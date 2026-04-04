মীন রাশিতে শনি দেবের উদয়, ২০২৬ সালে এই ৫ রাশির জীবনে শুরু হতে চলেছে 'গোল্ডেন টাইম'! আপনার রাশি তালিকায় আছে কি না, জানুন

মীন রাশিতে শনি দেবের উদয়, ২০২৬ সালে এই ৫ রাশির জীবনে শুরু হতে চলেছে 'গোল্ডেন টাইম'! আপনার রাশি তালিকায় আছে কি না, জানুন
২০২৬ সালের এপ্রিলে শনি দেব পুনরায় মীন রাশিতে উদিত হতে চলেছেন।
২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে জ্যোতিষশাস্ত্রের আকাশে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। গ্রহমণ্ডলীর বিচারক এবং কর্মফল দাতা হিসেবে পরিচিত 'শনি দেব' তাঁর দহন অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে উদিত হতে চলেছেন।
জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি দেবকে সবথেকে ধীর গতির এবং প্রভাবশালী গ্রহ মনে করা হয়। শনি যখন সূর্যের খুব কাছে চলে যান, তখন তিনি তাঁর প্রভাব হারিয়ে ফেলেন, যাকে জ্যোতিষীয় ভাষায় 'অস্ত' হওয়া বলা হয়। কিন্তু ২০২৬ সালের এপ্রিলে শনি দেব পুনরায় মীন রাশিতে উদিত হতে চলেছেন। শনির এই উদয় হওয়ার অর্থ হলো তিনি আবারও তাঁর পূর্ণ শক্তি ফিরে পাচ্ছেন। এর ফলে সাধারণ মানুষের কর্মজীবন, আর্থিক অবস্থা এবং সামাজিক সম্মানে বড় ধরণের পরিবর্তন আসবে।
শনির উদয় হওয়ার জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
শনি দেব যখন উদিত হন, তখন তিনি জাতককে তাঁর কর্ম অনুযায়ী ফল দিতে শুরু করেন। যারা কঠোর পরিশ্রমী এবং সৎ, তাদের জন্য শনির উদয় হওয়া আশীর্বাদের মতো। বিশেষ করে যারা শনির সাড়ে সাতি বা ধাইয়ার কবলে আছেন, তাদের কষ্টের তীব্রতা এই সময় কিছুটা লাঘব হতে পারে। মীন রাশিতে শনির এই নতুন পথচলা ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসার সংকেত দিচ্ছে।
সৌভাগ্যের শিখরে যে ৫ রাশি:
১. বৃষ রাশি (Taurus):
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য শনির উদয় হওয়া অত্যন্ত শুভ। আপনার আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে। যারা দীর্ঘ সময় ধরে ঋণগ্রস্ত ছিলেন, তারা সেই ঋণ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার পদোন্নতির যোগ রয়েছে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।
২. মিথুন রাশি (Gemini):
মিথুন রাশির জাতকদের দশম ঘরে শনির প্রভাব থাকবে। এর ফলে ক্যারিয়ারে স্থায়িত্ব আসবে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করতে চাইছেন বা বড় কোনো বিনিয়োগ করতে চাইছেন, তাদের জন্য এটি শ্রেষ্ঠ সময়। ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থনে আপনার অমীমাংসিত কাজগুলো দ্রুত শেষ হবে।
৩. তুলা রাশি (Libra):
তুলা রাশির ষষ্ঠ ঘরে শনির উদয় হওয়ার ফলে আপনি শত্রুদের ওপর জয়লাভ করবেন। আইনি কোনো ঝামেলায় ফেঁসে থাকলে তার রায় আপনার পক্ষে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যগত সমস্যার উন্নতি হবে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করবেন।
৪. ধনু রাশি (Sagittarius):
ধনু রাশির চতুর্থ ঘরে শনি উদিত হওয়ায় পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি পাবে। নতুন কোনো স্থাবর সম্পত্তি বা যানবাহন কেনার পরিকল্পনা সফল হতে পারে। যারা বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা বা কাজ করতে চাইছেন, তাদের জন্য এই সময়টি অনুকূল সুযোগ নিয়ে আসবে।
৫. কুম্ভ রাশি (Aquarius):
যেহেতু শনি আপনার রাশির অধিপতি, তাই তাঁর উদয় হওয়া আপনার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। আপনার দ্বিতীয় ঘরে শনির অবস্থান থাকায় সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বাড়বে। তবে কথার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা জরুরি যাতে পারিবারিক সম্পর্কের ওপর কোনো প্রভাব না পড়ে।
শনি দেবের অশুভ প্রভাব এড়াতে কিছু টিপস:
যাঁদের কুণ্ডলীতে শনি বর্তমানে প্রতিকূল অবস্থানে আছেন, তাঁরা শনি উদয় হওয়ার শুভ ফল পেতে নিচের নিয়মগুলো পালন করতে পারেন:
- শনিবার দীপদান: প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় অশ্বত্থ গাছের তলায় সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালান।
- শনি চালিসা পাঠ: নিয়মিত শনি চালিসা পাঠ করলে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।
- অসহায়কে সাহায্য: শনি দেব অসহায় ও দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করলে সবথেকে বেশি খুশি হন। সম্ভব হলে কালো কম্বল বা অন্ন দান করুন।
গ্রহের অবস্থান পরিবর্তন আমাদের জীবনের নতুন নতুন সুযোগ ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে। ২০২৬ সালের এপ্রিলে শনি দেবের উদয় হওয়া অনেক জাতকের জীবনের অন্ধকার দূর করে আলোর দিশা দেখাবে। সততা এবং পরিশ্রমের সাথে এগিয়ে চললে শনি দেবের কৃপা আপনার ওপর অবশ্যই বজায় থাকবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More