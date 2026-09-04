Shanidev Rashifal: দণ্ডনায়ক শনিদেব নক্ষত্র পাল্টাতে চলেছেন! ২০২৬ দুর্গাপুজোর ঠিক আগে লাকি ৪ রাশি

Shanidev Rashifal: দণ্ডনায়ক শনিদেব নক্ষত্র পাল্টাতে চলেছেন! ২০২৬ দুর্গাপুজোর ঠিক আগে লাকি ৪ রাশি
৯ অক্টোবর, শনি তার নিজস্ব নক্ষত্রপুঞ্জে যেতে চলেছে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়জির মতে, এই পরিবর্তনটি মোট ৪ টি রাশির উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে চলেছে। এই চারটি রাশিচক্র কী জানেন?
শনিদেব, বর্তমানে রেবতী নক্ষত্রের প্রথম অবস্থানে বসে আছেন। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিকে কর্ম ও ন্যায়ের দেবতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যখনই শনি তার গতি পরিবর্তন করে, এটি প্রতিটি রাশির রাশিকে আলাদাভাবে প্রভাবিত করে। শনি, ৯ অক্টোবর পর্যন্ত একই নক্ষত্রপুঞ্জে থাকবে। এই দিন, শনি আবার তার নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করবে এবং উত্তরা ভাদ্রপদে পৌঁছাবে। এটি শনির সাথে যুক্ত একটি নক্ষত্র, তাই বহু রাশিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, মোট ৪টি রাশি ৩৫ দিন পরে শনির এই নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তনের সুবিধা পেতে চলেছে। তাদের বিশদ জানুন। দুর্গাপুজো ১৭ অক্টোবর থেকে শুরু। আর এই ৪ রাশি ৯ অক্টোবরের পর থেকেই ভালো সময়ের মুখ দেখবে। লাকির লিস্ট দেখে নিন।
বৃষ
শনির নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন বৃষ রাশির লোকদের জন্য শুভ প্রমাণিত হবে। এই সময়ের মধ্যে দীর্ঘ ঝুলন্ত কাজ শেষ হবে। যারা চাকরি করেন তারা তাদের কঠোর পরিশ্রমের ভাল ফলাফল পেতে পারেন এবং অফিসে কাজও প্রশংসিত হবেন। ব্যবসায়ীরা নতুন সুযোগ পাবেন। এমন পরিস্থিতিতে আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। আপনি যদি কোনও পুরানো কাজে ক্রমাগত কঠোর পরিশ্রম করে থাকেন তবে এখন আপনি ভাল ফলাফল দেখতে পাবেন। সামগ্রিকভাবে, ৯ অক্টোবরের পরের সময়টি ভাল হবে।
কন্যা
শনির নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন অনেক ভাল পরিবর্তন আনবে। দীর্ঘ সময় ধরে আটকে থাকা কাজটি এখন ত্বরান্বিত হতে দেখা যাবে। তবে এরই মধ্যে কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে, যা ভবিষ্যতে উপকৃত হবে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা ভালভাবে উপকৃত হবেন। অর্থের দিক থেকে পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভাল হবে। যদি বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তবে জিনিসগুলি সঠিক পথে যেতে শুরু করবে। পারিবারিক সমর্থনও বজায় থাকবে এবং মন খুশি থাকবে।
তুলা
শনিদেবের নক্ষত্র পরিবর্তনের সুবিধাও পাবেন। এদিকে, ক্যারিয়ার সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। আপনি চাকরিতে কঠোর পরিশ্রমের ফল দেখতে পাবেন। সিনিয়ররা, আপনার কাজ করার শৈলী খুব পছন্দ করবেন। ব্যবসায় ভাল সুবিধা পাওয়ার আশা রয়েছে। একটি নতুন চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলি ধীরে ধীরে শেষ হতে দেখা যাবে। এই রাশির লোকেরা এখন তাদের ভাল কাজের ফল দেখতে পাবেন। সম্ভবত এরই মধ্যে একটি নতুন দায়িত্ব থাকবে যা ভবিষ্যতে উপকৃত হবে।
মকর
এই নক্ষত্রপুঞ্জটি মকর রাশির লোকদের জন্য খুব ইতিবাচক হতে চলেছে। এই পরিবর্তন ঘটলেই কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাওয়া যাবে। চাকরিজীবী ব্যক্তিরা পদোন্নতি পেতে পারেন বা বেতন বাড়তে পারে। এমন পরিস্থিতিতে মন খুশি থাকবে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নতুন পথ খুলতে পারে। আয়ের উৎস বৃদ্ধি দেখা যাবে। যদি কোনও কাজ দীর্ঘ সময়ের জন্য আটকে থাকে বলে মনে হয় তবে এটি এখনই শেষ করা যেতে পারে। একই সময়ে, বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়ে তাড়াহুড়ো করা এড়ানো উচিত। সামগ্রিকভাবে, শনিদেব, মকর রাশির জাতকদের অনেক সুবিধা দেবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। ডিসক্লেমার : এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে তারা সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More