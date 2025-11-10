Edit Profile
    দণ্ডনায়ক শনিদেবের কৃপায় ২৮ নভেম্বর থেকে কপাল খুলবে কর্কট সহ বহু রাশির

    ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ এ, শনিদেব তাঁর পশ্চাদমুখী চলন ছেড়ে সোজা পথে হাঁটবেন। এই পরিবর্তনের সাথে, কর্ম, ন্যায় এবং পরিণতির দেবতা শনি আবার তাঁর পূর্ণ শক্তিতে সক্রিয় হবে।

    Published on: Nov 10, 2025 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    শনিদেবকে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেবতা বলে মনে করা হয়। আর শনিদেবের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন রাশির জাতক জাতিকার ভাগ্য।

    শনিদেবের কৃপায় আজ ভাগ্য ফিরবে কাদের?
    

    

    এই পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিটি রাশিচক্রের উপর দেখা যাবে, তবে কিছু রাশির জন্য এই সময়টি জীবনে স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি এবং স্বস্তি আনবে। শনি যখন সোজা পথে থাকে, তখন কিছু রাশিচক্রের জীবন রাজার মতো হয়ে ওঠে।

    জেনে নেওয়া যাক, শনির মার্গী পথের কারণে কোন রাশিচক্রের ভাগ্যে চমক আসবে ।

    কর্কট: এখন কর্কট রাশির জন্য সময় বদলতে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে যে কাজ আটকে ছিল, এখন তা দ্রুত সম্পূর্ণ হবে। চাকুরীজীবীরা পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ পেতে পারেন। বিদেশ ভ্রমণ বা বিনিয়োগ থেকেও লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন বাড়ি, গাড়ি বা মূল্যবান জিনিসপত্র কেনার সুযোগ থাকতে পারে। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করলে মন হালকা হবে।

    ( Weekly Horoscope 10 to 16 November 2025: ১০ থেকে ১৬ নভেম্বর মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? রইল সাপ্তাহিক রাশিফল)

    সিংহ রাশি: সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারা এই কাকতালীয়ভাবে পরিবার ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বস্তি পাবেন। ভাইবোনদের মধ্যে পুরনো মতপার্থক্য শেষ হবে। পৈতৃক সম্পত্তি উপকারী হতে পারে। যেসব নারী শিশুকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, তাদের জন্য রয়েছে সুখবর। পরিবারে সুখ ও সম্প্রীতির পরিবেশ থাকবে। আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন তবে তার ফিরে আসার ভাল সম্ভাবনা রয়েছে।

    বৃশ্চিক রাশি: বৃশ্চিক রাশিচক্রের জন্য এটি একটি সময়। আত্মবিশ্বাস ও আকর্ষণ দুটোই বাড়বে। চাকরি বা ব্যবসায় নতুন উচ্চতা পাওয়া যাবে। লোকেরা আপনার ব্যক্তিত্ব এবং কাজ লক্ষ্য করবে। পরিবারে বিশেষ করে সন্তানের পক্ষ থেকে কিছু সুসংবাদ থাকবে। কোনো ধর্মীয় সফর বা বড় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

    কুম্ভ: এই যোগব্যায়াম কুম্ভ রাশির মানুষের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। মন হালকা হবে। মন শান্ত থাকবে। কাজের ক্ষেত্রে বড় সুযোগ আসতে পারে এবং স্থগিত কাজ শেষ হবে। বিদেশের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও উপকৃত হতে পারেন। পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবন শান্তিপূর্ণ হবে। ইচ্ছা পূরণের লক্ষণ রয়েছে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই জেনারেটেড। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/দণ্ডনায়ক শনিদেবের কৃপায় ২৮ নভেম্বর থেকে কপাল খুলবে কর্কট সহ বহু রাশির

