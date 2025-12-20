Edit Profile
    Shanidev Nakshatra Change: নতুন বছর ২০২৬ সালে দণ্ডনায়ক শনিদেব ঘোরাবেন ভাগ্যের চাকা! নক্ষত্র গোচরে লাকি কারা?

    শনিকে একটি কর্ম এবং ন্যায়পরায়ণ গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

    Published on: Dec 20, 2025 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    শনিদেবকে দণ্ডনায়ক হিসাবে বিবেচনা করা হয় জ্যোতিষশাস্ত্রে। শনির গতিবিধি ধীর, তবে এর প্রভাব গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী। নতুন বছর ২০২৬ সাল শনিদেবের জন্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে।

    ২০২৬ সালে দণ্ডনায়ক শনিদেব ঘোরাবেন ভাগ্যের চাকা! নক্ষত্র গোচরে লাকি কারা?
    ২০২৬ সালে দণ্ডনায়ক শনিদেব ঘোরাবেন ভাগ্যের চাকা! নক্ষত্র গোচরে লাকি কারা?

    ২০২৬ সালে, শনি, রাশিচক্র পরিবর্তন করবে না, তবে তার গতিবিধিতে একটি বড় পরিবর্তন হবে। আগামী বছরে তিনবার নক্ষত্র পরিবর্তন করবে শনি।

    জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ২০২৬ সালে, শনি দেব তিনবার নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করবেন। প্রথম নক্ষত্র পরিবর্তন ২০ জানুয়ারি, ২০২৬ দুপুর ১২:১৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। এই দিনে শনি উত্তরাভদ্রপদ নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন। এর পরে, দ্বিতীয় নক্ষত্র পরিবর্তন ১৭ মে, ২০২৬ বিকেল ৩:৪৯ টায় হবে। এই দিনে, শনি রেবতী নক্ষত্রে ভ্রমণ করবেন। এর পরে, তৃতীয় নক্ষত্র পরিবর্তন ৯ অক্টোবর ২০২৬ সন্ধ্যা ০৭:২৮ এ অনুষ্ঠিত হবে। এই দিনে শনি আবার উত্তরাভদ্রপদ নক্ষত্রে ফিরে আসবেন। এই তিনটি নক্ষত্র পরিবর্তন সমস্ত 12 টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করবে, তবে কিছু রাশিচক্র রয়েছে যাদের জন্য এই পরিবর্তনটি বিশেষত শুভ প্রমাণিত হতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, শনির নক্ষত্রের পরিবর্তনে কোন রাশিচক্র উপকার পাবে।

    ( Bangladesh:মাথাচাড়া দিচ্ছে চিন, পাক প্রভাব!বাংলাদেশ '১৯৭১-র পর বড় স্ট্র্যাটেজিক চ্যালেঞ্জ' ভারতের জন্য, সতর্কবাণী PSCর)

    কর্কট

    কর্কটের জাতক জাতিকারা জন্য খুবই শুভ বলে মনে করা হয়। ২০২৬ সালে, ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে আপনার গ্রাফ দ্রুত উপরে উঠতে পারে। চাকুরীজীবীরা পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা ভাল মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং আর্থিক লাভের নতুন সুযোগ তৈরি হবে। এর সাথে শনি আপনার আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে তুলবে, যা আপনাকে বড় সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করবে।

    সিংহ

    শনির নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন সিংহ রাশির লোকদের জন্য স্বস্তি বয়ে আনবে। দীর্ঘদিন ধরে যে সমস্যাগুলি চলে আসছে তা ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের পুরো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৬ সালে, আপনাকে কর্মক্ষেত্রে একটি বড় দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে, যা আপনার সম্মান এবং খ্যাতি বাড়িয়ে তুলবে। যারা সরকারি চাকরি বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত, তাদের জন্য এই সময়টি বিশেষভাবে অনুকূল হবে।

    মীন

    শনির নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন বৃহস্পতির রাশিচক্রের জন্য ইতিবাচক ফলাফল দেবে। আপনার ক্যারিয়ারে হঠাৎ বড় পরিবর্তন দেখা যেতে পারে, যা ভবিষ্যতে আপনার পক্ষে উপকারী প্রমাণিত হবে। জমি, ভবন বা যানবাহন কেনার সম্ভাবনা থাকতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজগুলি ২০২৬ সালে শেষ হতে পারে। অর্থনৈতিক বিষয়ে স্থিতিশীলতা থাকবে এবং ভবিষ্যতের জন্য নতুন পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

