    শনিদেবের রাগ নিয়ে চিন্তায়, শনিবারে এই কাজগুলি করলেই সাড়ে সাতির প্রভাব কমবে

    শনিদেবের 'সাড়ে সাতি' মানেই যে শুধু দুর্যোগ, তা কিন্তু নয়; এটি আসলে আত্মশুদ্ধি এবং শৃঙ্খলার সময়। বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী, শনিদেব হলেন কর্মফলদাতা—যিনি কর্ম অনুযায়ী ফল দান করেন।

    Published on: Dec 19, 2025 9:50 AM IST
    By Suman Roy
    ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবকে নিয়ে ভীতি অলীক নয়, তবে সঠিক জ্ঞান থাকলে এই ভীতিকে ভক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। শনিদেবের 'সাড়ে সাতি' মানেই যে শুধু দুর্যোগ, তা কিন্তু নয়; এটি আসলে আত্মশুদ্ধি এবং শৃঙ্খলার সময়। বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী, শনিদেব হলেন কর্মফলদাতা—যিনি কর্ম অনুযায়ী ফল দান করেন। যদি আপনি সাড়ে সাতির প্রভাবে মানসিক বা শারীরিক উদ্বেগে থাকেন, তবে শনিবারের কিছু বিশেষ নিয়ম আপনার কষ্টের তীব্রতা অনেকটা কমিয়ে আনতে পারে।

    শনিদেবের সাড়ে সাতির প্রভাব লাঘব করার শাস্ত্রীয় উপায় জেনে নিন।

    শনির সাড়ে সাতি: ভয়ের বদলে ভক্তি ও ধৈর্যই পথ

    শনিদেব যখন কোনো রাশির দ্বাদশ, প্রথম এবং দ্বিতীয় ঘরে অবস্থান করেন, তখন সেই সাড়ে সাত বছরের সময়কালকে 'সাড়ে সাতি' বলা হয়। এই সময়ে শনিদেব মানুষকে ধৈর্য এবং পরিশ্রমের পাঠ শেখান। শাস্ত্র বলছে, নিচের কাজগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে করলে শনিদেবের কুনজর থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

    ১. শনিবার পিপল (অশ্বত্থ) গাছের পূজা

    শনিবার সূর্যাস্তের পর অশ্বত্থ গাছের নিচে সরিষার তেলের প্রদীপ (দিয়া) জ্বালানো অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। কথিত আছে, অশ্বত্থ গাছে শনিদেবের অধিষ্ঠান থাকে। প্রদীপ জ্বালানোর সময় মনে মনে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে শনির দশা লাঘব হয়।

    ২. হনুমান চালিসা পাঠ

    পুরাণ অনুযায়ী, শনিদেব পবনপুত্র হনুমানকে কথা দিয়েছিলেন যে তাঁর ভক্তদের ওপর শনি কখনও অশুভ প্রভাব ফেলবেন না। তাই সাড়ে সাতির প্রকোপ থেকে বাঁচতে প্রতি শনিবার (এবং মঙ্গলবার) হনুমান চালিসা পাঠ করা সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

    ৩. সেবামূলক কাজ ও দান (Karma and Charity)

    শনিদেব শ্রমজীবী মানুষ এবং অসহায়দের প্রতিনিধি। তাই অসহায় ও দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করলে শনিদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

    • কী দান করবেন: কালো তিল, কালো মাসকলাই ডাল, সরিষার তেল বা লোহার সামগ্রী কোনো দুস্থ ব্যক্তিকে দান করুন।
    • পশুপাখির সেবা: কালো কুকুর বা কালো কাককে খাবার দিলে শনির অশুভ দৃষ্টি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

    ৪. শনি মন্ত্র জপ

    শনিবার সন্ধ্যায় নির্জনে বসে শনিদেবের বীজ মন্ত্র জপ করুন।

    • মন্ত্র: "ওঁ প্রাং প্রিঁ প্রৌঁ সঃ শনিশ্চরায় নমঃ" অথবা সহজ মন্ত্র "ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ" ১০৮ বার জপ করলে মানসিক শান্তি ফেরে।

    ৫. জীবনযাত্রায় পরিবর্তন

    শনিদেব শৃঙ্খলা পছন্দ করেন। তাই সাড়ে সাতি চলাকালীন মিথ্যে কথা বলা, অন্যকে ঠকানো বা মদ্যপান ও আমিষ খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। কর্মক্ষেত্রে অধস্তন কর্মচারী বা শ্রমিকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে শনিদেবের আশীর্বাদ লাভ করা যায়।

    শেষ কথা

    সাড়ে সাতি মানেই ধ্বংস নয়, বরং এটি আপনার চরিত্রের দৃঢ়তা পরীক্ষার সময়। আপনি যদি সৎ পথে চলেন এবং শনিবারের এই শাস্ত্রীয় নিয়মগুলো ভক্তিভরে পালন করেন, তবে শনিদেব আপনাকে কঠোর দণ্ডের বদলে রাজকীয় সাফল্যও দিতে পারেন। মনে রাখবেন, শনিদেব নিষ্ঠুর নন, তিনি কেবল ন্যায়ের বিচারক।

