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    Lucky Zodiac Signs: শনি, গুরু, রাহু, কেতুর কৃপা বর্ষণ! আসন্ন ৬ মাসে সৌভাগ্যের ফোয়ারা ৩ রাশিতে

    Shanidev Rashifal: আগামী ৬ মাসের মধ্যে অনেক গ্রহের গতিবিধি পরিবর্তন হতে চলেছে। কিছু গ্রহও এই সময়ে ট্রানজিট করবে, যা খুব ধীর গতিতে পরিবর্তন করে। কিছু রাশিচক্রের জীবনে চমকপ্রদ পরিবর্তন আসতে পারে।

    Published on: Jun 16, 2026 10:38 AM IST
    By Sritama Mitra
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    Shanidev Rashifal 2026: গ্রহের গতিবিধির প্রভাব প্রেম, ক্যারিয়ার, অর্থ এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। যখনই কোনও গ্রহের রাশিচক্রের পরিবর্তন ঘটে, এটি তার সাথে নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয় ফলাফল নিয়ে আসে। বর্তমানে জুন মাস। আগামী ৬ মাসের মধ্যে অনেক গ্রহের গতিবিধি পরিবর্তন হতে চলেছে। কিছু গ্রহও এই সময়ে ট্রানজিট করবে, যা খুব ধীর গতিতে পরিবর্তন করে।

    আসন্ন 6 মাসের মধ্যে, শনি, বৃহস্পতি, রাহু, কেতু একটি বড় প্রভাব ফেলবে, এই 3 টি রাশির জীবন রাজার মতো হবে।
    আসন্ন 6 মাসের মধ্যে, শনি, বৃহস্পতি, রাহু, কেতু একটি বড় প্রভাব ফেলবে, এই 3 টি রাশির জীবন রাজার মতো হবে।

    হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ২৭ জুলাই, শনি ১৩৮ দিনের জন্য পশ্চাদমুখী হয়ে যাবে। বৃহস্পতি বর্তমানে কর্কট রাশিতে রয়েছেন, ৩১ অক্টোবর সিংহ রাশিতে যাবেন। কেতু ৫ ডিসেম্বর কর্কট রাশিতে চলে যাবেন, অন্যদিকে রাহুও একই দিনে মকর রাশিতে প্রবেশ করবেন। এই পরিস্থিতিতে, আসন্ন ৬ মাস কিছু রাশিচক্রের জন্য দুর্দান্ত প্রমাণিত হতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক ডিসেম্বর পর্যন্ত আগামী ৬ মাসে শনি, বৃহস্পতি, রাহু, কেতুর মতো কোন রাশিচক্র হবে, এই ৩ টি রাশির জীবন।

    মিথুন রাশির জন্য পরবর্তী ৬ মাসের মতো হবে?

    আসন্ন ৬ মাসের মধ্যে, শনি, বৃহস্পতি, রাহু, কেতুর ট্রানজিট মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সুসংবাদ আনতে পারে। আপনি আপনার ভাগ্য থেকে প্রচুর সমর্থন পাবেন। আপনি একটি নতুন সুযোগ পেতে পারেন। আপনি আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবেন। অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী ও স্থিতিশীল থাকবে। ব্যবসায়ীরা অনেক ভালো বিনিয়োগকারী পেতে পারেন।

    কন্যা রাশির জন্য পরবর্তী ৬ মাস কেমন হবে?

    কন্যা রাশির লোকদের জন্য, আগামী ৬ মাসে শনি, বৃহস্পতি, রাহু, কেতুর ট্রানজিট সুসংবাদ আনতে পারে। আপনি সন্তানদের সাথে সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনি আপনার বন্ধুদের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পাবেন। আপনি আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন।

    মকর রাশির জাতকদের জন্য পরবর্তী ৬ মাস কেমন হবে?

    আসন্ন ৬ মাসে, শনি, বৃহস্পতি, রাহু, কেতুর ট্রানজিট মকর রাশির মানুষের জন্য সুসংবাদ আনতে পারে। সাফল্য পেতে আপনাকে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হবে না। সন্তানের সুখ পাবেন। আপনি প্রতিটি কাজ পূর্ণ প্রচেষ্টার সাথে সম্পন্ন করবেন। পড়াশোনায় মনোনিবেশ করার জন্য শিক্ষার্থীদের আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। আপনার ইতিবাচকতা জীবনে থাকবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Lucky Zodiac Signs: শনি, গুরু, রাহু, কেতুর কৃপা বর্ষণ! আসন্ন ৬ মাসে সৌভাগ্যের ফোয়ারা ৩ রাশিতে

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