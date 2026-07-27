Vedic astrology lucky zodiacs: ৭ অগস্ট শনি ও সূর্যের শুভ নবপঞ্চম রাজযোগ! কাদের হাতে আসবে বিপুল অর্থ
Shani Surya 120 degree yoga astrology: জ্যোতিষশাস্ত্রে নবপঞ্চম রাজযোগকে ভাগ্য বৃদ্ধি, উচ্চপদ লাভ এবং অসামান্য সাফল্যের প্রতীক মনে করা হয়। বক্রী শনির ইতিবাচক শক্তি এবং সূর্যের রাজকীয় তেজের মেলবন্ধনে এই সময় জাতকদের আত্মবিশ্বাস ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বহু গুণ বৃদ্ধি পাবে।
Saturn and Sun Navpancham Rajyog 7 August 2026: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের রাজা ‘সূর্য’ এবং কর্মফল দাতা ‘শনি’-র বিশেষ কোণীয় অবস্থান ও সমীকরণকে অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি ঘটনা হিসেবে গণ্য করা হয়। পিতা ও পুত্রের প্রতীক হলেও জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য এবং শনির সম্পর্ক অত্যন্ত সংবেদনশীল। কিন্তু মহাকাশে যখন এই দুই মহাজাগতিক শক্তি একে অপরের থেকে ১২০ ডিগ্রি কোণে অবস্থান করে, তখন সৃষ্টি হয় জ্যোতিষবিদ্যার অন্যতম শুভ ও অলৌকিক ‘নবপঞ্চম রাজযোগ’ (Navpancham Rajyog)।
আগামী ৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখে শনি ও সূর্যের ১২০ ডিগ্রি ব্যবধানে তৈরি হতে চলেছে এই বিশেষ নবপঞ্চম রাজযোগ। মীন রাশিতে বক্রী অর্থাৎ উল্টো চালে থাকা শনি এবং কর্কট রাশিতে অবস্থানরত সূর্যের এই বিরল যতির ফলে নির্দিষ্ট কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে ক্যারিয়ারের অভাবনীয় উন্নতি, আকস্মিক ধনলাভ এবং সমাজে পদ-প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির এক নতুন সুবর্ণ সময় শুরু হতে চলেছে। ৭ আগস্টের এই রাজযোগের বিস্তারিত জ্যোতিষ সমীকরণ জেনে নিন।
জ্যোতিষশাস্ত্রে নবপঞ্চম রাজযোগকে ভাগ্য বৃদ্ধি, উচ্চপদ লাভ এবং অসামান্য সাফল্যের প্রতীক মনে করা হয়। বক্রী শনির ইতিবাচক শক্তি এবং সূর্যের রাজকীয় তেজের মেলবন্ধনে এই সময় জাতকদের আত্মবিশ্বাস ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বহু গুণ বৃদ্ধি পাবে।
শুভ প্রভাবের শীর্ষে থাকা ভাগ্যশালী রাশিগুলির তালিকা
৭ আগস্টের এই রাজযোগের কারণে মূলত কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকারা অর্থনৈতিক ও পেশাগত জীবনে সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে চলেছেন:
- মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতকদের জন্য শনি-সূর্যের এই যোগ দারুণ শুভ খবর নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। যারা দীর্ঘদিন ধরে চাকরিতে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁদের সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে পারে। আটকে থাকা কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন হবে।
- মিথুন রাশি: মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই নবপঞ্চম রাজযোগ আকস্মিক ধনলাভের পথ সুগম করবে। নতুন কোনো ব্যবসার প্রস্তাব বা বড় ধরণের পার্টনারশিপের সুযোগ আসতে পারে। ভাই-বোন এবং বন্ধুমহলের সহায়তায় আটকে থাকা টাকা উদ্ধার হতে পারে। শেয়ার বাজার বা পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে ভালো লভ্যাংশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- সিংহ রাশি: সিংহ রাশির অধিপতি স্বয়ং সূর্যদেব। ফলে সূর্যের শুভ অবস্থানের কারণে আপনার মান-সম্মান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাফিয়ে বাড়বে। সরকারি চাকুরিপ্রার্থী বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি বরদান অপেক্ষা কম নয়। দীর্ঘদিনের কোনো অমীমাংসিত আইনি ঝামেলা আপনার পক্ষে মিটে যেতে পারে।
- ধনু রাশি: ধনু রাশির জাতকদের ভাগ্য এই সময়ে পূর্ণ সঙ্গ দেবে। ধর্মীয় বা সামাজিক কাজে ঝোঁক বাড়বে এবং বিদেশ ভ্রমণের যোগ তৈরি হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে হঠাৎ লাভ হতে পারে। নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।
আর্থিক স্থায়িত্ব ও সামাজিক সম্মান
নবপঞ্চম রাজযোগের প্রভাবে ব্যবসায়ীদের জন্য বড় অর্থপ্রবাহের সূচনা হবে। পিতা ও গুরুজনদের সহায়তায় নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো ভবিষ্যতে দারুণ মুনাফা এনে দেবে। কর্মস্থলে হিংসা বা শত্রুতা দূর হয়ে আপনার কাজের স্বীকৃতি মিলবে।
শুভত্ব বাড়াতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
এই অলৌকিক রাজযোগের পূর্ণ ইতিবাচক প্রভাব লাভ করতে জ্যোতিষশাস্ত্রে কিছু সহজ উপায় মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে:
১. প্রতিদিন সকালে তামার পাত্রে জল নিয়ে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করুন এবং আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করুন।
২. শনিবার দিন সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে অশ্বত্থ গাছের নিচে রাখুন এবং শনিদেবের বীজ মন্ত্র জপ করুন।
৩. পিতা, গুরু এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের যথাযথ সম্মান করুন এবং অভাবী মানুষকে কালো তিল বা তামা দান করুন।
গ্রহের এই শুভ সংযোগ জীবনে নতুন আশা ও সম্ভাবনার আলো নিয়ে আসে। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের এই গণনা একটি সাধারণ পথপ্রদর্শক মাত্র। নবপঞ্চম রাজযোগের শুভ শক্তিকে নিজের পরিশ্রম, সততা ও সঠিক পরিকল্পনার সাথে যুক্ত করতে পারলে জীবনে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য ও সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More