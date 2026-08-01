Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ২০২৬এ দণ্ডনায়ক শনিদেবের সাড়েসাতিতে কুম্ভ, মেষ, মীনের সময় কেমন! বলছে জ্যোতিষমত

    শনি এই সময়ে মীন রাশিতে ভ্রমণ করছে, যার কারণে কুম্ভ, মীন এবং মেষ রাশির লোকেরা সাড়েসাতির বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে, এই সময়টি কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা এবং ধৈর্যের পরীক্ষা হতে পারে, তবে যারা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা করেন তারাও ইতিবাচক ফলাফল পেতে পারেন।

    Published on: Aug 1, 2026, 15:01:50 IST
    By Sritama Mitra
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শনিদেবের সাড়েসাতিকে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই নিয়ে মানুষের মনে অনেক কথা থাকলেও জ্যোতিষীরা মনে করেন, সাড়েসাতী সব সময় অশুভ নন। এটি একজন ব্যক্তিকে কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা এবং ধৈর্যের গুরুত্ব শেখায়। অনেকে এই সময়ে তাদের ক্যারিয়ার, আর্থিক শক্তি এবং নতুন স্বীকৃতিতে দুর্দান্ত সাফল্যও পান।

    ২০২৬এ দণ্ডনায়ক শনিদেবের সাড়েসাতিতে কুম্ভ, মেষ, মীনের সময় কেমন! বলছে জ্যোতিষমত
    ২০২৬এ দণ্ডনায়ক শনিদেবের সাড়েসাতিতে কুম্ভ, মেষ, মীনের সময় কেমন! বলছে জ্যোতিষমত

    এই সময়ে, শনিদেব, মীন রাশিতে ভ্রমণ করছে। এমন পরিস্থিতিতে কুম্ভ, মীন এবং মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের শনির সাড়েসাতীর বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করছেন। শনির সাড়েসাতী যে রাশিগুলিতে চলছে, তাদের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    কুম্ভে

    কুম্ভ রাশির মানুষের জন্য সাদে সতীর শেষ পর্ব চলছে। বিগত কয়েকদিন ধরে যে সমস্যাগুলি ছিল, তা এখন ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে পারে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে শুরু করবেন। চাকরি এবং ব্যবসায়ের পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভাল হতে পারে। তবে তাড়াহুড়ো করে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়ানো উচিত।

    মীন

    মীন রাশিতে সাড়েসাতির দ্বিতীয় পর্ব চলছে বলে গণনা বলছে, যা সবচেয়ে প্রভাবশালী বলে মনে করা হয়। এই সময়ে, কাজের চাপ বাড়তে পারে এবং আর্থিক বিষয়ে অবহিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হবে। যারা ধৈর্যশীল এবং ক্রমাগত কঠোর পরিশ্রম করেন তাদের ভাল ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    মেষ

    মেষ রাশির জন্য সাড়েসাতির প্রথম পর্ব চলছে। এই সময়ে, নতুন কাজ শুরু করার সময় পরিকল্পনা করা এবং এগিয়ে যাওয়াই ভাল হবে। ব্যয় বাড়তে পারে, তাই বাজেটের যত্ন নিন। পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে সংযমের সঙ্গে কাজ করলে অনেক সমস্যা এড়ানো যায়।

    কবে স্বস্তি আসবে?

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, স্বস্তির সময় প্রতিটি মানুষের জন্য এক নয়। এটি জন্ম চার্ট, শনির অবস্থান এবং চলমান দশার উপরও নির্ভর করে। যাইহোক, শনি পরবর্তী ট্রানজিটে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কুম্ভ রাশির জাতীয়রা প্রথমে সাড়েসাতি থেকে সম্পূর্ণ স্বস্তি পাবেন। এর পরে, আগামী বছরগুলিতে, মীন এবং তারপরে মেষ রাশির জাতকরাও এই পর্যায় থেকে বেরিয়ে আসবেন।

    সাড়েসাতীর সময় এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে-

    কঠোর পরিশ্রম থেকে পিছু হটবেন না। কারও সাথে প্রতারণা বা দুর্ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন। অপ্রয়োজনীয় ঋণ নেওয়া এড়িয়ে চলুন। শনিবার অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করুন। শনি মন্দিরে সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বালাতে পারেন। হনুমান চালিসা এবং শনি স্তোত্র পাঠ করাও শুভ বলে মনে করা হয়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/২০২৬এ দণ্ডনায়ক শনিদেবের সাড়েসাতিতে কুম্ভ, মেষ, মীনের সময় কেমন! বলছে জ্যোতিষমত

    Choose sun sign to read horoscope

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes