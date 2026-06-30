Shanidev Nakshatra Gochar: দণ্ডনায়ক শনিদেবের নক্ষত্র গোচর জুলাইয়ে! সাড়েসাতিতে থাকা ৩ রাশির তুমুল লাভ, কী কী প্রাপ্তি?

Shanidev Nakshatra Gochar: দণ্ডনায়ক শনিদেবের নক্ষত্র গোচর জুলাইয়ে! সাড়েসাতিতে থাকা ৩ রাশির তুমুল লাভ, কী কী প্রাপ্তি?
শনির নক্ষত্র পরিবর্তনের সাথে জুলাই শুরু হচ্ছে। জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস অনুসারে, শনিকে কর্ম এবং ন্যায়ের গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই পরিস্থিতিতে, যখনই শনির নক্ষত্র পরিবর্তিত হয়, তার প্রভাব সমস্ত ১২ টি রাশির উপর দেখা যায়।
শনির নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে জুলাই। এবার, ২ জুলাই, ২০২৬ এ, শনি রেবতী নক্ষত্রে প্রবেশ করতে চলেছেন। জ্যোতিষী পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, রেবতী নক্ষত্রে আসার পরে শনির প্রভাব আগের চেয়ে কিছুটা নরম হতে পারে। এমতাবস্থায় যারা শনিদেবের সাড়েসাতির মধ্যে রয়েছেন, তাঁরা এই মাসে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন যে রেবতী নক্ষত্রকে শান্ত প্রকৃতির সাথে একটি শুভ এবং শান্ত নক্ষত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই নক্ষত্রে আসার পর অনেকের আটকে থাকা কাজ এগিয়ে যেতে পারে এবং দীর্ঘদিনের ঝামেলা ধীরে ধীরে কমতে পারে। অতএব, জুলাই মাস কিছু রাশিচক্রের জন্য স্বস্তি আনতে পারে।
মেষ
মেষ বর্তমানে শনির সাড়েসাতিতে প্রথম পর্বে রয়েছে। জুলাইয়ে কাজের পরিবেশ ভালো হতে পারে। যারা চাকরি করেন তারা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায় ধীরে ধীরে উন্নতির লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘদিন কোনও কাজে যদি আটকে থাকে, তাহলে সেতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। মানসিক চাপও আগের চেয়ে কম বোধ করতে পারে। তবে তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলা এবং আপনার কাজের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।
কুম্ভ
জুলাই কুম্ভের জন্য স্বস্তির মাস হতে পারে। বর্তমানে চলছে সাড়েসাতির শেষ পর্ব। এমন পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। পুরনো আটকে থাকা কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি চাকরি এবং ব্যবসায় কঠোর পরিশ্রমের সুবিধা পেতে পারেন। পরিবারের পক্ষ থেকেও সহযোগিতা পাবেন। যদি কিছু সময়ের জন্য কোনও বিষয় নিয়ে উদ্বেগ থাকত, তাহলে তাতেও স্বস্তি পাওয়া যেতে পারে। তবুও, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হবে।
মীন
মীন রাশিতে সাড়েসাতির দ্বিতীয় পর্ব চলছে। এ সময় দায়িত্ব থেকে যাবে, তবে জুলাই মাসে মানসিক চাপ আগের চেয়ে কিছুটা কম হতে পারে। কাজের চাপ থাকবে, তবে আপনি এটি পরিচালনা করতে সহজ বোধ করবেন। যারা কাজ করছেন তারা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পেতে পারেন। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সময় আগের চেয়ে ভাল হওয়ার লক্ষণও রয়েছে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে এবং মনের মধ্যে ইতিবাচকতা বাড়তে পারে।
কী মনে রাখতে হবে?
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় বলেছেন যে শনি কখনই কোনও কারণ ছাড়া শুভ বা অশুভ ফলাফল দেয় না। তাদের প্রভাব সর্বদা ব্যক্তির কর্মের উপর ভিত্তি করে। তাই জুলাইয়ে স্বস্তির লক্ষণ দেখা গেলে তার মানে এই নয় যে, কঠোর পরিশ্রম পরিত্যাগ করতে হবে। যারা সততা, শৃঙ্খলা ও ধৈর্য বজায় রাখেন তারাই শনির পূর্ণ সমর্থন পান। তাই সারা মাস ধরে আপনার কাজের দিকে মনোনিবেশ করুন, সময়মতো দায়িত্ব সম্পূর্ণ করুন এবং ভুল পথ এড়িয়ে চলুন। এটি শনির কৃপা পাওয়ার সর্বোত্তম উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More