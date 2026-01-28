Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Shanidev: দণ্ডনায়ক শনিদেব যেতে চলেছেন অস্ত! কিছুদিন পরই সুখের সময় আসবে কুম্ভ সহ বহু রাশিতে

    দণ্ডনায়ক শনিদেব এবার যাচ্ছেন অস্ত। তারফলে সৌভাগ্য পেতে পারেন কারা?

    Published on: Jan 28, 2026 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra, नई दिल्ली
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শনিদেব কর্মফল দাতা হিসাবে পরিচিত। মেষ থেকে মীন রাশির জন্য শনির ট্রানজিট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। সময়ে সময়ে শনি সেটিং এবং উত্থান পর্যায়ে প্রবেশ করে এবং ট্রানজিট করে। বর্তমানে শনি মীন রাশিতে বসে আছেন। শনির ট্রানজিটের কারণে, কিছু রাশিচক্র ইতিবাচক হতে পারে এবং কিছু রাশিচক্রের চিহ্নগুলিও নেতিবাচক ফলাফল পেতে পারে। হোলির পর শনি অস্ত যেতে চলেছেন।

    দণ্ডনায়ক শনিদেব যেতে চলেছেন অস্ত! কিছুদিন পরই সুখের সময় আসবে কুম্ভ সহ বহু রাশিতে
    দণ্ডনায়ক শনিদেব যেতে চলেছেন অস্ত! কিছুদিন পরই সুখের সময় আসবে কুম্ভ সহ বহু রাশিতে

    পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, মার্চ মাসে শনি সেট অবস্থায় আসবে এবং এপ্রিল মাসে শনি সেট থেকে উঠবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্র শনি অস্ত থেকে উপকৃত হতে পারে – এ বছর কোন রাশিচক্রে শনি নিহিত হবে?

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শনি মীন রাশিতে অস্ত যেতে চলেছেন। মীন রাশির শাসক গ্রহকে বৃহস্পতি গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

    শনি কতক্ষণ অস্ত যাবে?

    হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, শনি প্রায় ৪০ দিনের জন্য অস্তমিত অবস্থায় ভ্রমণ করবে। এর পরে, মীন রাশিতে থাকার পরেই শনির উদয় হবেন শনিদেব।

    ধনু

    হোলির পরে এই রাশিচক্রের ভাল দিনগুলি শুরু হবে শনির অস্ত ধনু রাশির লোকদের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। অফিসের বিষয়ে আপনি সতীর্থদের সমর্থন পাবেন। প্রেমের জীবনে যে সমস্যাগুলি চলছে সেগুলি সমাধান করা সহজ বোধ করবে। বছরের পর বছর ধরে আটকে থাকা আপনার কাজ শুরু হতে পারে। সম্পদ ও সম্পত্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে। মায়ের স্বাস্থ্য আপনাকে সুসংবাদ দিতে পারে। আপনি একটি ভাল লাভজনক চুক্তি পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্যঅত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়।

    কুম্ভ

    শনিদেবের অস্ত কুম্ভ রাশির জন্য উপকার এনে দিতে করতে পারে। আপনি আইন এবং কাজ সম্পর্কিত বিষয়ে জিততে পারেন। যারা ব্যবসা করছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। সম্পত্তির দিক থেকে ভাগ্য আপনার পাশে থাকবে। একটি পুরানো বিনিয়োগ আপনাকে সুবিধা দিতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে। কাজের জন্য ভ্রমণ করতে হতে পারে। স্বাস্থ্যকর ডায়েট খান।

    মীন

    শনির অস্ত মীন রাশির লোকদের জন্য শুভ বলে মনে করা হয়। আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের দ্বারা আশীর্বাদ পাবেন। শনির কৃপা আপনার উপর থাকবে। সমাজে আপনার অবস্থান এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে মুনাফা পেতে পারেন। অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলিও ধীরে ধীরে দূর হতে শুরু করবে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন।

    (ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Shanidev: দণ্ডনায়ক শনিদেব যেতে চলেছেন অস্ত! কিছুদিন পরই সুখের সময় আসবে কুম্ভ সহ বহু রাশিতে

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes