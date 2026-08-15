কৃপা বর্ষণ করবেন স্বয়ং দণ্ডনায়ক শনিদেব! ৫ রাশিতে লাভের ফোয়ারা

কৃপা বর্ষণ করবেন স্বয়ং দণ্ডনায়ক শনিদেব! ৫ রাশিতে লাভের ফোয়ারা
বৃহস্পতির মীন রাশিতে বসে থাকা শনি শীঘ্রই নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান পরিবর্তন করতে চলেছে। শনির এই ট্রানজিটকে বিশেষ বলে মনে করা হয়। শনির গতিবিধির পরিবর্তনের কারণে কিছু রাশিচক্রের ভাগ্যও পরিবর্তিত হতে চলেছে।
যখনই শনি তার গতিবিধি পরিবর্তন করে, এটি সমস্ত রাশির চিহ্নকে প্রভাবিত করে। শনিকে শৃঙ্খলা, কর্ম এবং ন্যায়বিচারের উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এ কারণেই শনি গ্রহ কর্ম ও ন্যায়ের গ্রহ হিসাবে পরিচিত। শনির পরিবর্তিত গতিবিধি খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়। শনি ধীর গতিতে চলাচল করে।
বৃহস্পতির মীন রাশিতে বসে থাকা শনি শীঘ্রই নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান পরিবর্তন করতে চলেছে। এই সময়ে, শনি রেবতী নক্ষত্রের দ্বিতীয় অবস্থানে বসে আছেন। শীঘ্রই শনির গমন রেবতী নক্ষত্রের প্রথম পদে হবে। এই সময়ে শনি পশ্চাদমুখী। অতএব, তারা বিপরীত দিকে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় অবস্থান থেকে প্রথম ধাপে প্রবেশ করবে।
হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, প্রায় ৫ দিন পরে, ২০ আগস্ট, ২০২৬ সন্ধ্যা ৭:৪৫ মিনিট, শনি ট্রানজিট করবে। একাধিক রাশি পাবে লাভ।
মিথুন রাশির লোকদের জন্য কীভাবে হবে?
শনির নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান পরিবর্তন মিথুন রাশিচক্রের মানুষের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। পেশাগত জীবনে পদোন্নতির নতুন সুযোগ আসতে পারে। আইনি বিষয়গুলো সমাধান করা যেতে পারে। আপনি একটি লাভজনক চুক্তিও পেতে পারেন।
শনির নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান পরিবর্তন ধনু রাশির লোকদের জন্য কীভাবে হবে?
শনির নক্ষত্র গোচর ধনু রাশির জাতকদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। শিক্ষার্থীরা কিছু সুসংবাদ পেতে পারে। আপনি প্রতিটি কাজ পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে সম্পন্ন করবেন। ব্যবসায়ীদের কাজ প্রশংসিত হবে।
তুলা রাশির লোকদের জন্য শনির নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান পরিবর্তন কেমন হবে?
শনির নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন তুলা রাশির জন্য শুভ প্রমাণিত হতে পারে। আপনি ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হতে চলেছেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ থাকবে পড়াশোনার দিকে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।
বৃষ রাশির লোকদের জন্য শনির নক্ষত্রমণ্ডলের অবস্থান পরিবর্তন কেমন হবে?
শনির নক্ষত্রের অবস্থান পরিবর্তন বৃষ রাশির লোকদের জন্য সুসংবাদ আনতে পারে। জীবনে চলমান মানসিক চাপ কমবে। প্রেম জীবন ভালো থাকবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More