Shani Gochar: রেবতী নক্ষত্রে প্রবেশ হতে চলেছে ন্যায়ের দেবতা শনিদেবের! লাকি ৬ রাশি
২০২৭ সালে, শনি প্রথমবার বুধের রেবতী নক্ষত্রে প্রবেশ করবে। রেবতী নক্ষত্রে প্রবেশ করলে শনির নিষ্ঠুরতা কমবে এবং ছয়টি রাশিচক্রের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শনিকে ন্যায়ের দেবতা এবং কর্মফল প্রদানকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শনির গতিবিধির পরিবর্তনগুলি মেষ থেকে মীন রাশির অর্থনৈতিক, ক্যারিয়ার, পেশাগত এবং পারিবারিক জীবনকে প্রভাবিত করে।
২০২৭ সালে, শনির গতিবিধিতে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যাবে। পঞ্চাঙ্গের মতে, শনি প্রথমবার ২০২৭ সালে বুধের প্রভাবের অধীনে আসবে। ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭-এ শনি রেবতী নক্ষত্রে রূপান্তরিত হবে, এবং এই নক্ষত্র প্রায় ৪ মাস থাকবে ৩ জুন, ২০২৭ পর্যন্ত।
বন্ধুত্বপূর্ণ গ্রহ বুধের প্রভাবের ফলে শনির নিষ্ঠুরতা কমে যাবে এবং শনির শুভ প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। এই সময় ৬ টি রাশি ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে।
শনি গ্রহের রেবতী নক্ষত্রে ফলাফল: রেবতী নক্ষত্র ২৭তম এবং শেষ নক্ষত্র। শেষ নক্ষত্র হওয়ায়, এটি সমাপ্তি এবং নতুন সূচনার সঙ্গে যুক্ত। এই সময়ে, মানুষ অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার এবং একটি নতুন পর্যায় শুরু করার সুযোগ পায়। শনির কঠোরতা এবং শৃঙ্খলা ভারসাম্যপূর্ণ। এই সময়ে, জাতক জাতিকারা কিছুটা বেশি দায়িত্বশীল এবং উদ্যমী হয়।
বৃষ:
বৃষ রাশির জাতীয়রা শনি নক্ষত্র পরিবর্তনের কারণে পদোন্নতি বা পদোন্নতি পেতে পারেন। এই সময়ে, আপনি কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব বা অর্জন পেতে পারেন। আপনার শক্তি ও উদ্দীপনা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়িক সম্প্রদায় আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে। নতুন আয়ের পথ খুলতে পারে, যা আপনি কাজে লাগাবেন। চাকরির খোঁজ এখন শেষ হতে পারে।
মিথুন
মিথুনরা এই সময়ে কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদ পেতে পারেন। নতুন আয়ের উৎস উদ্ভূত হবে। অপেক্ষমাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ পুরস্কার পাবেন। সিনিয়র কর্মকর্তারা আপনার কাজের প্রশংসা করতে পারেন। আপনি আর্থিকভাবে শক্তিশালী বোধ করবেন। ভালো বিনিয়োগের সুযোগ আসবে।
কন্যা:
কন্যা রাশির জন্য শনির নক্ষত্র পরিবর্তন বড় আর্থিক পরিবর্তন আনবে। বিনিয়োগ থেকে লাভ পাবেন। পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ ও সুখী থাকবে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল পাবেন। মানসিক স্বস্তি অনুভব করবেন এবং আপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় অনুকূল।
তুলা:
এই যাত্রা তুলার জন্য উল্লেখযোগ্য আর্থিক পরিবর্তন আনতে পারে। শনির শুভত্ব আপনার ক্যারিয়ারে উন্নতির সুযোগ দেবে, যা আপনি পুরোপুরি কাজে লাগাবেন। বয়স্করা আপনার চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হবেন। ভালো খবর পাওয়া সম্ভব। প্রিয়জনদের সহযোগিতা বাড়বে।
মকর:
এই সময় মকর রাশির ব্যক্তিত্বে পরিশীলন আনবে। সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। যারা ক্যারিয়ার পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তাদের জন্য এটি একটি অনুকূল সময়। পেশাগত অবস্থান উন্নত হবে। মানসিক শান্তি থাকবে। সম্পদ উন্নত হবে। সঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
কুম্ভ:
কুম্ভ রাশির জন্য নতুন আয়ের উৎস উদ্ভূত হবে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ পুরস্কার পাবেন। সরকারি ব্যবস্থা আপনাকে সমর্থন করবে। অপেক্ষমাণ কাজ সম্পন্ন হবে। ভাগ্য আপনার পাশে থাকবে। পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। আপনার কাজের কারণে মানুষ প্রভাবশালী হবে। মানুষ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং পরামর্শ চাইতে পারে। আপনি অপেক্ষমাণ কাজগুলো সংগঠিত করতে সফল হবেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিকতা দাবি করি না। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More