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Shanidev: ১৩৭ দিন বক্রী থাকবেন দণ্ডনায়ক শনিদেব! সাড়েসাতি থেকে রাশিগুলির ভাগ্যফল কী বলছে?

শনি ২৭ জুলাই, ২০২৬ এ পশ্চাদমুখী হয়ে ওঠে এবং এখন ১১ ডিসেম্বর, ২০২৬ এ পশ্চাদমুখী হবে। শনির পশ্চাদমুখী গতিবিধির সময়, কুম্ভ, মীন এবং মেষ রাশিকে কাজ, আর্থিক বিষয় এবং দায়িত্বের বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।  

Published on: Sep 17, 2026, 17:00:41 IST
By Sritama Mitra
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জ্যোতিষশাস্ত্রে, শনি দেবকে কর্মদাতা বলা হয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে শনি কোনও ব্যক্তিকে তার কর্ম অনুসারে ফল দেয়। এই সময়ে, শনি মীন রাশিতে পশ্চাদমুখী অবস্থায় রয়েছে। শনি ২৭ জুলাই, ২০২৬ এ পশ্চাদমুখী ছিলেন এবং এখন ১১ ডিসেম্বর, ২০২৬ ফের তিনি পশ্চাদমুখী হবেন। এমন পরিস্থিতিতে, শনির বিপরীত গতির প্রভাব অনেক রাশির চিহ্নগুলিতে বলা হচ্ছে। জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস অনুসারে, কিছু জাতক জাতিকাকে এই সময়ে কাজ, আর্থিক অবস্থা এবং দায়িত্বের পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে হতে পারে।

১৩৭ দিন বক্রী থাকবেন দণ্ডনায়ক শনিদেব! সাড়েসাতি থেকে রাশিগুলির ভাগ্যফল কী বলছে? (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে ন্যানো ব্যানানা দিয়ে তৈরি করা)
১৩৭ দিন বক্রী থাকবেন দণ্ডনায়ক শনিদেব! সাড়েসাতি থেকে রাশিগুলির ভাগ্যফল কী বলছে? (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে ন্যানো ব্যানানা দিয়ে তৈরি করা)

আসুন জেনে নেওয়া যাক, শনিদেব বিপরীতমুখে যাওয়ার সময়, কোন রাশিগুলিকে সতর্ক থাকতে হবে।

শনি পশ্চাদপসরণ কত দিন স্থায়ী হবে?

শনিদেব ২৭ জুলাই, ২০২৬ এ পশ্চাদপসরণ করবে। এখন শনি ১১ ডিসেম্বর, ২০২৬ এ পশ্চাদমুখী হবে। এইভাবে, শনি প্রায় সাড়ে চার মাস পশ্চাদমুখী অবস্থায় থাকবে। শনি মীন রাশিতে থাকবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, শনির পশ্চাদমুখী গতিবিধি পুরানো কাজ, ধৈর্য এবং দায়িত্বগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায়। শনিদেবের সাড়েসাতিতে থাকা রাশিগুলির এরফলে কী পরিস্থিতি হবে দেখা যাক।

কুম্ভ

শনির অবস্থান আর্থিক বিষয় এবং দায়িত্বের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। সাদেসতির চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়া জাতক জাতিকাদের ব্যয়ের দিকে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কোনও কাজ শেষ করতে দেরি হতে পারে। ব্যবসায়ীদের পুরানো লেনদেনগুলি পর্যালোচনা করা উচিত। কোনও বড় বিনিয়োগ করার আগে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা ভাল। কঠোর পরিশ্রম এবং শৃঙ্খলার সাথে কাজ করার দিকে মনোনিবেশ করুন।

মীন

মীন রাশিতে পশ্চাদমুখী। এই রাশিচক্রের লোকদের জন্য কাজ এবং ব্যক্তিগত দায়িত্বের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ থাকতে পারে। সাদে সতীর মধ্য পর্যায়ের সাথে যুক্ত জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল্যায়নে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেওয়া হয়। কাজের চাপ অনুভূত হতে পারে। ব্যবসায়ের মালিকদের সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। অর্থের দিক থেকে বাজেট তৈরি করা দরকারী হবে। পুরানো অসমাপ্ত কাজগুলি শেষ করার দিকে মনোনিবেশ করুন।

মেষ

শনির পশ্চাদমুখী গতিবিধি সদেশতীর প্রথম পর্যায়ের সাথে যুক্ত হতে দেখা যায়। জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস অনুসারে, এই সময়ে ব্যয় এবং দায়িত্বের দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আপনি চাকরিতে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। কোনও কাজ শেষ করতে আরও সময় লাগতে পারে। ব্যবসায় কোনও নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিকল্পনা করুন। আর্থিক বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়ানো আরও ভাল হবে। ধৈর্যের সাথে কাজ করা আপনার পক্ষে কার্যকর হতে পারে।

শনির বক্রী গতিতে চলার সময় কী মনে রাখতে হবে?

শনির পশ্চাদমুখী গতির সময়, জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্বাস শৃঙ্খলা, কঠোর পরিশ্রম এবং দায়িত্বকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরামর্শ দেয়। কোনও কাজে অসাবধান হবেন না। বুদ্ধিমানের সাথে আর্থিক সিদ্ধান্ত নিন। চাকরি এবং ব্যবসায় বিরোধ এড়ানোর চেষ্টা করুন। অভাবীদের সাহায্য করা এবং সেবার কাজ করা ধর্মীয় ঐতিহ্যে শুভ বলে মনে করা হয়।

শনি কখন মার্গী হবেন?

শনিদেব ১১ ডিসেম্বর, ২০২৬ এ মার্গী হবেন। এর পরে, শনির সরাসরি চলাচল শুরু হবে।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Shanidev: ১৩৭ দিন বক্রী থাকবেন দণ্ডনায়ক শনিদেব! সাড়েসাতি থেকে রাশিগুলির ভাগ্যফল কী বলছে?

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