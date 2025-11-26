Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Shanidev rashifal: শনি ১৩৮ দিন পর বক্রী থেকে মার্গী হবেন শনিদেব! ২৮ নভেম্বর থেকে তুঙ্গে সমৃদ্ধি কাদের?

    এই সময় শনি দেব মীন রাশিতে বসে আছেন। প্রায় ১৩৮ দিনের জন্য পশ্চাদপসরণ গতিতে ট্রানজিট করার পরে, শনি পথে আসছে। কিছু রাশি শনির এই ট্রানজিট থেকে বাম্পার সুবিধা পেতে পারে।

    Published on: Nov 26, 2025 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, ন্যায়ের দেবতা শনি খুব ধীর গতিতে এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে রাশি পরিবর্তন করতে থাকে। শিগগিরই শনির গতিবিধিতে পরিবর্তন আসতে চলেছে। এ সময় শনি দেব মীন রাশিতে বসে আছেন।

    শনি ১৩৮ দিন পর বক্রী থেকে মার্গী হবেন শনিদেব! ২৮ নভেম্বর থেকে তুঙ্গে সমৃদ্ধি কাদের?
    শনি ১৩৮ দিন পর বক্রী থেকে মার্গী হবেন শনিদেব! ২৮ নভেম্বর থেকে তুঙ্গে সমৃদ্ধি কাদের?

    ২০২৬ সালে, শনি মীন রাশিতে থাকতে চলেছে। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ২৮ নভেম্বর সকাল ০৯:২০ এ, শনি দেব পথে থাকবেন। প্রায় ১৩৮ দিনের জন্য পশ্চাদপসরণ গতিতে ট্রানজিট করার পরে, শনি মার্গী হচ্ছে। শনির এই ট্রানজিটের কারণে, কিছু রাশির অশুভ প্রভাব পেতে পারে এবং কিছু শুভ প্রভাব পেতে পারে। কিছু রাশি বিশেষত শনির উত্তরণের ফলে উপকৃত হতে চলেছে। সুতরাং আসুন জেনে নেওয়া যাক শনির পশ্চাদমুখী হওয়ার ফলে কোন রাশি উপকৃত হবে।

    কন্যা

    শনি ১৩৮ দিন পরে পশ্চাদমুখী হবে, ২৮ নভেম্বর থেকে এই রাশিচক্রের জীবনে সুখ শনির পথে কন্যা রাশির ট্রানজিট কন্যা রাশির লোকদের জন্য খুব শুভ বলে মনে করা হয়। মাঠে সাফল্য পাবেন। আটকে থাকা টাকাও পাওয়া যাবে। ক্যারিয়ারেও পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। কোনও নতুন কাজ শুরু করার জন্য এটি আপনার পক্ষে ভাল সময় হবে। আদালতের মামলার ক্ষেত্রেও সুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে। মনের শান্তি থাকবে।

    বৃষ রাশি

    শনির রাশি ট্রানজিট বৃষ রাশির রাশির লোকদের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। আপনি আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনি প্রশংসা পাবেন পাশাপাশি সম্মানও বাড়বে। বেড়াতে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। পরিবারের সদস্যরা পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যবসার প্রসার ঘটবে। আয় বাড়বে।

    কুম্ভ রাশি

    কুম্ভ রাশির লোকদের জন্য, পথে শনির ট্রানজিট উপকারী বলে মনে করা হয়। ব্যবসায় সাফল্য আসবে। আপনি ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে আগ্রহী হবেন। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকেও পূর্ণ সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনাও রয়েছে। চাকরি খুঁজছেন এমন ব্যক্তিরাও সুসংবাদ পেতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন এআই জেনারেটেড। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Shanidev Rashifal: শনি ১৩৮ দিন পর বক্রী থেকে মার্গী হবেন শনিদেব! ২৮ নভেম্বর থেকে তুঙ্গে সমৃদ্ধি কাদের?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes