Shani sadesati: ৯ অক্টোবর পর্যন্ত এই ৩ রাশির উপর শনিদেবের বিশেষ নজর! কী ঘটতে পারে?
শনিদেবের সাড়েসাতিতে থাকা এই ৩ রাশির আগামী ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
শনির সাড়েসাতির মধ্য দিয়ে যাওয়া জাতক জাতিকাদের জন্য আগস্টের শেষ পর্বটি কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শনির নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন। শনি বর্তমানে মীন রাশিতে রয়েছে এবং সে কারণেই মেষ, মীন এবং কুম্ভের উপর সাড়েসাতির প্রভাব রয়েছে।
২০ আগস্ট, শনি রেবতী নক্ষত্রে প্রবেশ করেছেন এবং এখন ৯ অক্টোবর পর্যন্ত এই নক্ষত্রপুঞ্জে থাকবেন। এমন পরিস্থিতিতে, পরবর্তী দেড় মাসের সময়টি এই তিনটি রাশির জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্র, শনিকে কর্ম, শৃঙ্খলা, বিলম্ব এবং দায়িত্বের কারক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। রেবতী নক্ষত্রের প্রভু বুধ। অতএব, এই নক্ষত্রে শনির আগমন কাজের পাশাপাশি অর্থ, আলোচনা, কাগজপত্র এবং সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্কিত।
মনে করা হচ্ছে, এই সময়কালে সাড়েসাতির আওতায় থাকাজাতক জাতিকাদের জন্য এই সময়কাল কিছু সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে!
মেষ
মেষ রাশির জাতকদের ব্যয়ের দিকে নজর রাখতে হবে মেষ রাশির জাতকরা সাড়েসাতির প্রথম পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এই সময়ে, হঠাৎ করে ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে বা কোনও কাজে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সময় নেওয়ার পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। চাকরি এবং ব্যবসা সম্পর্কিত বিষয়ে তাড়াহুড়ো এড়ানো ভাল হবে। বিশেষত অর্থ বিনিয়োগ করার আগে বা কোনও বড় চুক্তি চূড়ান্ত করার আগে, কাগজপত্র এবং শর্তগুলি ভালভাবে পরীক্ষা করুন। তবে যারা কঠোর পরিশ্রম করেন তাদের জন্য এই সময়টি নষ্ট হবে না। যে কাজটি দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছে, তা শেষ করলে এটি আরও উপকৃত হতে পারে।
মীন
এই রাশির জন্য দায়িত্বের সময়কাল মীন রাশির জন্য সাড়েসাতির মধ্যবর্তী পর্ব চলছে। শনি নিজে মীন রাশিতে থাকার কারণে, এই রাশিচক্রেরজাতক জাতিকাদের উপর এর প্রভাব বেশি অনুভূত হতে পারে। কাজের চাপ বাড়তে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে তার সিদ্ধান্তের জন্য নিজের দায়িত্ব নিতে হতে পারে। এই সময়ে, চাকরি পরিবর্তন, ব্যবসায় বড় বিনিয়োগ করা বা কোনও আর্থিক সিদ্ধান্তে আবেগের সাথে মোকাবিলা করা এড়ানো ভাল। যারা ক্রমাগত কঠোর পরিশ্রম করছেন তারা ধীরে ধীরে তাদের কাজের ফলাফল পেতে পারেন।
কুম্ভ
এই রাশির জন্য স্বস্তির আশা কুম্ভ রাশির সাড়েসাতির চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, কিছু সময়ের জন্য যে জটিলতাগুলি চলছে সেগুলি পুনর্মিলন করার সুযোগ থাকতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে, পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভাল হতে পারে, তবে অবহেলা এখনও ক্ষতির কারণ হতে পারে। পরিবার এবং কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। যদি পুরানো বিরোধ বা অসম্পূর্ণ কাজ আবার আসে তবে সেগুলি স্থগিত করার পরিবর্তে সেগুলি নিষ্পত্তি করা আরও উপকারী হবে। পশ্চাদমুখী শনিও পুরানো বিষয়গুলির প্রভাবকে বাড়িয়ে তুলছে শনির পশ্চাদমুখী আন্দোলন এই পুরো সময়টিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে পূর্ববর্তী শনিকে পুরানো কাজগুলি পর্যালোচনা করে এবং অসম্পূর্ণ বিষয়গুলি পুনর্বিবেচনা করে দেখা যায়। অতএব, সাড়েসাতির তিনটি রাশির সেপ্টেম্বরে পুরানো সিদ্ধান্ত এবং মুলতুবি কাজের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। অস্বীকার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
মীন
এই রাশির জন্য দায়িত্বের সময়কাল মীন রাশির জন্য সাড়েসাতির মধ্যবর্তী পর্ব চলছে। শনি নিজে মীন রাশিতে থাকার কারণে, এই রাশিচক্রেরজাতক জাতিকাদের উপর এর প্রভাব বেশি অনুভূত হতে পারে। কাজের চাপ বাড়তে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে তার সিদ্ধান্তের জন্য নিজের দায়িত্ব নিতে হতে পারে। এই সময়ে, চাকরি পরিবর্তন, ব্যবসায় বড় বিনিয়োগ করা বা কোনও আর্থিক সিদ্ধান্তে আবেগের সাথে মোকাবিলা করা এড়ানো ভাল। যারা ক্রমাগত কঠোর পরিশ্রম করছেন তারা ধীরে ধীরে তাদের কাজের ফলাফল পেতে পারেন।
কুম্ভ
এই রাশির জন্য স্বস্তির আশা কুম্ভ রাশির সাড়েসাতির চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, কিছু সময়ের জন্য যে জটিলতাগুলি চলছে সেগুলি পুনর্মিলন করার সুযোগ থাকতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে, পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভাল হতে পারে, তবে অবহেলা এখনও ক্ষতির কারণ হতে পারে। পরিবার এবং কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। যদি পুরানো বিরোধ বা অসম্পূর্ণ কাজ আবার আসে তবে সেগুলি স্থগিত করার পরিবর্তে সেগুলি নিষ্পত্তি করা আরও উপকারী হবে। পশ্চাদমুখী শনিও পুরানো বিষয়গুলির প্রভাবকে বাড়িয়ে তুলছে শনির পশ্চাদমুখী আন্দোলন এই পুরো সময়টিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে পূর্ববর্তী শনিকে পুরানো কাজগুলি পর্যালোচনা করে এবং অসম্পূর্ণ বিষয়গুলি পুনর্বিবেচনা করে দেখা যায়। অতএব, সাড়েসাতির তিনটি রাশির সেপ্টেম্বরে পুরানো সিদ্ধান্ত এবং মুলতুবি কাজের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। অস্বীকার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More