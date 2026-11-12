Lucky Zodiac Signs: কৃপায় মেজাজে শনিদেব! আগামী ৮৮ দিন সৌভাগ্যের ফোয়ারা কুম্ভ সহ কোন কোন রাশির

Lucky Zodiac Signs: কৃপায় মেজাজে শনিদেব! আগামী ৮৮ দিন সৌভাগ্যের ফোয়ারা কুম্ভ সহ কোন কোন রাশির
শনিদেব আগামী ৮৮ দিন উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে থাকতে চলেছেন।
যখনই শনি রাশিচক্র বা নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করে, তখন এর একটি বড় প্রভাব পড়ে। কর্ম এবং ন্যায়ের দেবতা হিসাবে বিবেচিত শনি বর্তমানে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে ভ্রমণ করছেন এবং পরবর্তী ৮৮ দিন এখানে বসে থাকবেন। ফেব্রুয়ারিতে, শনি এই নক্ষত্র ছেড়ে রেবতী নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন। তবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কৃপা বর্ষণ করতে থাকবেন ৩ রাশিচক্র।
শনির গতিবিধিও এই সময়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ। শনি এখনও পশ্চাদমুখী অবস্থায় চলছে এবং ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এভাবেই থাকবে। এই সমস্ত কিছু মীন রাশিতে ঘটছে। দণ্ডনায়ক শনিদেবের নক্ষত্র গোচরে কারা লাকি দেখে নিন।
তুলা
পরবর্তী ৮৮ দিন তুলা রাশির জন্য খুব বিশেষ হতে চলেছে। শনির নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন এই রাশির লোকদের জন্য সবকিছু সঠিক পথে নিয়ে আসবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে চাকরি পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন তারা সুবিধা পাবেন। কোথাও থেকে ভাল অফার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী ৮৮ দিনের জন্য, কেবল ধৈর্য ধরুন এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম করুন। কিছু লোকের জন্য, পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকতে পারে। একই সময়ে, ব্যক্তিগত জীবনেও সবকিছু ঠিক থাকবে।
মকর
মকর রাশির জাতকদের জীবনে পরবর্তী 88 দিন খুব সৌভাগ্যের বলে প্রমাণিত হতে চলেছে। যদি চাকরিতে উত্থান-পতনের পরিস্থিতি দেখা দেয় তবে এখন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা হ্রাস পাবে। আপনি আপনার প্রতিভা দেখানোর সম্পূর্ণ সুযোগ পাবেন। সিনিয়রদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যাবে। চাকরিতে আপনার কাজের কারণে আপনি স্বীকৃতি পাবেন। আপনি যে কোনও জায়গা থেকে কিছু ভাল অফার পেতে পারেন। যাদের নিজস্ব ব্যবসা রয়েছে তারাও অনেক সুবিধা পাবেন। এই সময়ের মধ্যে, আপনি এমন কারও সাথে দেখা করতে পারেন যিনি ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়তা করতে পারেন।
কুম্ভ
এই রাশির জাতক-জাতিকারা আগামী ৮৮ দিনের মধ্যে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। এই সময়ে, স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়ারও সুযোগ থাকবে। শনিকে এখন অবিরাম দৌড়ানো এবং কঠোর পরিশ্রমের ফল দিতে দেখা যাবে। অনেক ক্ষেত্রেই ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। শনির সাড়েসাতির কারণে অসুবিধা কমবে না, তবে কিছু জিনিস ধীরে ধীরে ঠিক হতে দেখা যাবে। কাজ সম্পর্কিত যে কোনও বিষয়ে চাপ কম হবে। যদি কোনও কাজ গত কয়েক মাস ধরে আটকে থাকে তবে এটি গতি পাবে। যারা ব্যবসার সাথে যুক্ত তারাও শনির সহায়তায় বৃদ্ধি পাবেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More