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    কুম্ভ রাশির সাড়েসাতি থেকে মুক্তির দিন আসছে!কবে শেষ, রইল জ্যোতিষ টিপস

    শনির সাড়েসাতি শেষ পর্ব বর্তমানে কুম্ভ রাশির মানুষের উপর চলছে। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, কুম্ভ রাশির সাড়েসাতি ৩ জুন, ২০২৭ এ শনির মেষ রাশিতে প্রবেশের সাথে শেষ হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য, শৃঙ্খলা ও কঠোর পরিশ্রম বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।

    Published on: Aug 2, 2026, 17:00:51 IST
    By Sritama Mitra, नई दिल्ली
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    শনিদেবের সাড়েসাতিকে জ্যোতিষশাস্ত্রে জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই সময়ে, একজন ব্যক্তিকে কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য এবং দায়িত্বের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে।

    কুম্ভ রাশির সাড়েসাতি থেকে মুক্তির দিন আসছে!কবে শেষ, রইল জ্যোতিষ টিপস
    কুম্ভ রাশির সাড়েসাতি থেকে মুক্তির দিন আসছে!কবে শেষ, রইল জ্যোতিষ টিপস

    এই সময় কুম্ভ রাশির মানুষের ওপর চলছে শনির সাড়েসাতীর শেষ পর্ব। এমন পরিস্থিতিতে অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে যে এই সময় থেকে তারা কখন স্বস্তি পাবেন এবং শনির প্রভাব কখন কমবে।

    কুম্ভ রাশির সাড়েসাতি কবে শেষ হবে?

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, কুম্ভ রাশির সাড়েসাতি ৩ জুন, ২০২৭ এ শেষ হবে। এই দিনে শনি মীন রাশি ত্যাগ করে মেষ রাশিতে প্রবেশ করবে। শনির রাশিচক্রের পরিবর্তনের সাথে সাথে কুম্ভ রাশির লোকেরা সদেশতি থেকে মুক্তি পাবেন অর্থাৎ, আগস্ট ২০২৬ এর পরিস্থিতি অনুসারে, কুম্ভের সাড়েসাতি শেষ হতে প্রায় ১০ মাস বাকি রয়েছে।

    সাড়েসাতি এখন কোন পর্যায়ে আছেন?

    সাড়েসাতি তৃতীয় ও শেষ পর্ব বর্তমানে কুম্ভ রাশিতে চলছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, এটি স্বস্তির একটি পর্যায় হিসাবেও বিবেচিত হয়। তবে তার মানে এই নয় যে, সব ঝামেলা পুরোপুরি শেষ হয়ে গিয়েছে। এই সময়ে, পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নত হতে শুরু করে এবং দীর্ঘ ঝুলে থাকা কাজ শেষ হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়।

    শনিদেব কী শিক্ষা দেয়?

    শনিদেবকে কর্মের দেবতা বলা হয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে তিনি ব্যক্তিকে তার কর্ম অনুসারে ফল দেন। তাই সদেশতীর সময় পরিশ্রম, সততা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সবচেয়ে বেশি জরুরি বলে মনে করা হয়। যারা দায়িত্বগুলি সঠিকভাবে পালন করেন তারাও এই সময়ের পরে ভাল ফলাফল পেতে পারেন।

    এই বিষয়গুলো মাথায় রাখুন-

    সাদেশতীর অবশিষ্ট সময়ে তাড়াহুড়ো করে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। ব্যয়ের উপর নজর রাখুন এবং কোনও কাজে শর্টকাট নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। চাকরি এবং ব্যবসা সম্পর্কিত বিষয়ে ধৈর্য ধরা ভাল বলে মনে করা হয়। পরিবারের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখাও এই সময়ে উপকারী হতে পারে।

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শনিবার শনিদেবের পূজা করা শুভ বলে মনে করা হয়। এই দিনে, "ওম শম শনিশ্চরাই নমঃ" মন্ত্র জপ করা যেতে পারে। এ ছাড়া হনুমান চালিসা পাঠ করুন, অভাবী লোকদের সাহায্য করুন এবং আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী কালো তিল, উড়াদ বা সরিষার তেল দান করুন। ভগবান শিবের জলভিষেক করাও শুভ বলে মনে করা হয়।

    ( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/কুম্ভ রাশির সাড়েসাতি থেকে মুক্তির দিন আসছে!কবে শেষ, রইল জ্যোতিষ টিপস

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