে দেখা যাবে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা এবং প্রতিযোগিতায় কাঙিক্ষত ফলাফল পাবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্দান্ত সাফল্য পেতে পারেন। বিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে সমর্থন এবং মানসিক ভারসাম্য পাবেন। পরিবারে আনন্দের পরিবেশ থাকবে।

    মকর রাশি

    শনির প্রভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার কারণে মন প্রফুল্ল থাকবে।বিবাহিত জীবনে পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় থাকবে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পদোন্নতি এবং সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনাকে পদোন্নতির জন্যও নির্বাচিত করা হতে পারে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে এবং সমাজে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিযোগিতায় আপনি কাঙিক্ষত সাফল্য অর্জন করতে পারেন।

    কুম্ভ রাশি

    পারিবারিক জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি আসবে। সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন পরিচিতি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বারও খুলে দিতে পারে। হঠাৎ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, যা লাভজনক প্রমাণিত হবে। আপনার নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন পূরণ হবে এবং আপনার মনও খুশি হবে। মানসিক চাপ কমবে এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। অবিবাহিতদের বিবাহ বা বাগদানের সম্ভাবনা রয়েছে।

    News/Astrology/২০ জানুয়ারি শনি দেবের কৃপায় ভাগ্যের চাকা খুলে যাবে এই ৪ রাশির! হাতে হুহু করে আসবে টাকা

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes