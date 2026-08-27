রাখিবন্ধনে শনি ও শুক্রের দুর্লভ সমসপ্তক রাজযোগ! ৩ রাশির হাতে সৌভাগ্যের রাখি বেঁধে দেবেন ভাগ্যদেবতা
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি ও শুক্রকে পরম মিত্র গ্রহ বলে গণ্য করা হয়। যখন এই দুই মিত্র গ্রহ একে অপরের সাথে ১৮০ ডিগ্রী কোণে মুখোমুখি অবস্থান করে ‘সমসপ্তক’ দৃষ্টি বিনিময় করে, তখন তার সুপ্রভাব মানবজীবনে রাতারাতি বড় পরিবর্তন নিয়ে আসে।
২৮ অগস্ট ২০২৬, উদযাপিত হবে পবিত্র রাখিবন্ধন (Raksha Bandhan) উৎসব। ভাই-বোনের স্নেহের বন্ধন উদযাপনের এই পুণ্য লগ্নে মহাকাশে গঠিত হতে চলেছে এক পরম দুর্লভ ও অলৌকিক জ্যোতিষীয় কাকতালীয় ঘটনা। বৈদিক পঞ্চাঙের হিসাব অনুযায়ী, আজকের দিনে কর্মফলদাতা শনি এবং সুখ-ঐশ্বর্যের কারক গ্রহ শুক্র একে অপরের থেকে ঠিক সপ্তম ভাবে অবস্থান করে তৈরি করছে পরম প্রভাবশালী ‘সমসপ্তক রাজযোগ’ (Samsaptak Rajyog)।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি ও শুক্রকে পরম মিত্র গ্রহ বলে গণ্য করা হয়। যখন এই দুই মিত্র গ্রহ একে অপরের সাথে ১৮০ ডিগ্রী কোণে মুখোমুখি অবস্থান করে ‘সমসপ্তক’ দৃষ্টি বিনিময় করে, তখন তার সুপ্রভাব মানবজীবনে রাতারাতি বড় পরিবর্তন নিয়ে আসে। আজকের এই রাখিবন্ধনের পবিত্র দিনে সমসপ্তক রাজযোগের শুভ প্রভাবে ৩টি বিশেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে ক্যারিয়ারের উল্কা গতিতে প্রগতি, বন্ধ থাকা আয়ের পথ খুলে যাওয়া এবং আকস্মিক ধনসম্পদ লাভের রাজকীয় সুযোগ তৈরি হয়েছে। আজকের দিনে গঠিত এই সমসপ্তক রাজযোগে কোন ৩ রাশির ভাগ্য চমকাতে চলেছে—জেনে নিন।
১. রাখিবন্ধনে শনি-শুক্র সমসপ্তক রাজযোগের বিশেষ জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি ও শুক্রের পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময়কে স্থায়িত্ব ও বৈভবের জন্য সেরা যোগ মানা হয়:
- স্থায়ী ধনসম্পদ ও সম্মান: শনিদেবের ন্যায় ও কর্মফলের সাথে শুক্রের বিলাসিতা ও আকর্ষণ মিলিয়া জাতকের জীবনে হঠাৎ ধনলাভের পথ তৈরি করে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা বড় প্রজেক্ট বা টাকা উদ্ধারে এই যোগ অলৌকিকের মতো কাজ করে।
- উৎসবের লগ্নে বিশেষ সংযোগ: রাখিবন্ধনের মতো পবিত্র উৎসবে এই সমসপ্তক রাজযোগ গঠিত হওয়ায় ভাই-বোনের পারস্পরিক সম্পর্কে মধুরতা বাড়ার পাশাপাশি পারিবারিক অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।
২. আজ সমসপ্তক রাজযোগে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবে যে ৩ রাশির
ক) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির অধিপতি হলেন স্বয়ং শুক্রদেব। ফলে আজকের এই সমসপ্তক রাজযোগ বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সবচেয়ে বেশি শুভ ফল বয়ে আনবে। আপনার ব্যক্তিত্বে এক অদ্ভুত তেজ ও রাজকীয় আকর্ষণ ফুটে উঠবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেওয়া সঠিক সিদ্ধান্ত বসের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, মিলতে পারে বহু প্রতীক্ষিত পদোন্নতি (Promotion) বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ। ব্যবসায়ীরা নতুন বড় কোনো বিদেশি বা আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারেন।
খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই রাজযোগ আয় ও আয়ের উৎসের জায়গায় অত্যন্ত ইতিবাচক আলো ফেলবে। আয়ের নতুন একাধিক পথ উন্মোচিত হওয়ার প্রবল যোগ রয়েছে। আপনি যদি শেয়ার বাজার, রিয়েল এস্টেট বা ক্রিয়েটিভ কোনো ফিল্ডের সাথে যুক্ত থাকেন, তবে আজ থেকে আগামী কিছুদিন মোটা অঙ্কের মুনাফা হাতে পেতে পারেন। পারিবারিক জীবনের সমস্ত অশান্তি মিটে গিয়ে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে।
গ) বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শনি ও শুক্রের এই সমসপ্তক রাজযোগ কর্মক্ষেত্র ও সামাজিক প্রতিপত্তির স্থানে বিরাট মোড় নিয়ে আসছে। সমাজে আপনার মান-সম্মান ও প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। আপনি যদি নতুন কোনো কাজ বা নতুন ব্যবসার সূচনা করতে চান, তবে আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। আইনি বা আদালতের কোনো পুরনো মামলা আপনার পক্ষে নিষ্পত্তি হতে পারে এবং হঠাৎ পৈতৃক সম্পত্তি থেকে আর্থিক লাভ মিলবে।
৩. আজকের দিনে রাজযোগের শুভ ফল বহুগুণ বাড়াতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
রাখিবন্ধনের পুণ্য তিথিতে এই বিশেষ রাজযোগের পূর্ণ আশীর্বাদ পেতে এবং শুভ শক্তি বাড়াতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:
- শিব ও লক্ষ্মীর আরাধনা: আজ স্নান সেরে ভগবান শিবের লিঙ্গে কাঁচা দুধ ও জল অর্পণ করুন এবং দেবীকে পদ্ম বা লাল ফুল নিবেদন করে ‘শ্রীসূক্ত’ পাঠ করুন।
- শনি মন্ত্র ও দান: সন্ধ্যায় ‘ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ’ মন্ত্র জপ করুন। অনাথ বা দুঃস্থ মানুষদের কালো তিল, চাল বা মিষ্টি দান করা পরম কল্যাণকর।
- ভাই-বোনের মঙ্গল কামনা: আজ রাখিবন্ধনের শুভ মুহূর্তে ভাইকে রাখি বাঁধার পর ঈশ্বর ও গ্রহরাজের কাছে পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করুন।
আজ ২৮ আগস্ট ২০২৬ রাখিবন্ধনের পবিত্র দিনে গঠিত শনি ও শুক্রের এই ‘সমসপ্তক রাজযোগ’ বৃষ, কর্কট ও বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজকীয় সাফল্যের এক অনন্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিশ্রমের সাথে এই সময়ের সদ্ব্যবহার করলে জীবনে স্থায়ী স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত হবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More