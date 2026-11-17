Shani Nakshatra Gochar: শনিদেবের নক্ষত্র গোচরে বৃষ সহ একঝাঁক রাশির কপাল খুলতে চলেছে! লাকির লিস্ট লম্বা
শনি নক্ষত্র ট্রানজিট ২০২৬: শনি কিছু সময় উত্তর ভদ্রপদ নক্ষত্রে থাকবে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানুন কোন ৪টি রাশি এই পরিবর্তন থেকে উপকৃত হবে।
শনির জন্য ট্রানজিট শনি রাশিফল শনি নক্ষত্র ট্রানজিট: শনি বর্তমানে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে রয়েছে। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, এই নক্ষত্রের গ্রহ শাসক হলেন শনি দেব নিজেই। শনি, এই নক্ষত্রে ৯ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭:৩০টায় গিয়েছেন শনিদেব। আজও সেখানে রয়েছে। শনি আগামী ৮৩ দিন এই নক্ষত্রে থাকবে। এরপর শনি রেবতী নক্ষত্রে প্রস্থান করবে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় জির মতে, শনি তার নিজস্ব নক্ষত্রে থাকাকালীন মোট চারটি রাশিচক্রের জন্য বড় সুবিধা নিয়ে আসবে।
বৃষ: পণ্ডিতজির মতে, শনি উত্তর ভদ্রপদে থাকায়, বৃষ তাদের ক্যারিয়ারে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ নিয়ে সমস্যায় আছেন তারা স্বস্তি পেতে পারেন। এখন পর্যন্ত করা কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়িক বিষয়ে, পুরনো পরিচিতদের থেকে লাভের আশা রয়েছে। কিছু স্থগিত কাজ আবার শুরু হতে পারে। এদিকে, আর্থিক পরিস্থিতিও উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
তুলা: তুলা রাশির বাসিন্দারা শনির ট্রানজিটের কারণে আগামী ৮৩ দিন তাদের ক্যারিয়ার এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। কর্মরতরা কোনো প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা প্রদর্শনের পূর্ণ সুযোগ পাবেন। কয়েক মাস ধরে অপেক্ষমাণ কাজগুলো এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। যদি আপনি চাকরি পরিবর্তন করতে চান, তবে এর মধ্যে একটি ভালো প্রস্তাব পেতে পারেন। আপনার বর্তমান চাকরিতে পদোন্নতির সুযোগ থাকতে পারে। ব্যবসায় জড়িত ব্যক্তিরা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। বাড়ির পরিবেশ আগের চেয়ে ভালো হবে। শনির ট্রানজিটের প্রভাব প্রতিটি রাশির উপর পরিবর্তিত হবে। তাহলে, জানুন এই পরিবর্তন আপনার উপর কী প্রভাব ফেলবে। পণ্ডিতজির সঙ্গে একটি বিনামূল্যের চ্যাটে জানুন এই ট্রানজিট আপনার রাশিচক্রের উপর কী প্রভাব ফেলবে।
মকর : শনি তার নিজস্ব নক্ষত্রে উপস্থিতি মকর রাশির বাসিন্দাদের জন্য ভালো সুবিধা নিয়ে আসতে পারে। কাজের সময় যে কোনো বাধা ছিল তা ধীরে ধীরে দূর হচ্ছে বলে মনে হবে। কাজের মূল্য কাজের মধ্যে থাকবে। কাজের প্রশংসা করা হবে। এই যাত্রার সময় বয়স্করাও নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। এটি ক্যারিয়ারে উন্নতির অনেক সুযোগ নিয়ে আসবে। ব্যবসায়ীরা এখন পুরনো চুক্তি থেকে উপকৃত হতে পারেন। আপনি এমন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে পারেন যিনি ভবিষ্যতে আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। ক্যারিয়ার এবং অর্থের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য স্বস্তি পেতে পারেন।
কুম্ভ : পণ্ডিতজির মতে, শনির এই নক্ষত্র ট্রানজিট ধীরে ধীরে কুম্ভ রাশির বাসিন্দাদের জন্য স্বস্তি নিয়ে আসবে। আগামী ৮৩ দিন এই রাশির মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শনির সাড়েসাতির শেষ পর্যায় বর্তমানে এই রাশির জন্য চলছে, তবে এর পরেও কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন অবশ্যই দেখা যাবে। বেতনভুক্ত ব্যক্তিরা এখন তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে দেখা যাবে। ব্যবসায়ীরা এখন দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা শুরু করার সুযোগ পেতে পারেন। আগামী সময়ে, পরিস্থিতি আগের তুলনায় উন্নত হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More