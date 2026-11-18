Shani retrograde: শনিদেব পরবর্তী ২৩ দিন পশ্চাদগামী থাকবেন, লাকির লিস্টে কারা?
শনিদেব বক্রী হতেই একঝাঁক রাশি সুখের মুখ দেখতে চলেছে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শনিকে ন্যায়ের দেবতা এবং কর্মের ফলাফল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শনির গতিবিধিতে সামান্য পরিবর্তনও প্রতিটি রাশিচক্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পরবর্তী ২৩ দিন ধরে, পশ্চাদগামী শনি ৪টি রাশিচক্রের জন্য আশীর্বাদের মতো। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় জির মতে, পরবর্তী ২৩ দিন বৃষ, কর্কট, কন্যা এবং মিথুন রাশির জন্য বিশেষ হবে।
বৃষ
এই রাশির উপর পশ্চাদগামী শনির প্রভাব বৃষ রাশির জন্য ভালো ফলাফল আনবে। বেতনভোগী ব্যক্তিরা তাদের কাজের জন্য প্রশংসা ও স্বীকৃতি পেতে পারেন। পদোন্নতির অপেক্ষায় থাকা ব্যক্তিরা ভালো খবর পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা পুরনো সম্পর্ক থেকে উপকৃত হতে পারেন। এদিকে, অপেক্ষমাণ কাজগুলো ধীরে ধীরে সম্পন্ন হতে শুরু করবে। আগামী ২৩ দিনে আপনার আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে।
কর্কট
রেট্রোগ্রেড শনির প্রভাব কর্কটের উপর রেট্রোগ্রেড শনির কারণে কর্কট রাশিবাসীদের জন্য একটি ভালো ক্যারিয়ার পিরিয়ড আনবে। যারা চাকরি পরিবর্তন করতে চান তারা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। আপনি অফিসে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। যদি কেউ এখনও ঋণ না পেয়ে থাকে, তাহলে তারা তা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমন ক্ষেত্রে, আর্থিক চাপ অনেক কমে যাবে। শুধু অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়ানোর চেষ্টা করুন।
কন্যা
এই রাশির উপর পশ্চাদমুখী শনির প্রভাব কন্যা রাশির বাসিন্দাদের তাদের বাকি কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করতে পারে। বেতনভোগী ব্যক্তিরা তাদের প্রবীণ ও সহকর্মীদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। তাদের কঠোর পরিশ্রমও ফলপ্রসূ হবে এবং তাদের কাজ মানুষের মধ্যে তাদের স্বীকৃতি পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে। আগামী কয়েক দিনে আপনি একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আয়ের উৎস বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা পুরনো সহযোগীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে সুবিধা পাবেন।
মিথুন
মিথুন রাশির বাসিন্দারা তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। আপনি আপনার দক্ষতা প্রদর্শনের অনেক সুযোগ পাবেন। ব্যবসায়ীরা নতুন চুক্তি পেতে পারেন। যারা দীর্ঘদিন ধরে সঠিক সুযোগের অপেক্ষায় আছেন তারা সফল হবেন। আপনি আপনার আর্থিক অবস্থায় উন্নতি দেখতে পাবেন, তবে চিন্তাশীলভাবে বিনিয়োগ করুন। আপনার রাশিচক্র সম্পর্কে জানতে, পুরোহিতের সঙ্গে বিনামূল্যে কথা বলুন এবং এক টাকাও খরচ না করে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পান।
পশ্চাদগামী শনি প্রতিকার: শনিবার অবশ্যই পিপাল গাছের নিচে সরিষার তেলের বাতি জ্বালিয়ে দিন। অতিরিক্তভাবে, কালো তিল, উদাদ ডাল এবং কম্বল প্রয়োজনমন্দদের দান করা যেতে পারে। প্রতিদিন হনুমান চালিসা পাঠ করুন। সম্ভব হলে, প্রতিদিন ১০৮ বার 'ওম শাম শনাইশচারায় নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করুন। যদি আপনি প্রতিদিন মন্ত্রপাঠ করতে না পারেন, তবে শনিবার অবশ্যই এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করুন। ভুলবশত কাউকে অপমান করবেন না। আপনার কাজগুলো পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More