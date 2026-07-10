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    Shanidev Drishti on Mangal:মঙ্গলে শনিদেবের বিশেষ দৃষ্টি! ২ অগস্ট পর্যন্ত সমৃদ্ধি বহু রাশির ভাগ্যে

    শনির তৃতীয় বিশেষ দিকটি ২০ জুন থেকে ২ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত মঙ্গল গ্রহে থাকবে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই সময়ে বৃষ, কন্যা, মকর এবং কুম্ভ রাশির লোকেরা চাকরি, ব্যবসা এবং আর্থিক বিষয়ে নতুন সুযোগ পেতে পারেন।  

    Published on: Jul 10, 2026, 16:00:15 IST
    By Sritama Mitra
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    জুলাই মাসে শনিদেব এবং মঙ্গলের গতিবিধি সম্পর্কে জ্যোতিষশাস্ত্রে একটি আলোচনা রয়েছে। এই সময়ে, দণ্ডনায়ক শনিদেব মীন রাশিতে রয়েছেন, যখন মঙ্গল, বৃষ রাশিতে ভ্রমণ করছে। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনির তৃতীয়, সপ্তম ও দশম দিককে বিশেষ বলে মনে করা হয়। বৃষ রাশি মীন রাশি থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এই কারণেই শনির তৃতীয় বিশেষ দিকটি মঙ্গল গ্রহে পড়ছে। এই পরিস্থিতি ২০ জুন থেকে শুরু হয়েছে এবং ২ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে।

    শনি মঙ্গল দৃষ্টি 2026: মঙ্গলে শনির বিশেষ দৃষ্টি, এই 4 টি রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হতে পারে
    শনি মঙ্গল দৃষ্টি 2026: মঙ্গলে শনির বিশেষ দৃষ্টি, এই 4 টি রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হতে পারে

    জ্যোতিষশাস্ত্রে, মঙ্গলকে সাহস, চাকরি, জমি, ব্যবসা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একই সময়ে, শনি কঠোর পরিশ্রম, দায়িত্ব এবং কর্মের কারক। যখন শনির দৃষ্টি মঙ্গল গ্রহে পড়ে, তখন অনেকে কাজ, চাকরি এবং অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে পরিবর্তন দেখতে পারেন। কিছু লোক কঠোর পরিশ্রমের ভাল ফলাফল পেতে পারে, আবার কিছু জাতক জাতিকাকে তাড়াহুড়ো এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

    বৃষ

    এই সময়টি বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। মঙ্গল এই রাশিতে রয়েছে, তাই আপনি চাকরি বা ব্যবসা সম্পর্কিত কিছু নতুন সুযোগ পেতে পারেন। স্থগিত কাজ এগিয়ে যেতে পারে। তবে কোনও বড় সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন।

    কন্যা

    কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা কাজের ক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে কোনও ভাল সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন তবে এই সময়ে ইতিবাচক সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করা ভাল হবে।

    মকর রাশি

    এই সময়টি মকর রাশির জন্যও সঠিক বলে মনে করা যেতে পারে। কঠোর পরিশ্রমের প্রভাব দেখা যায় কাজের মধ্যে। যারা কাজ করছেন তারা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পেতে পারেন। যারা ব্যবসা করছেন তারাও পুরানো কাজ থেকে উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

    কুম্ভ রাশি

    কুম্ভ রাশির মানুষের জন্য নতুন সূচনার লক্ষণ রয়েছে। যারা ক্যারিয়ার পরিবর্তন করার কথা ভাবছেন তারা একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন। এটি আটকে থাকা অর্থ ফেরতের বা আয় বাড়ানোর পথও খুলে দিতে পারে। তবে যেকোনও ধরনের বিনিয়োগ ভেবেচিন্তে করাই ভালো।

    জ্যোতিষ টিপস:-

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, এই সময়ে রাগ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। চিন্তা ভাবনা না করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। কাজে অসাবধান হবেন না এবং কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যান। শনিবার, অভাবী লোকদের সাহায্য করা এবং হনুমানজি বা শনি দেবের পূজা করা শুভ বলে মনে করা হয়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Shanidev Drishti On Mangal:মঙ্গলে শনিদেবের বিশেষ দৃষ্টি! ২ অগস্ট পর্যন্ত সমৃদ্ধি বহু রাশির ভাগ্যে

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