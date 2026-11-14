মকর সহ ৩ রাশির ভাগ্য ঘুরিয়ে দেবেন স্বয়ং শনিদেব! ৮৬ দিন ধরে লাকি কারা?

মকর সহ ৩ রাশির ভাগ্য ঘুরিয়ে দেবেন স্বয়ং শনিদেব! ৮৬ দিন ধরে লাকি কারা?
আগামী ৮৬ দিন একটিই নক্ষত্রপুঞ্জে শনিদেব। তার ফলে বহু রাশি লাকি হবে।
শনির নক্ষত্র বা রাশি পরিবর্তন প্রতিটি রাশির উপর গভীর প্রভাব ফেলে। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিকে কর্মের ফলের দেবতা হিসাবে দেখা হয়। শনিকেও ধার্মিক বলে মনে করা হয়। আজকাল শনি উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে ভ্রমণ করছেন এবং আগামী ৮৬ দিন তিনি সেখানেই থাকতে চলেছেন। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় জির মতে, শনির এই পরিবর্তিত গতিবিধি তুলা, মকর এবং কুম্ভের জাতকদের উপকার করবে। কারা সুফল পাবেন, দেখে নিন।
তুলা
তুলা রাশির রাশির উপর শনির নক্ষত্র ট্রানজিটের প্রভাব তুলা রাশির জাতক জাতিকারা দেখতে পাবেন। আগামী কয়েক দিন খুব সহায়ক হতে চলেছে। যদি কোনও কারণে চাকরি পরিবর্তনের ইচ্ছা থাকে তবে তা পূরণ হবে। কোথাও থেকে কিছু ভাল সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। কোনও সিদ্ধান্তে কোনও ধরণের তাড়াহুড়ো দেখাবেন না। এছাড়াও, আপনার ব্যয় এবং সঞ্চয়ের মধ্যে সঠিক ট্র্যাক রাখুন এবং এর ভারসাম্য নষ্ট না করার চেষ্টা করুন।
মকর
মকর রাশির উপর শনির অনুগ্রহ দেখা যাবে। যদি চাকরিতে কোনও ধরণের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে থাকে তবে এখন সবকিছু নিষ্পত্তি হতে দেখা যাবে। আপনাকে কেবল আপনার কঠোর পরিশ্রমের অংশটি করতে হবে। যদি সিনিয়ররা কাজে গাইড করেন তবে প্রতিভা দেখানোর একটি ভাল সুযোগও থাকবে। আপনি যে কোনও জায়গা থেকে একটি নতুন অফারও পেতে পারেন। ব্যবসায়ের পুরানো পরিকল্পনায় আবার কাজ শুরু হতে পারে, যা ভবিষ্যতেও অনেক সুবিধা দেবে।
কুম্ভ
আগামী কয়েক দিনের জন্য স্বস্তি পেতে চলেছে। যে কঠোর পরিশ্রম করা হয়েছে তা এখন পুরস্কৃত হবে। এই মুহুর্তে, কুম্ভ রাশি শনির সাদেশতীর শেষ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তাই অসুবিধাগুলি এখনও থাকবে, যদিও এই সময়ে অসুবিধাগুলি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে দেখা যাবে। যদি কাজে কোনও ধরণের চাপ থাকে বা আরও কাজ থাকে তবে জিনিসগুলি ঠিক হতে দেখা যাবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More