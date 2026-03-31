Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    এপ্রিলেই শনি দেবের কৃপায় ৫ রাশির জীবনে আসবে শুভ সময়! হবে টাকার বৃষ্টি

    ২০২৬ সালের ১৩ মার্চ শনি মীন রাশিতে অস্ত গিয়েছিল এবং প্রায় এক মাস অন্তগামী অবস্থায় থাকার পর ২২ এপ্রিল উদিত হবে। শনির উদয় নির্দিষ্ট কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ হতে পারে।

    Published on: Mar 31, 2026 3:37 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিকে অন্যতম শক্তিশালী গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শনি প্রায় প্রতি আড়াই বছরে রাশি পরিবর্তন করে। শনির পূর্ণ রাশিচক্র সম্পন্ন করতে প্রায় ৩০ বছর সময় লাগে। এই কারণেই শনির প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই বছর শনির অবস্থান সম্পর্কে বলতে গেলে, এটি মীন রাশিতে অস্তগামী অবস্থায় রয়েছে।

    দৃক পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, ২২ এপ্রিল, বুধবার ভোর ৪টা বেজে ৪৯ মিনিটে মীন রাশিতে শনি উদিত হবে। প্রায় ৪০ দিন স্থির থাকার পর, শনির এই উদয় অনেক রাশির জন্য উপকারী হতে পারে।

    বৃষ রাশি

    এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শনির উদয় শুভ হতে পারে। এই রাশির একাদশ ঘরে শনি উদিত হবে। এর ফলে, বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের বহুদিনের লালিত ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। বন্ধুদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। জীবনে সুখ আসতে পারে।

    মিথুন রাশি

    এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্মকুণ্ডলীতে শনি দশম ঘরে উদিত হবে। ফলস্বরূপ, এই রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল লাভ করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রের সমস্যার অবসান হতে পারে। নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। আপনি আপনার পিতার কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। এছাড়াও, আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে।

    সিংহ রাশি

    শনির উদয় সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্যও উপকারী হতে পারে। এই রাশির অষ্টম ঘরে শনি উদিত হবে। ফলস্বরূপ, এই রাশির জাতক-জাতিকাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। চলমান পারিবারিক সমস্যার অবসান ঘটতে পারে।

    বৃশ্চিক রাশি

    এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শনির উদয় অনেক ক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনতে পারে। শনি এই রাশির পঞ্চম ঘরে উদিত হবে, যা এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনতে পারে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সন্তান সংক্রান্ত চলমান সমস্যার সমাধান হতে পারে। আয় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে।

    মকর রাশি

    এই রাশির জাতক-জাতিকাদের প্রতি ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন থাকতে পারে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হতে পারে এবং সম্পদ বৃদ্ধি পেতে পারে। সাহসও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজ বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার জন্য উল্লেখযোগ্য সুবিধা বয়ে আনতে পারে।

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes