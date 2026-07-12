Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    Shanidev Vakri: ২৭ জুলাই থেকে বক্রী হচ্ছেন শনিদেব! মকর, কুম্ভ মীনে পড়বে প্রভাব, রইল জ্যোতিষমত

    শনিদেব বক্রী: ২৭ জুলাই, ২০২৬ থেকে, শনি মীন রাশিতে পশ্চাদমুখী হবে এবং ১১ ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত এই অবস্থা থাকবে। জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস অনুসারে, এই সময়ে মকর, কুম্ভ এবং মীন রাশির লোকদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়, কারণ শনির সাদে সতী এই তিনটি রাশিতে চলছে।

    Published on: Jul 12, 2026, 17:00:59 IST
    By Sritama Mitra, नई दिल्ली
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শনিকে কর্ম, ন্যায়বিচার এবং শৃঙ্খলার গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যখন শনি তার গতিবিধি পরিবর্তন করে, তখন এটি সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করে।

    ২৭ জুলাই থেকে বক্রী হচ্ছেন শনিদেব! মকর, কুম্ভ মীনে পড়বে প্রভাব, রইল জ্যোতিষমত
    ২৭ জুলাই থেকে বক্রী হচ্ছেন শনিদেব! মকর, কুম্ভ মীনে পড়বে প্রভাব, রইল জ্যোতিষমত

    এবার, শনি ২৭ জুলাই, ২০২৬ থেকে পশ্চাদমুখী হতে চলেছে। শনি প্রায় ১৩৮ দিনের জন্য পশ্চাদমুখী হবে এবং ১১ ডিসেম্বর, ২০২৬ এ ট্রানজিট হবে। এই সময়ে, শনি পশ্চাদমুখী গতির সাথে মীন রাশিতে ট্রানজিট করবে। জ্যোতিষীদের মতে, কিছু রাশিচক্রের চিহ্নগুলি এই সময়ের মধ্যে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। এ সময় মকর রাশি, কুম্ভ ও মীন রাশির মানুষের ওপর চলছে শনির সাড়াসেতী।

    জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্বাস অনুসারে, যখন কোনও গ্রহ পশ্চাদমুখী হয়, তখন তার প্রভাব আরও বেশি অনুভূত হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে, রাশিচক্র চিহ্নগুলি যা ইতিমধ্যে শনির প্রভাবের অধীনে রয়েছে তাদের এই সময়ে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যাইহোক, এর অর্থ এই নয় যে প্রতিটি ব্যক্তি কেবল নেতিবাচক ফলাফল পাবে। যে কোনও ব্যক্তির ফল তার পুরো জন্ম চার্ট এবং গ্রহগুলির অবস্থানের উপরও নির্ভর করে।

    মকর

    মকর রাশির জাতকদের চাকরি ও ব্যবসায় তাড়াহুড়ো করা এড়ানো উচিত। যেকোনো বড় সিদ্ধান্ত সাবধানে নিন। অর্থের বিষয়ে অবহেলা ক্ষতির কারণ হতে পারে।

    কুম্ভ

    কুম্ভ রাশির জাতকদের কাজের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরতে হবে। কর্মক্ষেত্রে এবং পরিবারে অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন। আপনার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা এবং বুদ্ধিমানের সাথে বিনিয়োগ করা ভাল।

    মীন

    মীন রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। কাজের চাপ বাড়তে পারে এবং কিছু পরিকল্পনা বিলম্বিত হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে কাজ করা এবং চিন্তা না করে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলাই ভাল।

    জ্যোতিষীরা বলছেন, শনিই একমাত্র গ্রহ নয় যে কষ্ট দেয়। শনি একজন ব্যক্তিকে তার কর্ম অনুযায়ী ফল দেয়। অতএব, পশ্চাদমুখী শনির সময়, শৃঙ্খলা, কঠোর পরিশ্রম এবং সৎ পরিশ্রমও ভাল ফলাফল পেতে পারে। এ সময় তাড়াহুড়ো এড়ানো, দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা এবং ধৈর্য ধরে রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Shanidev Vakri: ২৭ জুলাই থেকে বক্রী হচ্ছেন শনিদেব! মকর, কুম্ভ মীনে পড়বে প্রভাব, রইল জ্যোতিষমত

    Choose sun sign to read horoscope

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes